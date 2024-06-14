Данія почне купувати озброєння в українських виробників, – підписано меморандум

Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю Данією озброєння й техніки в українських виробників.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України за результатами зустрічі очільника відомства Рустема Умєрова з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

"Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України. Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні та здатна відповідати найвищим стандартам", – сказав Умєров.

Окрім того, сторони домовилися про процедуру, за якою буде здійснюватись фінансування, відтак надалі цей процес відбуватиметься швидше.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен 16 травня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 750 млн євро. Допомога буде направлена на зміцнення української протиповітряної оборони та артилерії.