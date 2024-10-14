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Новини Війна
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Україна на полі бою програє армії РФ. Потрібно змінювати програшну стратегію, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нині ситуація на фронті така, що Україна програє. Якщо у ЄС хочуть перемоги Києва, потрібно змінювати "програшну стратегію". 

Про це він сказав під час виступу у Європарламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Крім того, Орбан закликав до "контактів" з Росією та заявив, що Європейський Союз нібито "вліз у війну".

Угорський прем'єр розкритикував президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Ситуація така, що на полі бою Україна програє. А ви удаєте, що цього не відбувається. Завдяки, зокрема, голові Єврокомісії Євросоюз бездумно, на основі хибного прогнозу і з хибною стратегією, вліз у війну. Якщо ми хочемо перемоги, програшну стратегію треба змінювати", - заявив Орбан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан хоче зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу, - Politico

Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський не хоче припинення війни, як і лідер РФ Володимир Путін.

Автор: 

Угорщина (2335) Євросоюз (13634) Віктор Орбан (571)


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Топ коментарі
+18
Іді нафуй, цап смердючий.
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14.10.2024 10:45
+16
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14.10.2024 10:45
+13
З такими пі* арасами як орбан та трамп ,які цілують китай у п'яту точку , та з українськім 🤡 президентом ...Україні важко ...
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14.10.2024 10:47
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14.10.2024 10:45 Відповісти
Та да, только хотел написать о этой потужной геополитической "победе" недонаполеона. В свете всех последних событий интересно, на что же Зеля это все променял?
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14.10.2024 10:50 Відповісти

