Орбан хоче зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу, - Politico

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан хоче зірвати надання допомоги Україні у вигляді кредиту в розмірі $50 млрд, що буде політичним подарунком Дональду Трампу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.

"Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готується вручити великий політичний подарунок своєму найкращому другу по той бік Атлантики, колишньому президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу", - йдеться в матеріалі.

Так, Орбан вигадав спосіб дозволити Трампу викрутитися з 50-мільярдної позики, яку США, Європейський Союз і лідери G7 запропонували Україні для підтримки її боротьби проти Росії, якщо той стане президентом США. Це дозволить Трампу сказати виборцям-республіканцям, що в разі обрання він не дасть Україні ні цента.

Будапешт заявляє, що не погодиться на зміну правил, які дозволять Вашингтону відігравати важливу роль у позиці, до виборів у США.

Видання зазначає, що позику буде повністю погашено за рахунок прибутків, отриманих від заморожених на Заході російських активів на суму понад 250 мільярдів доларів.

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Вашингтон наполягає на тому, що ЄС має продовжити терміни продовження санкцій щонайменше до 36 місяців. Згідно з нинішніми правилами, санкції ЄС мають бути продовжені кожні шість місяців, що збільшує ймовірність того, що одна країна розморозить активи, що змусило б національні уряди використовувати гроші платників податків для погашення позики.

"Хоча всі інші лідери виступають за продовження періоду продовження санкцій до 36 місяців, як просили США, Орбан відмовляється. Відповідно до власних правил ЄС, усі 27 країн-членів повинні схвалити будь-які зміни до правил санкцій. Україні терміново потрібне свіже фінансування від її західних союзників, щоб підтримувати свою державу та готуватися до, як очікується, жорстокої зими, оскільки Росія націлена на енергетичну інфраструктуру країни, яка розтерта війною. І зараз, завдяки Орбану, США навряд чи братимуть істотну участь. Тим не менш, Європа, швидше за все, піде вперед", - йдеться в матеріалі.

"Якщо ми не вирішимо це (шляхом продовження терміну дії санкцій. - Ред.), це коштуватиме ЄС - зокрема Угорщині - більше грошей", - сказав дипломат ЄС на умовах анонімності.

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Інший дипломат заявив, що Угорщині байдуже, чи доведеться Європі платити більше. Йдеться про допомогу Трампу.

Якщо ЄС та США спільно підпишуть кредит у 35 мільярдів євро, Трамп буде зобов’язаний обслуговувати його роками. Але якщо позика буде схвалена без США, він не матиме такого зобов’язання.

"Те, що здається технічною причіпкою, є критично важливим для Вашингтона - і цього може бути достатньо, щоб порушити трансатлантичну єдність щодо підтримки України, принаймні на фінансовому фронті. Поки Орбан погрожує застосувати своє вето в Брюсселі, США дали зрозуміти, що розглядають можливість взяти участь у позиці - хоча й зі значно меншою сумою - навіть якщо ЄС не зможе продовжити період санкцій, сказав третій дипломат ЄС і чиновник Європейської комісії", - зазначає Politico.

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Один із варіантів передбачає внесок США у $5 млрд, що приблизно дорівнює сумі російських активів, якими вони володіють всередині країни, і все одно залишать Європу платити левову частку рахунку.

"Представник Комісії вважає, що США не хочуть прибути "з порожніми руками" на зустріч міністрів фінансів G7 у Вашингтоні наприкінці жовтня, на якій, ймовірно, буде вирішено дрібний шрифт кредиту в 50 мільярдів доларів. Важливо також, що Японія нещодавно дала сигнал, що може вийти з позики, якщо США не візьмуть у ній участь", - додали автори матеріалу.

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