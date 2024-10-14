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Новости Помощь Украине
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Венгрии не удастся заблокировать кредит для Украины, - правительство Германии

У Німеччині впевнені, що Угорщині не вдасться заблокувати кредит для України

Украина получит кредит в $50 млрд, несмотря на позицию Венгрии.

Об этом сказал заместитель спикера федерального правительства Вольфганг Бюхнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не видим проблемы, наоборот, исходим из того, что Украина получит помощь, как это предусмотрено", - сказал он.

Заместитель спикера напомнил, что в этом Владимира Зеленского заверил канцлер Олаф Шольц.

Смотрите: Венгерский оппозиционер Гекицки - Орбану: "За какую сумму вы предали страну? Он продался Путину и Си Цзиньпину". ВИДЕО

Представитель МИД Себатьян Фишер, в то же время, иронично заметил, что не стоит "недооценивать креативность европейских институтов".

"С или без венгерской поддержки мы продолжаем упорно работать над тем, чтобы согласовать этот кредитный механизм еще до конца этого года, ... мы настроены решительно, чтобы деньги пошли", - отметил дипломат.

Фишер подчеркнул, что Украина будет нуждаться в этих деньгах в следующем году.

Ранее издание Politico сообщило, что премьер Венгрии Виктор Орбан хочет сорвать предоставление помощи Украине в виде кредита в размере $50 млрд, что будет политическим подарком Дональду Трампу.

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Автор: 

Венгрия (2000) Германия (7043) Виктор Орбан (475)


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Топ комментарии
+7
Як так! - Орбан буде на дупі волосся рвати
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14.10.2024 14:19
+5
Тобто орбана послали *****, проще кажучи
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14.10.2024 14:43
+3
Про 50 лярдів у вигляді прямої допомоги ніколи не йшлося.
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14.10.2024 14:32
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Як так! - Орбан буде на дупі волосся рвати
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14.10.2024 14:19 Ответить
він начебто домігся свого

допомога переросла в кредит
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14.10.2024 14:23 Ответить
От сучии син
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14.10.2024 14:26 Ответить
Про 50 лярдів у вигляді прямої допомоги ніколи не йшлося.
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14.10.2024 14:32 Ответить
Або повіситись або голову посипати попелом.
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14.10.2024 14:26 Ответить
Речник МЗС Себатьян Фішер, водночас, іронічно зауважив, що не варто "недооцінювати креативність європейських інституцій".
Серйозно кажу, не варто недооцінювати креативність російських спецслужб.
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14.10.2024 14:37 Ответить
Тобто орбана послали *****, проще кажучи
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14.10.2024 14:43 Ответить
Точно,) це там, де мадяри п'ють каву,,),)
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14.10.2024 15:04 Ответить
...аж паприкаш до рота не лізе...
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14.10.2024 14:50 Ответить
не варто "недооцінювати креативність європейських інституцій"

Знайшли чим пишатись. Сидять 2 російських ****** (орбан та фіцо) й кажуть всьому ЄС, як бути. І весь ЄС змушений проявляти дива еквілібристики та акробатики, щоб ухвалити хоч якесь рішення демократичної більшості . П - потужно
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14.10.2024 14:58 Ответить
 
 