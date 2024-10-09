Угорський опозиціонер Гєкіцкі - Орбану: "За яку суму ви зрадили країну? Він продався Путіну і Сі Цзіньпіну". ВIДЕО

Угорський опозиціонер Мартон Гєкіцкі намагався зірвати виступ прем'єра Угорщини Віктора Орбана в Європарламенті, звинувативши його у зраді країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР та місцеве видання Telex.

Інцидент стався під час пресконференції Віктора Орбана у Європарламенті, де угорський прем'єр розповідав про плани під час головування його країни в ЄС.

Активіст і член опозиційної партії "Демократична коаліція" Мартон Гєкіцкі перебив Орбана, коли той говорив про своє негативне ставлення до мігрантів. Він кинув в нього стопку чогось, схожого на банкноти.

За скільки ви продали країну? За яку суму ви зрадили країну, пане прем'єр-міністре? Він продався Путіну, він продався Сі Цзіньпіну", - крикнув опозиціонер.

У цей момент охорона схопила Гєкіцкі та вивела його з приміщення.

AP пише, що чоловік є депутатом місцевої ради в передмісті Будапешта. Президент цієї партії, колишній прем'єр-міністр Ференц Дюрчань пізніше написав у соціальних мережах, що пишається діями Гєкіцкі.

"Коли угорський політик каже іншому, що той негідник, в нашій культурі це означає лише "я з тобою не згоден"", - прокоментував інцидент Орбан.

