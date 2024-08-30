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Новини
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В Україні локалізували виробництво німецьких дронів Vector

безпілотник,vector

Німецький виробник дронів Quantum-Systems запустив завод з виробництва безпілотних комплексів Vector в Україні.

Про це пише "Мілітарний" із посиланням на представників українського підрозділу компанії.

Зазначається, що український завод Quantum-Systems розпочав роботу навесні цього року та вже випускає розвідувальні безпілотники Vector в інтересах Сил оборони.

На сьогодні компанія займається збіркою дронів із готових комплектів, що прибувають з Німеччини, однак підприємство поступово локалізовує елементи конструкції.

Зокрема, виробники розповіли, що виготовлені безпілотники споряджаються крилами, а також CRPA-антенами прийому супутникового сигналу українського виробництва. У подальшому в планах налагодження виробництва фюзеляжу та інших елементів конструкції.

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Представники Quantum-Systems розповіли, що досвід російсько-української війни показав вразливість розвідувальних дронів, які опираються в навігації на супутникову мережу.

Як альтернативу компанія наразі пропрацьовує технологію оптичної навігації на базі оновленої оптичної станції з інтегрованим програмним забезпеченням, що базується на основі штучного інтелекту.

Новий комплект оновлень базується на чипі Jetson Orin Nvidia та кількох датчиках, що дозволить здійснювати оптичну навігацію вдень і вночі та в умовах поганої видимості.

В якості датчика зібрані на українському підприємстві безпілотники використовують оптичні модулі ізраїльського виробництва.

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Безпілотники середнього радіуса дії Vector експлуатуються в Україні з травня 2022 року. Їх постачають українському війську за фінансування урядом Німеччини.

Наразі було надано 212 систем. У компанії повідомили, що до кінця року в Україну очікується поставка 500 таких дронів.

Автор: 

безпілотник (534) Німеччина (1881) завод (735) дрони (360) локалізація (21)


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Ізраіль завжди може накласти вето на використання своїх компонентів.
Роман Світан з цього приводу чітко назвав речі своїми іменами.
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30.08.2024 13:38 Відповісти
не понятно, зачем во время войны, разглашать такую такую чувствительную информацию....
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30.08.2024 16:28 Відповісти
зермак вже доповів кремлю шо і де,,,,,
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30.08.2024 16:37 Відповісти

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