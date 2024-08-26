Видатки на оборону за сім місяців склали 1 трильйон, – Мінфін
Видатки загального фонду держбюджету України на сектор безпеки й оборони в січні-липні 2024 року склали 1 трлн грн. Це 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
Зокрма, з них у липні використано з держбюджету 161,6 млрд грн.
Кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
"Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень", – зазначили в Мінфіні.
Раніше повідомлялося, що впродовж січня-червня 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 888,4 млрд грн, що становить 57,5% від усієї суми видатків.
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