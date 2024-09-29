Данія інвестує понад $628 мільйонів у оборонну промисловість України

Данія та Україна домовилися про інвестиції в українську оборонну промисловість на загальну суму 4,2 млрд данських крон ($628 млн).

Про це йдеться в повідомленні данського Міністерства оборони, передає Європейська правда.

Як повідомляється, українська зброя й техніка потраплятимуть на фронт за допомогою фінансувань з боку Данії. Для цього вона використовує доходи від заморожених російських активів.

Міністр оборони Данії Трельс Лунд Поульсен разом із українським колегою Рустемом Умєровим і міністром стратегічної промисловості Германом Сметаніним підписали угоду про наміри продовжити співпрацю щодо контрактів з українськими оборонними підприємствами.

"Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, на яку є попит", – сказав данський міністр.

Придбання буде профінансовано на суму 1,3 млрд данських крон, які уряд за підтримки данського парламенту виділив на ці цілі, та 2,9 млрд данських крон із заморожених російських активів, які Данія має перевести в готівку від імені ЄС.

Раніше повідомлялося, що на рахунки Міністерства оборони України надійшли перші 40,7 млн євро з пакета допомоги від Данії в українське виробництво.

У середині червня Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю Данією озброєння й техніки в українських виробників.

У травні міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 750 млн євро. Допомога буде направлена на зміцнення української протиповітряної оборони та артилерії.