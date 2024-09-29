Дания выделит более $628 млн на закупку у украинского оборонпрома вооружения для Украины

Дания и Украина договорились об инвестициях в украинскую оборонную промышленность на общую сумму 4,2 млрд датских крон ($628 млн).

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Дании, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что украинское оружие и техника будут попадать на фронт с помощью финансирования со стороны Дании. Для этого Дания использует доходы от замороженных российских активов.

Сообщается, что министр обороны Троэльс Лунд Поульсен в воскресенье, 29 сентября, находится в Киеве, где он вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и министром стратегических отраслей промышленности Германом Сметаниным подписали протокол о намерениях продолжить сотрудничество по конкретным приобретениям у украинских оборонных предприятий на общую сумму около 4,2 млрд датских крон (более 628 млн долларов).

"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу всеми возможными способами. Вот почему я очень рад, что Дания теперь согласовала с Украиной общие рамки того, как мы можем лучше использовать 4,2 млрд датских крон, которые вносят ЕС и Дания", - заявил глава оборонного ведомства Дании Лунд Поульсен.

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Приобретение будет профинансировано на сумму 1,3 млрд датских крон, которые правительство при поддержке датского парламента выделило на эти цели, и 2,9 млрд датских крон из замороженных российских активов, которые Дания должна обналичить от имени ЕС.

"Дания лидирует, осуществляя пожертвования вооружений непосредственно от украинской оборонной промышленности. Это усиливает способность украинцев производить именно то оружие, которое пользуется спросом", - добавил глава Минобороны Дании.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины получили 18 артиллерийских установок "Богдана", производство которых профинансировала Дания. На выработку установок ушло два месяца.

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