Украина на поле боя проигрывает армии РФ. Нужно менять проигрышную стратегию, - Орбан
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас ситуация на фронте такова, что Украина проигрывает. Если в ЕС хотят победы Киева, нужно менять "проигрышную стратегию".
Об этом он сказал во время выступления в Европарламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Кроме того, Орбан призвал к "контактам" с Россией и заявил, что Европейский Союз якобы "влез в войну".
Венгерский премьер раскритиковал президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Ситуация такова, что на поле боя Украина проигрывает. А вы делаете вид, что этого не происходит. Благодаря, в частности, председателю Еврокомиссии Евросоюз бездумно, на основе ложного прогноза и с ложной стратегией, влез в войну. Если мы хотим победы, проигрышную стратегию надо менять", - заявил Орбан.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет прекращения войны, как и лидер РФ Владимир Путин.
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Рашистська Фашизація коїть злочин. Якщо ти на стороні злочинця, ти - співучасник.
І це час визнавати і нашому зебілу, якого треба гнати втришия разом з єрмолкою.
нєнє!
це, не бізнес на крові.
А фіг в сраку їм всім!