Шведська оборонна компанія Saab планує налагодити виробництво в Україні.

Про це заявив генеральний директор шведського виробника оборонного обладнання Мікаель Йоханссон, передає Reuters.

"Ми маємо допомогти Україні розбудувати суверенний потенціал і можливості, тому нам потрібно мати партнерство з українською промисловістю в Україні, а також українською промисловістю, яка виїхала за межі України", – сказав Йоханссон.

Він додав, що Saab веде переговори з двома-трьома компаніями про те, "як налагодити місцеве виробництво", але угода ще не завершена.

Йоханссон сказав, що бачить потенціал для співпраці з українськими компаніями щодо можливостей безпілотників.

Україна також може стати постачальником частин боєприпасів і сприяти розвитку сенсорних технологій.

За його словами, збройна промисловість переходить від допомоги, що базується на пожертвах, до прямого партнерства з Києвом.

Наприкінці серпня повідомлялося, що німецький виробник дронів Quantum-Systems запустив завод із виробництва безпілотних комплексів Vector в Україні.

Перед тим стало відомо, що американська оборонна корпорація Northrop Grumman планує створити в Україні виробництво боєприпасів середніх калібрів.

До того АТ "Українська оборонна промисловість" і німецький оборонний концерн Rheinmetall запустили в Україні перший цех із ремонту і виробництва бронетехніки в межах створеного спільного підприємства.