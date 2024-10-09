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Венгерский оппозиционер Гекицки - Орбану: "За какую сумму вы предали страну? Он продался Путину и Си Цзиньпину". ВИДЕО

Венгерский оппозиционер Мартон Гекицки пытался сорвать выступление премьера Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте, обвинив его в предательстве страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР и местное издание Telex.

Инцидент произошел во время пресс-конференции Виктора Орбана в Европарламенте, где венгерский премьер рассказывал о планах во время председательства его страны в ЕС.

Активист и член оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Мартон Гекицки перебил Орбана, когда тот говорил о своем негативном отношении к мигрантам. Он бросил в него стопку чего-то, похожего на банкноты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае победы на выборах Трамп не будет ждать инаугурации, чтобы добиться мира в Украине, - Орбан

За сколько вы продали страну? За какую сумму вы предали страну, господин премьер-министр? Он продался Путину, он продался Си Цзиньпину", - крикнул оппозиционер.

В этот момент охрана схватила Гекицки и вывела его из помещения.

Угорський опозиціонер Мартон Гєкіцкі намагався зірвати пресконференцію Орбана
Венгерский оппозиционер Мартон Гекицки пытался сорвать пресс-конференцию Орбана

AP пишет, что мужчина является депутатом местного совета в пригороде Будапешта. Президент этой партии, бывший премьер-министр Ференц Дюрчань позже написал в социальных сетях, что гордится действиями Гекицки.

"Когда венгерский политик говорит другому, что тот негодяй, в нашей культуре это означает лишь "я с тобой не согласен"", - прокомментировал инцидент Орбан.

Читайте также: Венгрия будет блокировать кредит на $50 миллиардов для Украины до выборов в США, - министр

Автор: 

Венгрия (1995) Европарламент (1808) Виктор Орбан (475)


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Топ комментарии
+24
Ще не всі забули совецькі танки на вулицях Будапешта.
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09.10.2024 08:59
+22
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09.10.2024 08:59
+19
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09.10.2024 09:45
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Ще не всі забули совецькі танки на вулицях Будапешта.
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09.10.2024 08:59 Ответить
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09.10.2024 08:59 Ответить
трамп скрізь фотогігієнічний, сказано актор
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09.10.2024 09:59 Ответить
А може це любофф? Секс це святе, якщо дупіта чешеться.
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09.10.2024 09:01 Ответить
Там мер Будапешта Карачонь ,йшов на вибори на премьєра.
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09.10.2024 09:04 Ответить
Звичайно що всі політичні повії продають себе-і питання лише у ціні...
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09.10.2024 09:12 Ответить
це секта престарілих совків. що в думі усі доісторичні, і цей до них в контейнер лізе.
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09.10.2024 10:02 Ответить
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09.10.2024 09:15 Ответить
ну похолодання були. і Україні заробляє.
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09.10.2024 10:03 Ответить
..бізнес на крові по-зєлєнскі..
при цьому тут ***** заробляє на порядки більше Зєлі-Підєрмачної, щоб якнайшвидше сАйтісь із Зєлєй гдє-та пАсредінє.. напевне, єйо промєжності...
а жлоби-дебіли-какаразніци аплодують своїм продуманим кумирам, мародерам-зрадникам..
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09.10.2024 11:13 Ответить
баран ти, у України теж договора з Європою за цей транзит. не робиш - не тільки тіряєш ходід, а ще штрафи плотиш.
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09.10.2024 20:17 Ответить
якщо якийсь дебіл-стра-тег й досі не в курсі, то термін "договору з Європою за цей транзит" оцЕ От саме закінчується, а хвойди-сутенери з Банкової його сАме продлєвают за "5 копійок" за транзит - нам і на мільярди щомісяця на нові ракети для кацапів, що полетять на наші міста... так шо не ганьбися, дУрепа-мавка, так тупо... .. дермакам зєлі, постєльним піратам - "привіт"
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09.10.2024 20:27 Ответить
триндичиха, так продовжили договори і піднялася прокачка, чи Україна доробляє контракт?
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09.10.2024 21:03 Ответить
Хоч хтось прямо в пику йому сказав.
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09.10.2024 09:16 Ответить
Думаю що ху..лу він подався достатньо вигідно, а вот Сі, холопів не покупає, він їх просто має, коли захоче
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09.10.2024 09:28 Ответить
Гєкіцкі то польське прізвище. Мадяри так не зможуть, бо слабаки.
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09.10.2024 09:38 Ответить
Вот и Украина должна разговаривать и договариваться только с опозицией в венгрии. А то что каждый раз когда украинские политики встречаются с Орбаном и Сцияртою то только добавляет им веса. Особенно ето касается транзита нефти и етнического вопроса. Вспомните хотя бы как ***** пропихивал своих ************** в украинскую власть. Он говорил что будет вести переговоры только с теми на кого он укажет и таким образом повышал ихние рейтинги. У нас же дебилы хоть гвоздь им в голову забей они продолжают плясать с *************** и врагами Украины.
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09.10.2024 09:43 Ответить
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09.10.2024 09:45 Ответить
О, мемчики из вк подъехали вспоминаются где такая же пропаганда была с дебильными картинками для унтеров
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09.10.2024 12:04 Ответить
Якщо б євроінституції предстявляли з себе хоч щось, то на місці цього хлопця мордою в підлогу і з сапогом на шиї валявся би сам орбан. Шлендра переросток
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09.10.2024 10:26 Ответить
Так Орбан ворог і нема чого його цитувати кожних пʼять хвили
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09.10.2024 11:19 Ответить
старший помічник Орбана - Балаж Орбан - заявив, що влада Угорщини навряд чи б стала оборонятись від РФ, а рішення України відповісти на вторгнення опором - безвідповідальне.

"Ми б, напевно, не зробили того, що зробив президент Зеленський 2,5 роки тому, тому що це безвідповідально, тому що складається враження, що він втягнув свою країну в оборонну війну, стільки людей загинуло, стільки територій було втрачено", - сказав Орбан.
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09.10.2024 13:02 Ответить
Треба в Орбана вже жбурляти лайном...а краше чимось вибуховонебезпечним....
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09.10.2024 13:06 Ответить
Ну покричав і що, це вплине на позицію Угорщини?! Аж ніяк. Чомусь наші медіа видають мілкі інценденти за якісь важливі події.
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09.10.2024 13:19 Ответить
А що тобі не подобаєтьця? Переживаєш за орбана та фіцо?
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09.10.2024 14:37 Ответить
что то мало таких смелых мадьяр.....
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09.10.2024 18:27 Ответить
виявляється серед мадяр навіть є нормальні....
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10.10.2024 00:37 Ответить
 
 