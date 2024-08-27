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Україна інвестувала в оборонну індустрію понад $7 мільярдів, – Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров
Фото: Facebook Рустема Умєрова

Міністерство оборони України інвестувало $7 млрд в оборонну промисловість.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає ЕП.

"Створили агенції, які працюють як у тиловому напрямку, так і в оборонних закупівлях, тобто летальних і нелетальних. Ми разом з урядом і ВР інвестували в оборонну індустрію. Наші інвестиції сягають більше $7 млрд. Ці інвестиції нам забезпечили дуже величезну підтримку під час того, що ми недоотримували міжнародну технічну допомогу", – повідомив Умєров.

Він розповів, у які військові технології Міноборони інвестувало: в дрони, РЕБ, наземні роботизовані комплекси, створили єдиний державний реєстр призовників і системи ситуаційної обізнаності, було запущено "Резерв+", "Армія+".

"Сподіваюсь, скоро з Мінветеранів і Мінцифрою створимо і "Ветеран+", – додав Умєров.

За словами міністра, робота тривала в питанні боротьби з корупцією та співпраці з антикорупційними органами, питаннях закупівель та інвестування в оборонну галузь.

Раніше повідомлялося, що видатки загального фонду держбюджету України на сектор безпеки й оборони в січні-липні 2024 року склали 1 трлн грн. Це 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Автор: 

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