Шведська оборонна компанія Saab планує налагодити виробництво в Україні
Шведська оборонна компанія Saab планує налагодити виробництво в Україні.
Про це заявив генеральний директор шведського виробника оборонного обладнання Мікаель Йоханссон, передає Reuters.
"Ми маємо допомогти Україні розбудувати суверенний потенціал і можливості, тому нам потрібно мати партнерство з українською промисловістю в Україні, а також українською промисловістю, яка виїхала за межі України", – сказав Йоханссон.
Він додав, що Saab веде переговори з двома-трьома компаніями про те, "як налагодити місцеве виробництво", але угода ще не завершена.
Йоханссон сказав, що бачить потенціал для співпраці з українськими компаніями щодо можливостей безпілотників.
Україна також може стати постачальником частин боєприпасів і сприяти розвитку сенсорних технологій.
За його словами, збройна промисловість переходить від допомоги, що базується на пожертвах, до прямого партнерства з Києвом.
Наприкінці серпня повідомлялося, що німецький виробник дронів Quantum-Systems запустив завод із виробництва безпілотних комплексів Vector в Україні.
Перед тим стало відомо, що американська оборонна корпорація Northrop Grumman планує створити в Україні виробництво боєприпасів середніх калібрів.
До того АТ "Українська оборонна промисловість" і німецький оборонний концерн Rheinmetall запустили в Україні перший цех із ремонту і виробництва бронетехніки в межах створеного спільного підприємства.
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Літаки: Saab добре відомий своїми винищувачами Gripen, які використовуються кількома військово-повітряними силами по всьому світу.
Ракетні системи: Вони виробляють різні ракетні системи, включаючи RBS 70 і RBS 15.
Радари та сенсорні системи: Saab розробляє передові радари та сенсорні системи як для військового, так і для цивільного застосування.
Наземна бойова зброя: Вони виробляють переносні ********** та системи точного вогню.
Військово-морські системи: Saab надає широкий спектр військово-морських систем, включаючи підводні човни та надводні кораблі.
Saab швидко рухається до збільшення виробничих потужностей США з виробництва ***********, спираючись на багаторічні відносини з американськими військовими.
Після відкриття об'єкт буде використовуватися для остаточного складання та інтеграції переносних *********** і систем точного вогню. Закладка фундаменту відбудеться в 4 кварталі 2024 року, а початкове виробництво розпочнеться на початку 2026 року.