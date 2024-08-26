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Новини
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Видатки на оборону за сім місяців склали 1 трильйон, – Мінфін

бюджет,зсу,армія

Видатки загального фонду держбюджету України на сектор безпеки й оборони в січні-липні 2024 року склали 1 трлн грн. Це 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Зокрма, з них у липні використано з держбюджету 161,6 млрд грн.

Кошти були спрямовані на:

  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • медичне забезпечення;
  • інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

"Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень", – зазначили в Мінфіні.

Раніше повідомлялося, що впродовж січня-червня 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 888,4 млрд грн, що становить 57,5% від усієї суми видатків.

Автор: 

бюджет (1807) Мінфін (2930) оборона (500)


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26.08.2024 19:38 Відповісти
А на скільки мільярдів за цей же час українці закупили нових автомобілів?
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26.08.2024 20:26 Відповісти
Копійки
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26.08.2024 20:39 Відповісти
Списали на Оборону, а не закупили, та поставили.
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26.08.2024 20:45 Відповісти
Тобто, добре, якщо хоча б третина з цього 1 трлн. пішла реально на ЗСУ, а не по кишенях.
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26.08.2024 20:51 Відповісти
Ех,ще б зайвий трильйончик на ракети далекобійні витратити.І кацапчикам влаштувати те саме що вони нам роблять регулярно....
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26.08.2024 22:07 Відповісти

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