РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7909 посетителей онлайн
Новости Война
8 022 41

Украина на поле боя проигрывает армии РФ. Нужно менять проигрышную стратегию, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас ситуация на фронте такова, что Украина проигрывает. Если в ЕС хотят победы Киева, нужно менять "проигрышную стратегию".

Об этом он сказал во время выступления в Европарламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Кроме того, Орбан призвал к "контактам" с Россией и заявил, что Европейский Союз якобы "влез в войну".

Венгерский премьер раскритиковал президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Ситуация такова, что на поле боя Украина проигрывает. А вы делаете вид, что этого не происходит. Благодаря, в частности, председателю Еврокомиссии Евросоюз бездумно, на основе ложного прогноза и с ложной стратегией, влез в войну. Если мы хотим победы, проигрышную стратегию надо менять", - заявил Орбан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан хочет сорвать помощь Украине, чтобы помочь Трампу, - Politico

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет прекращения войны, как и лидер РФ Владимир Путин.

Автор: 

Венгрия (2000) Евросоюз (17258) Виктор Орбан (475)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Іді нафуй, цап смердючий.
показать весь комментарий
14.10.2024 10:45
+16
показать весь комментарий
14.10.2024 10:45
+13
З такими пі* арасами як орбан та трамп ,які цілують китай у п'яту точку , та з українськім 🤡 президентом ...Україні важко ...
показать весь комментарий
14.10.2024 10:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.10.2024 10:45 Ответить
Та да, только хотел написать о этой потужной геополитической "победе" недонаполеона. В свете всех последних событий интересно, на что же Зеля это все променял?
показать весь комментарий
14.10.2024 10:50 Ответить

