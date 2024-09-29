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Дания выделит более $628 млн на закупку у украинского оборонпрома вооружения для Украины

Данія інвестує в українську оборонку

Дания и Украина договорились об инвестициях в украинскую оборонную промышленность на общую сумму 4,2 млрд датских крон ($628 млн).

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Дании, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что украинское оружие и техника будут попадать на фронт с помощью финансирования со стороны Дании. Для этого Дания использует доходы от замороженных российских активов.

Сообщается, что министр обороны Троэльс Лунд Поульсен в воскресенье, 29 сентября, находится в Киеве, где он вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и министром стратегических отраслей промышленности Германом Сметаниным подписали протокол о намерениях продолжить сотрудничество по конкретным приобретениям у украинских оборонных предприятий на общую сумму около 4,2 млрд датских крон (более 628 млн долларов).

"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу всеми возможными способами. Вот почему я очень рад, что Дания теперь согласовала с Украиной общие рамки того, как мы можем лучше использовать 4,2 млрд датских крон, которые вносят ЕС и Дания", - заявил глава оборонного ведомства Дании Лунд Поульсен.

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Приобретение будет профинансировано на сумму 1,3 млрд датских крон, которые правительство при поддержке датского парламента выделило на эти цели, и 2,9 млрд датских крон из замороженных российских активов, которые Дания должна обналичить от имени ЕС.

"Дания лидирует, осуществляя пожертвования вооружений непосредственно от украинской оборонной промышленности. Это усиливает способность украинцев производить именно то оружие, которое пользуется спросом", - добавил глава Минобороны Дании.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины получили 18 артиллерийских установок "Богдана", производство которых профинансировала Дания. На выработку установок ушло два месяца.

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Дания (588) инвестиции (1164) оружие (10224) закупки (759)


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Главное чтобы контракты непосредственно датчане с произволителями заключали! Этим деньги в руки нельзя давать!
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29.09.2024 16:35 Ответить
Цим якраз і дають. А ось тим, навіть мораторій на постачання зброї було запроваджено. Мабуть дуже сильно "довіряли" тим, що були.
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29.09.2024 17:05 Ответить
Єфімов Максим Вікторович
Народний депутат 8-го та 9-го скликань. Двічі депутат Краматорської міськради, до 2014 року був членом "https://www.chesno.org/party/1/ Партії Регіонів ". Один з найбагатших людей України (51-й у https://forbes.ua/profile/maksim-efimov-474 списку Forbes за 2021 рік). https://far.chesno.org/person/2360/ Фігурант антикорупційних розслідувань
Знаете кто это?
Он САУ Богдана изготавливает. И продаёт.
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29.09.2024 17:21 Ответить
"Двічі депутат Краматорської міськради, до 2014 року був членом "https://www.chesno.org/party/1/ Партії Регіонів ". Один з найбагатших людей України (51-й у https://forbes.ua/profile/maksim-efimov-474 списку Forbes за 2021 рік). https://far.chesno.org/person/2360/ Фігурант антикорупційних розслідувань"
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Не здивований.

"На https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2014 парламентських виборах у 2014 році обирається у Верховну Раду VIII скликання як самовисуванець по https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_48 виборчому округу № 48 (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецька область ). Впродовж каденції входив до складу фракції https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 «Блок Петра Порошенка» .
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29.09.2024 17:37 Ответить
Ты дурачек типа на Порохо намекаешь??
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29.09.2024 17:43 Ответить
Якби всі як Данія - віддали нам всю арту -- сказали шо віина з Німеччиною відміняється
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29.09.2024 16:36 Ответить
деьрмак та Ко в розпачі ботце прямісінько до карману ********
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29.09.2024 16:46 Ответить
Мабуть вже а опі рученята спітніли....зараз вони ціни в 2 рази піднімуть і золотий ключик у кишені!!!!!!
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30.09.2024 01:58 Ответить
 
 