Держава закупила через Prozorro Market понад 10 тисяч дронів на мільярд гривень

Із початку повномасштабної війни у 2022 році держава придбала через електронний каталог Prozorro Market 10,5 тис. безпілотників для потреб українських військових.

Про це повідомили в державній установі "Професійні закупівлі", передає Укрінформ.

Зокрема, купували такі дрони як FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom тощо.

Зазначається, що загальна вартість безпілотників, придбаних через Prozorro Market, становить 1 млрд грн. Воднчас завдяки високій конкуренції на закупівлях дронів вдалося заощадити 65 млн грн.

Придбати дрон через Prozorro Market за бюджетні кошти так само просто та швидко, як і будь-який інший товар. Замовник оголошує запит пропозиції, постачальники пропонують свої ціни. Далі система автоматично обирає з-поміж кваліфікованих постачальників того, хто запропонував найнижчу вартість.

"Держава робить усе можливе, щоб максимально ефективно забезпечувати потреби наших захисників та захисниць. Саме тому ми розвиваємо е-каталог Prozorro Market. Він створює нові можливості та дозволяє оперативно купувати необхідні товари", – прокоментувала заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Цікаво, що безпілотники в Prozorro Market найчастіше купують об’єднані територіальні громади, а потім передають їх військовим частинам. Безпілотники з використанням цього інструмента придбали вже понад 180 замовників.

Електронний каталог Prozorro Market є аналогом інтернет-магазину для закупівель коштом держави.

Як повідомлялося, у лютому використання Prozorro Market стало обов’язковим для закупівлі продуктів для шкіл та лікарень.