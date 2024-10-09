УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5606 відвідувачів онлайн
Новини Відео
11 748 40

Угорський опозиціонер Гєкіцкі - Орбану: "За яку суму ви зрадили країну? Він продався Путіну і Сі Цзіньпіну". ВIДЕО

Угорський опозиціонер Мартон Гєкіцкі намагався зірвати виступ прем'єра Угорщини Віктора Орбана в Європарламенті, звинувативши його у зраді країни. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР та місцеве видання Telex.

Інцидент стався під час пресконференції Віктора Орбана у Європарламенті, де угорський прем'єр розповідав про плани під час головування його країни в ЄС.

Активіст і член опозиційної партії "Демократична коаліція" Мартон Гєкіцкі перебив Орбана, коли той говорив про своє негативне ставлення до мігрантів. Він кинув в нього стопку чогось, схожого на банкноти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У разі перемоги на виборах Трамп не чекатиме інавгурації, щоб домогтися миру в Україні, - Орбан 

За скільки ви продали країну? За яку суму ви зрадили країну, пане прем'єр-міністре? Він продався Путіну, він продався Сі Цзіньпіну", - крикнув опозиціонер.

У цей момент охорона схопила Гєкіцкі та вивела його з приміщення.

Угорський опозиціонер Мартон Гєкіцкі намагався зірвати пресконференцію Орбана
Угорський опозиціонер Мартон Гєкіцкі намагався зірвати пресконференцію Орбана

AP пише, що чоловік є депутатом місцевої ради в передмісті Будапешта. Президент цієї партії, колишній прем'єр-міністр Ференц Дюрчань пізніше написав у соціальних мережах, що пишається діями Гєкіцкі.

"Коли угорський політик каже іншому, що той негідник, в нашій культурі це означає лише "я з тобою не згоден"", - прокоментував інцидент Орбан.

Читайте також: Угорщина блокуватиме кредит на $50 мільярдів для України до виборів у США, – міністр 

Автор: 

Угорщина (2429) Європарламент (1064) Орбан Віктор (621)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Ще не всі забули совецькі танки на вулицях Будапешта.
показати весь коментар
09.10.2024 08:59 Відповісти
+22
показати весь коментар
09.10.2024 08:59 Відповісти
+19
показати весь коментар
09.10.2024 09:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще не всі забули совецькі танки на вулицях Будапешта.
показати весь коментар
09.10.2024 08:59 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 08:59 Відповісти
трамп скрізь фотогігієнічний, сказано актор
показати весь коментар
09.10.2024 09:59 Відповісти
А може це любофф? Секс це святе, якщо дупіта чешеться.
показати весь коментар
09.10.2024 09:01 Відповісти
Там мер Будапешта Карачонь ,йшов на вибори на премьєра.
показати весь коментар
09.10.2024 09:04 Відповісти
Звичайно що всі політичні повії продають себе-і питання лише у ціні...
показати весь коментар
09.10.2024 09:12 Відповісти
це секта престарілих совків. що в думі усі доісторичні, і цей до них в контейнер лізе.
показати весь коментар
09.10.2024 10:02 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 09:15 Відповісти
ну похолодання були. і Україні заробляє.
показати весь коментар
09.10.2024 10:03 Відповісти
..бізнес на крові по-зєлєнскі..
при цьому тут ***** заробляє на порядки більше Зєлі-Підєрмачної, щоб якнайшвидше сАйтісь із Зєлєй гдє-та пАсредінє.. напевне, єйо промєжності...
а жлоби-дебіли-какаразніци аплодують своїм продуманим кумирам, мародерам-зрадникам..
показати весь коментар
09.10.2024 11:13 Відповісти
баран ти, у України теж договора з Європою за цей транзит. не робиш - не тільки тіряєш ходід, а ще штрафи плотиш.
показати весь коментар
09.10.2024 20:17 Відповісти
якщо якийсь дебіл-стра-тег й досі не в курсі, то термін "договору з Європою за цей транзит" оцЕ От саме закінчується, а хвойди-сутенери з Банкової його сАме продлєвают за "5 копійок" за транзит - нам і на мільярди щомісяця на нові ракети для кацапів, що полетять на наші міста... так шо не ганьбися, дУрепа-мавка, так тупо... .. дермакам зєлі, постєльним піратам - "привіт"
показати весь коментар
09.10.2024 20:27 Відповісти
триндичиха, так продовжили договори і піднялася прокачка, чи Україна доробляє контракт?
показати весь коментар
09.10.2024 21:03 Відповісти
Хоч хтось прямо в пику йому сказав.
показати весь коментар
09.10.2024 09:16 Відповісти
Думаю що ху..лу він подався достатньо вигідно, а вот Сі, холопів не покупає, він їх просто має, коли захоче
показати весь коментар
09.10.2024 09:28 Відповісти
Гєкіцкі то польське прізвище. Мадяри так не зможуть, бо слабаки.
показати весь коментар
09.10.2024 09:38 Відповісти
Вот и Украина должна разговаривать и договариваться только с опозицией в венгрии. А то что каждый раз когда украинские политики встречаются с Орбаном и Сцияртою то только добавляет им веса. Особенно ето касается транзита нефти и етнического вопроса. Вспомните хотя бы как ***** пропихивал своих ************** в украинскую власть. Он говорил что будет вести переговоры только с теми на кого он укажет и таким образом повышал ихние рейтинги. У нас же дебилы хоть гвоздь им в голову забей они продолжают плясать с *************** и врагами Украины.
показати весь коментар
09.10.2024 09:43 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 09:45 Відповісти
О, мемчики из вк подъехали вспоминаются где такая же пропаганда была с дебильными картинками для унтеров
показати весь коментар
09.10.2024 12:04 Відповісти
Якщо б євроінституції предстявляли з себе хоч щось, то на місці цього хлопця мордою в підлогу і з сапогом на шиї валявся би сам орбан. Шлендра переросток
показати весь коментар
09.10.2024 10:26 Відповісти
Так Орбан ворог і нема чого його цитувати кожних пʼять хвили
показати весь коментар
09.10.2024 11:19 Відповісти
старший помічник Орбана - Балаж Орбан - заявив, що влада Угорщини навряд чи б стала оборонятись від РФ, а рішення України відповісти на вторгнення опором - безвідповідальне.

"Ми б, напевно, не зробили того, що зробив президент Зеленський 2,5 роки тому, тому що це безвідповідально, тому що складається враження, що він втягнув свою країну в оборонну війну, стільки людей загинуло, стільки територій було втрачено", - сказав Орбан.
показати весь коментар
09.10.2024 13:02 Відповісти
Треба в Орбана вже жбурляти лайном...а краше чимось вибуховонебезпечним....
показати весь коментар
09.10.2024 13:06 Відповісти
Ну покричав і що, це вплине на позицію Угорщини?! Аж ніяк. Чомусь наші медіа видають мілкі інценденти за якісь важливі події.
показати весь коментар
09.10.2024 13:19 Відповісти
А що тобі не подобаєтьця? Переживаєш за орбана та фіцо?
показати весь коментар
09.10.2024 14:37 Відповісти
что то мало таких смелых мадьяр.....
показати весь коментар
09.10.2024 18:27 Відповісти
виявляється серед мадяр навіть є нормальні....
показати весь коментар
10.10.2024 00:37 Відповісти
 
 