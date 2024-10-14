Украина на поле боя проигрывает армии РФ. Нужно менять проигрышную стратегию, - Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас ситуация на фронте такова, что Украина проигрывает. Если в ЕС хотят победы Киева, нужно менять "проигрышную стратегию".

Об этом он сказал во время выступления в Европарламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Кроме того, Орбан призвал к "контактам" с Россией и заявил, что Европейский Союз якобы "влез в войну".

Венгерский премьер раскритиковал президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Ситуация такова, что на поле боя Украина проигрывает. А вы делаете вид, что этого не происходит. Благодаря, в частности, председателю Еврокомиссии Евросоюз бездумно, на основе ложного прогноза и с ложной стратегией, влез в войну. Если мы хотим победы, проигрышную стратегию надо менять", - заявил Орбан.

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Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет прекращения войны, как и лидер РФ Владимир Путин.