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Шведська оборонна компанія Saab планує налагодити виробництво в Україні

saab

Шведська оборонна компанія Saab планує налагодити виробництво в Україні.

Про це заявив генеральний директор шведського виробника оборонного обладнання Мікаель Йоханссон, передає Reuters.

"Ми маємо допомогти Україні розбудувати суверенний потенціал і можливості, тому нам потрібно мати партнерство з українською промисловістю в Україні, а також українською промисловістю, яка виїхала за межі України", – сказав Йоханссон.

Він додав, що Saab веде переговори з двома-трьома компаніями про те, "як налагодити місцеве виробництво", але угода ще не завершена.

Йоханссон сказав, що бачить потенціал для співпраці з українськими компаніями щодо можливостей безпілотників.

Україна також може стати постачальником частин боєприпасів і сприяти розвитку сенсорних технологій.

За його словами, збройна промисловість переходить від допомоги, що базується на пожертвах, до прямого партнерства з Києвом.

Наприкінці серпня повідомлялося, що німецький виробник дронів Quantum-Systems запустив завод із виробництва безпілотних комплексів Vector в Україні.

Перед тим стало відомо, що американська оборонна корпорація Northrop Grumman планує створити в Україні виробництво боєприпасів середніх калібрів.

До того АТ "Українська оборонна промисловість" і німецький оборонний концерн Rheinmetall запустили в Україні перший цех із ремонту і виробництва бронетехніки в межах створеного спільного підприємства.

Автор: 

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Saab бере участь у широкому спектрі військового виробництва, роблячи акцент на передових рішеннях у сфері оборони та безпеки. Ось деякі ключові напрямки:

Літаки: Saab добре відомий своїми винищувачами Gripen, які використовуються кількома військово-повітряними силами по всьому світу.

Ракетні системи: Вони виробляють різні ракетні системи, включаючи RBS 70 і RBS 15.

Радари та сенсорні системи: Saab розробляє передові радари та сенсорні системи як для військового, так і для цивільного застосування.

Наземна бойова зброя: Вони виробляють переносні ********** та системи точного вогню.

Військово-морські системи: Saab надає широкий спектр військово-морських систем, включаючи підводні човни та надводні кораблі.
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25.09.2024 20:11 Відповісти
Saab оголосив про новий завод з виробництва *********** у Грейлінгу, штат Мічиган.

Saab швидко рухається до збільшення виробничих потужностей США з виробництва ***********, спираючись на багаторічні відносини з американськими військовими.

Після відкриття об'єкт буде використовуватися для остаточного складання та інтеграції переносних *********** і систем точного вогню. Закладка фундаменту відбудеться в 4 кварталі 2024 року, а початкове виробництво розпочнеться на початку 2026 року.
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25.09.2024 20:13 Відповісти
не смію спитати "Saab": на "відкати" гроші є??
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25.09.2024 20:27 Відповісти

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