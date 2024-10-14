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Новини
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Орбан хоче зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу, - Politico

Орбан хоче зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан хоче зірвати надання допомоги Україні у вигляді кредиту в розмірі $50 млрд, що буде політичним подарунком Дональду Трампу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.

"Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готується вручити великий політичний подарунок своєму найкращому другу по той бік Атлантики, колишньому президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу", - йдеться в матеріалі.

Так, Орбан вигадав спосіб дозволити Трампу викрутитися з 50-мільярдної позики, яку США, Європейський Союз і лідери G7 запропонували Україні для підтримки її боротьби проти Росії, якщо той стане президентом США. Це дозволить Трампу сказати виборцям-республіканцям, що в разі обрання він не дасть Україні ні цента.

Будапешт заявляє, що не погодиться на зміну правил, які дозволять Вашингтону відігравати важливу роль у позиці, до виборів у США.

Видання зазначає, що позику буде повністю погашено за рахунок прибутків, отриманих від заморожених на Заході російських активів на суму понад 250 мільярдів доларів.

Читайте: Через 3-4 місяці ми опинимося у світовій війні, - Трамп

Вашингтон наполягає на тому, що ЄС має продовжити терміни продовження санкцій щонайменше до 36 місяців. Згідно з нинішніми правилами, санкції ЄС мають бути продовжені кожні шість місяців, що збільшує ймовірність того, що одна країна розморозить активи, що змусило б національні уряди використовувати гроші платників податків для погашення позики.

"Хоча всі інші лідери виступають за продовження періоду продовження санкцій до 36 місяців, як просили США, Орбан відмовляється. Відповідно до власних правил ЄС, усі 27 країн-членів повинні схвалити будь-які зміни до правил санкцій. Україні терміново потрібне свіже фінансування від її західних союзників, щоб підтримувати свою державу та готуватися до, як очікується, жорстокої зими, оскільки Росія націлена на енергетичну інфраструктуру країни, яка розтерта війною. І зараз, завдяки Орбану, США навряд чи братимуть істотну участь. Тим не менш, Європа, швидше за все, піде вперед", - йдеться в матеріалі.

"Якщо ми не вирішимо це (шляхом продовження терміну дії санкцій. - Ред.), це коштуватиме ЄС - зокрема Угорщині - більше грошей", - сказав дипломат ЄС на умовах анонімності.

Читайте: І Зеленський, і Путін вірять, що час працює на них, тому хочуть продовження війни, - Орбан

Інший дипломат заявив, що Угорщині байдуже, чи доведеться Європі платити більше. Йдеться про допомогу Трампу.

Якщо ЄС та США спільно підпишуть кредит у 35 мільярдів євро, Трамп буде зобов’язаний обслуговувати його роками. Але якщо позика буде схвалена без США, він не матиме такого зобов’язання.

"Те, що здається технічною причіпкою, є критично важливим для Вашингтона - і цього може бути достатньо, щоб порушити трансатлантичну єдність щодо підтримки України, принаймні на фінансовому фронті. Поки Орбан погрожує застосувати своє вето в Брюсселі, США дали зрозуміти, що розглядають можливість взяти участь у позиці  - хоча й зі значно меншою сумою - навіть якщо ЄС не зможе продовжити період санкцій, сказав третій дипломат ЄС і чиновник Європейської комісії", - зазначає Politico.

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Один із варіантів передбачає внесок США у $5 млрд, що приблизно дорівнює сумі російських активів, якими вони володіють всередині країни, і все одно залишать Європу платити левову частку рахунку.