Транзит російської нафти через українську частину нафтопроводу "Дружба" у вересні зріс на 37% - до 1,06 млн тонн.
... транзит російської нафти у вересні став найбільшим з січня 2024 року, Джерело: https://biz.censor.net/n3513696
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14.10.2024 12:44 Відповісти
Іді нафуй, цап смердючий.
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14.10.2024 10:45 Відповісти
"програшна стратегія" по Орбану це допомога Украіні?
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14.10.2024 10:45 Відповісти
З такими пі* арасами як орбан та трамп ,які цілують китай у п'яту точку , та з українськім 🤡 президентом ...Україні важко ...
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14.10.2024 10:47 Відповісти
Потрібно зупинити агресора, товстодупе.
Рашистська Фашизація коїть злочин. Якщо ти на стороні злочинця, ти - співучасник.
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14.10.2024 10:47 Відповісти
Програє.
І це час визнавати і нашому зебілу, якого треба гнати втришия разом з єрмолкою.
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14.10.2024 10:48 Відповісти
А хто ж їх вижене? Їх ручне СБУ, ДБР чи цуцик Буданга? Чи може вони самі себе виженуть?
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14.10.2024 10:50 Відповісти
Усі притомні аналітики про це говорять, тільки на марахвоні продовжують лунати переможні реляції
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14.10.2024 10:50 Відповісти
От нах7й Ви цитуєте цього орбана-у36ана?! Навіщо надаєте майданчик інформаційний? Наче ніхто не знає що то хвойда *****.
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14.10.2024 10:49 Відповісти
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14.10.2024 11:09 Відповісти
а, україна, прокачує нафту для орбана.
нєнє!
це, не бізнес на крові.
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14.10.2024 10:50 Відповісти
Якщо нова стратегія запобігти військовому програшу - це "контакт з росією", то ми знаємо, як вона насправді називається.
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14.10.2024 10:50 Відповісти
Орбан вже не знає до кого сракою повернутися.....
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14.10.2024 10:50 Відповісти
Навіщо ви цитуєте цього фашиста орбана?
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14.10.2024 10:50 Відповісти
Репетує проти України тільки тому, що фінанси у мадяр закінчуються, а Європа основну ставку в фінансуванні ставить на Україну. Ото його і криє, бо вже красти нічого, а вкраденим ділитись ніц.
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14.10.2024 10:50 Відповісти
Це точно... "Активна частина населення роз"їхалася по ЄХвропі... В Угорщині залишилися лише "бюджетники", старі, та жінки з дітьми... А вони на "валовий продукт" здебільшого, впливають "від"ємно". Економіку розвивать нічим... А Брюссель вже втрачає терпіння на фоні того "кордебалету", який вчиняє Угорщина, під управлінням Орбана, в ЄС... І скоро почнуть реально "перекривать кисень" мадярам...
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14.10.2024 11:17 Відповісти
Да пофіг йому економіка, коли бабло себе можно пі...дежом заробляти
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14.10.2024 11:23 Відповісти
Треба Орбана скинути на позиції рашистів як КАБ , таке смердюче токсичне лайно буде найкращою хімічною зброєю ))
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14.10.2024 10:52 Відповісти
щоб змінити програшну ситуацію потрібно повторити те.що було зроблено в часи Рузвельта і Черчіля.Ленд- ліз на повну катушку для України і другий фронт
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14.10.2024 10:53 Відповісти
Нічого Україна не програє, Україна вже виграла цю війну, потрібно тільки більше зброї щоб швидше довести її до логічного закінчення та вийти на кордони 1991 року!
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14.10.2024 10:56 Відповісти
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14.10.2024 11:13 Відповісти
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14.10.2024 11:00 Відповісти
Треба замовити Моссаду вбивство ***** і всі войни у світі самозаспокояться. Тільки ця суперрозвідка здатна на таке, більше ніхто.
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14.10.2024 11:01 Відповісти
С Орбана стратег як з козинної 3,14зди гайка.
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14.10.2024 11:10 Відповісти
Орбан хоче збільшення воєнної допомоги для України та відкриття рекрутингу в Угорщині? Я за.
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14.10.2024 11:10 Відповісти
Тебе забули запитати?
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14.10.2024 11:17 Відповісти
Орбан кончений, а ти був на полі бої , що патякаєш , падлюка куплена ?😡
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14.10.2024 11:20 Відповісти
Орбан- хлопці ви зрозумієте я не зі злоби, я за бабло, знаєте скільки ху...ло платить, я вже став заміжній чем усі мадяри
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14.10.2024 11:20 Відповісти
Та гонить вже цю смердючу угорську свинособаку з Європарламенту, цей вихуйлок точно притягне війну вам в ЄС.
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14.10.2024 11:25 Відповісти
Петух мадярский ,блокировал помощь Украине,что военную ,что финансовую,что гуманитарную,и тут на голубом глазу за аявляет что Украина проигрывает. Ну разве не пи..ор?
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14.10.2024 11:32 Відповісти
та зрозуміло, що для Орбана, а також для кагали Трамп+Сі+Ина, вже не згадуючи ***** виграшною тактикою для України є лише капітуляція України.
А фіг в сраку їм всім!
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14.10.2024 11:44 Відповісти
Однією зі змін могло би бути вторгнення у Угорщину і віджимання її території під голосне квохтання Орбана.
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14.10.2024 12:10 Відповісти
є план перемоги?
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14.10.2024 12:17 Відповісти
",,,Якщо ми хочемо перемоги, програшну стратегію треба змінювати, - заявив орбан",,, - Дійсно треба, Треба!! гнати вас мудаків, з ЄС та НАТО!! сцяними ганчірками, перекрити нах трубу, так щоб газ носили у відрах, в обхід України!(,, ось Така!!!, має бути застосована до вас стратегія, матЬвашу ***!((
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14.10.2024 13:09 Відповісти
Так це стратегія зеленої *******, яка узурпувала владу в Україні. Змінити цю стратегію можна тільки змінивши владу. А це "неначасі" для опозиції та суспільства.
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14.10.2024 15:10 Відповісти
Як це падло домовилось про транзит нафти? Де наш профіт? Воно ж несе херню постійно та пхає палки в колеса.
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14.10.2024 18:50 Відповісти
 
 