Україна витратила на безпеку та оборону за пів року понад 888 мільярдів

Упродовж січня-червня 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 888,4 млрд грн, що становить 57,5 % від усієї суми видатків.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, зокрема, у червні було спрямовано 155,6 млрд грн.

Зазначається, що кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення та інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

У Мінфіні закликали громадян підтримувати ЗСУ, сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації.

Як повідомлялося, держава придбала через електронний каталог Prozorro Market 20 тисяч безпілотних літальних апаратів для військових. Їх загальна вартість перевищує 1,7 млрд грн.