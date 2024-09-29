Данія виділить понад $628 млн на закупівлю в українського оборонпрому озброєння для України

Данія й Україна домовилися про інвестиції в українську оборонну промисловість на загальну суму 4,2 млрд данських крон ($628 млн).

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Данії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що українська зброя і техніка потраплятимуть на фронт за допомогою фінансувань з боку Данії. Для цього Данія використовує доходи від заморожених російських активів.

Повідомляється, що міністр оборони Троельс Лунд Поульсен у неділю, 29 вересня, перебуває в Києві, де він разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим і міністром стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним підписали протокол про наміри продовжити співробітництво щодо конкретних придбань в українських оборонних підприємств на загальну суму близько 4,2 млрд данських крон (понад 628 млн доларів).

"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати боротьбу України за свободу всіма можливими способами. Ось чому я дуже радий, що Данія тепер узгодила з Україною загальні рамки того, як ми можемо якнайкраще використати 4,2 млрд данських крон, які вносять ЄС і Данія", - заявив очільник оборонного відомства Данії Лунд Поульсен.

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Придбання буде профінансовано на суму 1,3 млрд данських крон, які уряд за підтримки данського парламенту виділив на ці цілі, та 2,9 млрд данських крон із заморожених російських активів, які Данія має перевести в готівку від імені ЄС.

"Данія лідирує, здійснюючи пожертвування озброєнь безпосередньо від української оборонної промисловості. Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка має попит", - додав глава Міноборони Данії.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України отримали 18 артилерійських установок "Богдана", виробництво яких профінансувала Данія. На вироблення установок пішло два місяці.

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