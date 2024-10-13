Боррель на тлі агресії РФ проти України закликав Євросоюз більше інвестувати в оборонні технології
Високий представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що країни блоку мають більше інвестувати в розробку оборонних технологій.
Про це головний дипломат Євросоюзу написав у своєму блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що "російська імперіалістична війна проти України довела необхідність пріоритетного розвитку європейської оборонної промисловості й відповідних прикладних технологій".
Наразі, за словами Борреля, ЄС і його держави-члени витрачають 14,4 мільярда євро щорічно на військові дослідження і розробки. Для порівняння - США витрачають на такі програми майже у десять разів більше - 130 мільярдів євро.
Дипломат зауважив, що європейські інвестиції є фрагментованими та розподіленими між країнами-членами.
"Кожна країна-член встановлює свої власні пріоритети і виконує досить відокремлені види робіт",- сказав Боррель.
Він зазначив, що лише 18% оборонного обладнання в Європі замовляється спільно, у співробітництві, решта - на національній основі, в кожній з країн-членів.
За словами Борреля, наслідком цього є те, що європейська оборонна промисловість "є занадто малою, занадто фрагментованою і позбавленою інновацій".
"Ми повинні надати оборонним компаніям ЄС доступ до європейських інноваційних фондів і заохочувати співпрацю з науково-дослідними інститутами і університетами. Ми також повинні посилити співпрацю між самими європейськими оборонними компаніями, не лише в галузі досліджень і розробок, а й на наступних етапах процесу, починаючи зі спільного виробництва",- сказав головний дипломат ЄС.
Також високий представник ЄС окремо наголосив на важливості посилення взаємодії оборонного виробництва з приватним сектором.
Окрім цього, він зазначив, що "європейська оборонна промисловість має величезний потенціал". Наразі, за словами Борреля, "наше завдання - розкрити його".
"Хоча ми досягли прогресу в реалізації таких ініціатив, як Європейський оборонний фонд і Центр оборонних інновацій ЄС, нам потрібно діяти сміливіше. У світі, сповненому війни і заворушень, ми повинні знову мислити масштабно",- сказав дипломат.
У заяві високого представника ЄС також йдеться про необхідність інвестувати значні кошти в такі ключові технології, як штучний інтелект, дрони і космічні можливості.
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Ось тільки ми не є країною-членом. Член у нас той, хто впхнув це членство в ЄС до Конституції. Якби цей член вписав цей шлях не перед виборами, було б зрозуміло. Але член, на те й хитрий член, що все заради того, щоб на піарі сісти вдруге на трон. Але цього члена народ і не вибрав вдруге президентом