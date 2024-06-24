Шведська бізнес-організація з підтримки інвестицій відкрила представництво у Києві

У Києві відкрила своє представництво Business Sweden – організація, що допомагає шведським компаніям досягти успіху за кордоном та працює на більш ніж 40 міжнародних ринках.

Про це йдеться в повідомленні уряду за результатами зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з міністром із питань розвитку міжнародної співпраці та торгівлі Швеції Йоганом Форсселлом.

Шмигаль запросив шведський бізнес інвестувати в Україну вже зараз.

"Найбільший потенціал для зростання України мають такі сектори: енергетика, транспорт і логістика, агропродовольчий сектор, критичні матеріали, IT та діджиталізація, зелений перехід, переробна промисловість", – зазначив Шмигаль.

Відкриття торгового представництва в Києві, за його словами, буде чудовою можливістю для всіх шведських компаній побачити, які перспективи для них відкриваються в Україні.

Раніше повідомлялося, що уряд Швеції оголосив про рекордний пакет військової допомоги для України на загальну суму 13,3 мільярда шведських крон (1,16 млрд євро).

До того Швеція виділила пакет підтримки для збільшення українських потужностей з виробництва та передачі електроенергії на загальну суму у 57 млн євро.