Транзит російської нафти через українську частину нафтопроводу "Дружба" у вересні зріс на 37% - до 1,06 млн тонн.
... транзит російської нафти у вересні став найбільшим з січня 2024 року, Джерело: https://biz.censor.net/n3513696
показать весь комментарий
14.10.2024 12:44 Ответить
Іді нафуй, цап смердючий.
показать весь комментарий
14.10.2024 10:45 Ответить
"програшна стратегія" по Орбану це допомога Украіні?
показать весь комментарий
14.10.2024 10:45 Ответить
З такими пі* арасами як орбан та трамп ,які цілують китай у п'яту точку , та з українськім 🤡 президентом ...Україні важко ...
показать весь комментарий
14.10.2024 10:47 Ответить
Потрібно зупинити агресора, товстодупе.
Рашистська Фашизація коїть злочин. Якщо ти на стороні злочинця, ти - співучасник.
показать весь комментарий
14.10.2024 10:47 Ответить
Програє.
І це час визнавати і нашому зебілу, якого треба гнати втришия разом з єрмолкою.
показать весь комментарий
14.10.2024 10:48 Ответить
А хто ж їх вижене? Їх ручне СБУ, ДБР чи цуцик Буданга? Чи може вони самі себе виженуть?
показать весь комментарий
14.10.2024 10:50 Ответить
Усі притомні аналітики про це говорять, тільки на марахвоні продовжують лунати переможні реляції
показать весь комментарий
14.10.2024 10:50 Ответить
От нах7й Ви цитуєте цього орбана-у36ана?! Навіщо надаєте майданчик інформаційний? Наче ніхто не знає що то хвойда *****.
показать весь комментарий
14.10.2024 10:49 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2024 11:09 Ответить
а, україна, прокачує нафту для орбана.
нєнє!
це, не бізнес на крові.
показать весь комментарий
14.10.2024 10:50 Ответить
Якщо нова стратегія запобігти військовому програшу - це "контакт з росією", то ми знаємо, як вона насправді називається.
показать весь комментарий
14.10.2024 10:50 Ответить
Орбан вже не знає до кого сракою повернутися.....
показать весь комментарий
14.10.2024 10:50 Ответить
Навіщо ви цитуєте цього фашиста орбана?
показать весь комментарий
14.10.2024 10:50 Ответить
Репетує проти України тільки тому, що фінанси у мадяр закінчуються, а Європа основну ставку в фінансуванні ставить на Україну. Ото його і криє, бо вже красти нічого, а вкраденим ділитись ніц.
показать весь комментарий
14.10.2024 10:50 Ответить
Це точно... "Активна частина населення роз"їхалася по ЄХвропі... В Угорщині залишилися лише "бюджетники", старі, та жінки з дітьми... А вони на "валовий продукт" здебільшого, впливають "від"ємно". Економіку розвивать нічим... А Брюссель вже втрачає терпіння на фоні того "кордебалету", який вчиняє Угорщина, під управлінням Орбана, в ЄС... І скоро почнуть реально "перекривать кисень" мадярам...
показать весь комментарий
14.10.2024 11:17 Ответить
Да пофіг йому економіка, коли бабло себе можно пі...дежом заробляти
показать весь комментарий
14.10.2024 11:23 Ответить
Треба Орбана скинути на позиції рашистів як КАБ , таке смердюче токсичне лайно буде найкращою хімічною зброєю ))
показать весь комментарий
14.10.2024 10:52 Ответить
щоб змінити програшну ситуацію потрібно повторити те.що було зроблено в часи Рузвельта і Черчіля.Ленд- ліз на повну катушку для України і другий фронт
показать весь комментарий
14.10.2024 10:53 Ответить
Нічого Україна не програє, Україна вже виграла цю війну, потрібно тільки більше зброї щоб швидше довести її до логічного закінчення та вийти на кордони 1991 року!
показать весь комментарий
14.10.2024 10:56 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2024 11:13 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2024 11:00 Ответить
Треба замовити Моссаду вбивство ***** і всі войни у світі самозаспокояться. Тільки ця суперрозвідка здатна на таке, більше ніхто.
показать весь комментарий
14.10.2024 11:01 Ответить
С Орбана стратег як з козинної 3,14зди гайка.
показать весь комментарий
14.10.2024 11:10 Ответить
Орбан хоче збільшення воєнної допомоги для України та відкриття рекрутингу в Угорщині? Я за.
показать весь комментарий
14.10.2024 11:10 Ответить
Тебе забули запитати?
показать весь комментарий
14.10.2024 11:17 Ответить
Орбан кончений, а ти був на полі бої , що патякаєш , падлюка куплена ?😡
показать весь комментарий
14.10.2024 11:20 Ответить
Орбан- хлопці ви зрозумієте я не зі злоби, я за бабло, знаєте скільки ху...ло платить, я вже став заміжній чем усі мадяри
показать весь комментарий
14.10.2024 11:20 Ответить
Та гонить вже цю смердючу угорську свинособаку з Європарламенту, цей вихуйлок точно притягне війну вам в ЄС.
показать весь комментарий
14.10.2024 11:25 Ответить
Петух мадярский ,блокировал помощь Украине,что военную ,что финансовую,что гуманитарную,и тут на голубом глазу за аявляет что Украина проигрывает. Ну разве не пи..ор?
показать весь комментарий
14.10.2024 11:32 Ответить
та зрозуміло, що для Орбана, а також для кагали Трамп+Сі+Ина, вже не згадуючи ***** виграшною тактикою для України є лише капітуляція України.
А фіг в сраку їм всім!
показать весь комментарий
14.10.2024 11:44 Ответить
Однією зі змін могло би бути вторгнення у Угорщину і віджимання її території під голосне квохтання Орбана.
показать весь комментарий
14.10.2024 12:10 Ответить
є план перемоги?
показать весь комментарий
14.10.2024 12:17 Ответить
",,,Якщо ми хочемо перемоги, програшну стратегію треба змінювати, - заявив орбан",,, - Дійсно треба, Треба!! гнати вас мудаків, з ЄС та НАТО!! сцяними ганчірками, перекрити нах трубу, так щоб газ носили у відрах, в обхід України!(,, ось Така!!!, має бути застосована до вас стратегія, матЬвашу ***!((
показать весь комментарий
14.10.2024 13:09 Ответить
Так це стратегія зеленої *******, яка узурпувала владу в Україні. Змінити цю стратегію можна тільки змінивши владу. А це "неначасі" для опозиції та суспільства.
показать весь комментарий
14.10.2024 15:10 Ответить
Як це падло домовилось про транзит нафти? Де наш профіт? Воно ж несе херню постійно та пхає палки в колеса.
показать весь комментарий
14.10.2024 18:50 Ответить
 
 