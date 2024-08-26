Видатки на оборону за сім місяців склали 1 трильйон, – Мінфін

Видатки загального фонду держбюджету України на сектор безпеки й оборони в січні-липні 2024 року склали 1 трлн грн. Це 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Зокрма, з них у липні використано з держбюджету 161,6 млрд грн.

Кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

"Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень", – зазначили в Мінфіні.

Раніше повідомлялося, що впродовж січня-червня 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 888,4 млрд грн, що становить 57,5% від усієї суми видатків.