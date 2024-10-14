Венгрии не удастся заблокировать кредит для Украины, - правительство Германии

Украина получит кредит в $50 млрд, несмотря на позицию Венгрии.

Об этом сказал заместитель спикера федерального правительства Вольфганг Бюхнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не видим проблемы, наоборот, исходим из того, что Украина получит помощь, как это предусмотрено", - сказал он.

Заместитель спикера напомнил, что в этом Владимира Зеленского заверил канцлер Олаф Шольц.

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Представитель МИД Себатьян Фишер, в то же время, иронично заметил, что не стоит "недооценивать креативность европейских институтов".

"С или без венгерской поддержки мы продолжаем упорно работать над тем, чтобы согласовать этот кредитный механизм еще до конца этого года, ... мы настроены решительно, чтобы деньги пошли", - отметил дипломат.

Фишер подчеркнул, что Украина будет нуждаться в этих деньгах в следующем году.

Ранее издание Politico сообщило, что премьер Венгрии Виктор Орбан хочет сорвать предоставление помощи Украине в виде кредита в размере $50 млрд, что будет политическим подарком Дональду Трампу.

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