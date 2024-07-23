Держава закупила через Prozorro Market 20 тисяч дронів на понад 1,7 мільярда

Держава придбала через електронний каталог Prozorro Market 20 тисяч безпілотних літальних апаратів для військових. Їх загальна вартість перевищує 1,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, йдеться про такі безпілотники, як DJI Mavic, DJI Matrice, DJI Phantom, AUTEL EVO II, FPV тощо.

Зазначається, що зазвичай дрони через електронний каталог купують не тільки безпосередньо військові частини, а й громади, які потім передають БПЛА війську. Загалом, понад 250 замовників регулярно купують безпілотники через Prozorro Market.

"Держава економить кошти без втрати якості і може ці ресурси спрямувати на додаткові засоби, необхідні нашим силам безпеки та оборони. Кількість закупівель дронів у Prozorro Market постійно зростає. Зокрема, у травні цього року кількість закуплених дронів складала 10 тисяч. За останні два з половиною місяці їх кількість зросла вдвічі", – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Як додали у відомстві, одна з ключових переваг Prozorro Market – швидкість та висока конкуренція. До того ж його асортимент регулярно розширюється – з’являються нові дрони, що доступні до закупівлі.

Зараз близько 120 постачальників продають безпілотники в е-каталозі, а середня конкуренція складає 9 учасників на процедуру.

Як повідомлялося, "Державний оператор тилу", закупівельна агенція Міністерства оборони, з 1 січня по 30 червня уклала договорів на суму 59,8 млрд грн для потреб українських військових.