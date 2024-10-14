Україна на полі бою програє армії РФ. Потрібно змінювати програшну стратегію, - Орбан

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нині ситуація на фронті така, що Україна програє. Якщо у ЄС хочуть перемоги Києва, потрібно змінювати "програшну стратегію".

Про це він сказав під час виступу у Європарламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Крім того, Орбан закликав до "контактів" з Росією та заявив, що Європейський Союз нібито "вліз у війну".

Угорський прем'єр розкритикував президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Ситуація така, що на полі бою Україна програє. А ви удаєте, що цього не відбувається. Завдяки, зокрема, голові Єврокомісії Євросоюз бездумно, на основі хибного прогнозу і з хибною стратегією, вліз у війну. Якщо ми хочемо перемоги, програшну стратегію треба змінювати", - заявив Орбан.

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Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський не хоче припинення війни, як і лідер РФ Володимир Путін.