"Представник Комісії вважає, що США не хочуть прибути "з порожніми руками" на зустріч міністрів фінансів G7 у Вашингтоні наприкінці жовтня, на якій, ймовірно, буде вирішено дрібний шрифт кредиту в 50 мільярдів доларів. Важливо також, що Японія нещодавно дала сигнал, що може вийти з позики, якщо США не візьмуть у ній участь", - додали автори матеріалу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Угорський опозиціонер Гєкіцкі - Орбану: "За яку суму ви зрадили країну? Він продався Путіну і Сі Цзіньпіну". ВIДЕО

Автор: 

США (23326) Євросоюз (13634) Трамп Дональд (6054) Віктор Орбан (571)


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Топ коментарі
+11
Капец як Україна важлива для всього світу ...і як українці лоханулися ,кинувши під ноги свою важливість , коли вибрали 🤡 президентом ...
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14.10.2024 10:07
+6
Це думки не Орбана - у нього власні думки зосереджені лише навколо власного гаманця... Це "хотєлки" Кремля... Над цим у них цілі інститути працюють...
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14.10.2024 10:07
+5
Це він зробить ''подарунок *уйлу''.А трампон даже незнає де на карті та мадярія.
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14.10.2024 10:07
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Нічого він там не зірве, всі кошти які плануються для України будуть виділені!
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14.10.2024 10:02 Відповісти
От оці Віктори... я в же на кума косо дивлюся
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14.10.2024 11:51 Відповісти
Це думки не Орбана - у нього власні думки зосереджені лише навколо власного гаманця... Це "хотєлки" Кремля... Над цим у них цілі інститути працюють...
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14.10.2024 10:07 Відповісти
Капец як Україна важлива для всього світу ...і як українці лоханулися ,кинувши під ноги свою важливість , коли вибрали 🤡 президентом ...
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14.10.2024 10:07 Відповісти
І цей преПіздент зараз активно допомагає тому ж Орбану прокачати куплену російську нафту, що дає мільярди доларів пуйлу на війну. Шо там придурки з отих 73% шипіли до виборів 19-го - "бізнес на крові"? А зараз це, мабуть, для них "бальзам на рани" річкою ллється...в кишені ЗЕшобли і тих, хто його поставив.
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14.10.2024 11:16 Відповісти
Це він зробить ''подарунок *уйлу''.А трампон даже незнає де на карті та мадярія.
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14.10.2024 10:07 Відповісти
Саме так .
Це видання висловлює свої припущення які зовсім
не відповідають фактам та є на 100% надуманими .
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14.10.2024 10:18 Відповісти
Вже давно очевидно, що мад'яри і Орбан входять до кагали найзатятіших ворогів України, де заправляють ***********+Сі+Ин
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14.10.2024 10:09 Відповісти
Як буде правильно васалі ху...ла, чи підлегли
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14.10.2024 10:11 Відповісти
Орбан і Трамп - це креатури гебні, повно є матеріалів про зв'язки обох з СВР, Сєвой та крємльом.
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14.10.2024 10:11 Відповісти
Орбан - це НАТО - ЄС - чи нє! - може иого вже потрібно вщипнути?
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14.10.2024 10:12 Відповісти
От дивлюсь я на дії трампа, фіцо, орбана, зеленського, ху...ла - кабаєва, ортег, гутієрішів, лул зісливою, аятол тощо, і якось само собою у мене гасло о пролетаріях перетворюєтся у таке гасло - Мерзотники та покідьки всіх країн гоп до купи.
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14.10.2024 10:13 Відповісти
Шакал угрівський. Сволота. Падло.
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14.10.2024 10:16 Відповісти
А чому до цієї пори постачаєтся рашиська нафта і газ трубопроводами які проходять територією України ,до речі лише дві "дружні " нам країни закуповують російські енергоносії це напівфашиська Угорщина і режим Фіццо в Словачині ,то чи є в керівників держави якась політична воля ,даємо ворогу заробляти і даємо недружнім нам країнам блокувати нам допомогу ЄС.
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14.10.2024 10:19 Відповісти
Усі ****** світу допомагають трампу. А він у свою чергу допоможе *****, коли знищить зовнішню розвідку Америки, НАТО та Пентагон. Чим він вже і почав займатися, але вдруге не переміг на вирах. А якби переміг, то не було б вже ніякої України та нас із вами.
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14.10.2024 11:07 Відповісти
от, *****, ****** "ефективна" політика єлдака-зеленого підара!! ******** дали права більші за українців, нафту/газ за копійки пустили, а підар-орбан своєї гне..
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14.10.2024 11:54 Відповісти
 
 