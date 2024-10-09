Венгерский оппозиционер Гекицки - Орбану: "За какую сумму вы предали страну? Он продался Путину и Си Цзиньпину". ВИДЕО

Венгерский оппозиционер Мартон Гекицки пытался сорвать выступление премьера Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте, обвинив его в предательстве страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР и местное издание Telex.

Инцидент произошел во время пресс-конференции Виктора Орбана в Европарламенте, где венгерский премьер рассказывал о планах во время председательства его страны в ЕС.

Активист и член оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Мартон Гекицки перебил Орбана, когда тот говорил о своем негативном отношении к мигрантам. Он бросил в него стопку чего-то, похожего на банкноты.

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За сколько вы продали страну? За какую сумму вы предали страну, господин премьер-министр? Он продался Путину, он продался Си Цзиньпину", - крикнул оппозиционер.

В этот момент охрана схватила Гекицки и вывела его из помещения.

Венгерский оппозиционер Мартон Гекицки пытался сорвать пресс-конференцию Орбана

AP пишет, что мужчина является депутатом местного совета в пригороде Будапешта. Президент этой партии, бывший премьер-министр Ференц Дюрчань позже написал в социальных сетях, что гордится действиями Гекицки.

"Когда венгерский политик говорит другому, что тот негодяй, в нашей культуре это означает лишь "я с тобой не согласен"", - прокомментировал инцидент Орбан.

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