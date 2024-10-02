США виділили $825 мільйонів на підтримку енергосистеми України. Це вдвічі більше, ніж торік

Про це адміністраторка USAID Саманта Павер заявила під час свого візиту до Києва, передає Радіо Свобода.

Вона зауважила, що це вдвічі більше, ніж USAID виділяв на енергетику минулого року.

"З наближенням зими Путін знову атакує енергетичну інфраструктуру, сподіваючись використати холодну погоду як зброю проти українського народу. Тому ми виділили $825 мільйонів на енергетичну систему України цієї зими. Це майже вдвічі більше, ніж ми інвестували минулого року. І ці ресурси тепер дозволять нам підтримати тих, хто проводить ремонтні роботи, нарощує потужності й захищає критично важливу інфраструктуру", – наголосила адміністраторка USAID.

Вона також оголосила про запуск 5-річної програми реабілітації українців "Rehab for you", на яку агентство виділило $13 мільйонів. Павер зауважила, що понад 250 тисяч осіб в Україні потребують реабілітаційної підтримки.

"Ми запускаємо нову п’ятирічну програму "Rehab for you" з бюджетом $13 мільйонів, яка допоможе українцям відновитися після травм і навчитися жити з новими обмеженнями, щоб вони могли продовжувати брати участь у житті своїх громад, робити внесок в економіку і, звичайно, в свою сім’ю", – заявила очільниця агентства.

Читайте також: Державна корпорація США з міжнародного розвитку створила постійне представництво в Україні

Вона додала, що USAID також виділяє $237 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні. Кошти виділяють через USAID і Державний департамент США, уточнила Саманта Павер.

"Це нове фінансування допоможе забезпечити життєво необхідні речі, такі як їжа, житло й медичні послуги для українців всередині країни і переміщених осіб за її межами. Важливо, що це також допоможе домогосподарствам підготуватися до холодів, які ми відчуваємо вже сьогодні. Термоковдри, постільна білизна, зимовий одяг", – пояснила адміністраторка USAID.

Вона також розповіла, що завдяки американській допомозі було надруковано 3,2 мільйони підручників для українських школярів молодших класів.

Як повідомлялося, наприкінці вересня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни "Великої сімки" (G7) та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення РФ зібрали понад $4 мільярди на відновлення роботи енергетичної інфраструктури України.