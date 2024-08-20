Державна корпорація США з міжнародного розвитку створила постійне представництво в Україні

Представники Американської корпорації із фінансування міжнародного розвитку (DFC) розпочали роботу в Україні на постійній основі.

Про це повідомили в Американській торговій палаті в Україні (AmCham Ukraine), передає Інтерфакс-Україна.

Згідно із повідомленням, в Україні працюватимуть фахівчиня DCF із проєктного фінансування та страхування політичних ризиків Кейтлін Кенді та радник з інвестицій Ентоні Поллак.

Поллак у соцмережі LinkedIn вказав, що він працює в Києві від DFC з липня цього року, а трохи раніше, в червні 2024 року, почав представляти в Києві як інвестиційного консультанта групу CrossBoundary.

Крім того DFC, урядова установа для фінансування розвитку США, правонаступник OPIC, запустила спеціальний сайт, присвячений своїй роботі в Україні.

На сайті організації повідомляється, що до повномасштабного вторгнення Росії інвестиції DFC в Україну становили $800 млн, проте з початку 2022 року вони зросли на $848 млн, або більш ніж удвічі. Таким чином, загальний портфель DFC на 12 серпня становив близько $1,6 млрд.

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Як повідомлялося, ще у листопаді 2023 року очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко анонсувала, що Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) направить свого спецпредставника в Україну.

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) є урядовою установою фінансування розвитку Сполучених Штатів. DFC співпрацює з приватним сектором для фінансування вирішення найбільш критичних проблем, з якими сьогодні стикається світ. Корпорація інвестує в різні сектори, включаючи енергетику, охорону здоров’я, інфраструктуру, сільське господарство, малий бізнес та фінансові послуги.