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Орбан хочет сорвать помощь Украине, чтобы помочь Трампу, - Politico

Орбан хоче зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу

Премьер Венгрии Виктор Орбан хочет сорвать предоставление помощи Украине в виде кредита в размере $50 млрд, что будет политическим подарком Дональду Трампу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится вручить большой политический подарок своему лучшему другу по ту сторону Атлантики, бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу", - говорится в материале.

Так, Орбан придумал способ позволить Трампу выкрутиться из 50-миллиардного займа, который США, Европейский Союз и лидеры G7 предложили Украине для поддержки ее борьбы против России, если тот станет президентом США. Это позволит Трампу сказать избирателям-республиканцам, что в случае избрания он не даст Украине ни цента.

Будапешт заявляет, что не согласится на изменение правил, которые позволят Вашингтону играть важную роль в позиции, до выборов в США.

Издание отмечает, что заем будет полностью погашен за счет доходов, полученных от замороженных на Западе российских активов на сумму более 250 миллиардов долларов.

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Вашингтон настаивает на том, что ЕС должен продлить сроки продления санкций как минимум до 36 месяцев. Согласно нынешним правилам, санкции ЕС должны быть продлены каждые шесть месяцев, что увеличивает вероятность того, что одна страна разморозит активы, что заставило бы национальные правительства использовать деньги налогоплательщиков для погашения займа.

"Хотя все другие лидеры выступают за продление периода продления санкций до 36 месяцев, как просили США, Орбан отказывается. В соответствии с собственными правилами ЕС, все 27 стран-членов должны одобрить любые изменения в правила санкций. Украине срочно нужно свежее финансирование от ее западных союзников, чтобы поддерживать свое государство и готовиться к, как ожидается, жестокой зиме, поскольку Россия нацелена на энергетическую инфраструктуру страны, которая растерта войной. И сейчас, благодаря Орбану, США вряд ли будут принимать существенное участие. Тем не менее, Европа, скорее всего, пойдет вперед", - говорится в материале.

"Если мы не решим это (путем продления срока действия санкций. - Ред.), это будет стоить ЕС - в частности Венгрии - больше денег", - сказал дипломат ЕС на условиях анонимности.

Читайте: И Зеленский, и Путин верят, что время работает на них, поэтому хотят продолжения войны, - Орбан

Другой дипломат заявил, что Венгрии безразлично, придется ли Европе платить больше. Речь идет о помощи Трампу.

Если ЕС и США совместно подпишут кредит в 35 миллиардов евро, Трамп будет обязан обслуживать его годами. Но если заем будет одобрен без США, он не будет иметь такого обязательства.

"То, что кажется технической придиркой, является критически важным для Вашингтона - и этого может быть достаточно, чтобы нарушить трансатлантическое единство по поддержке Украины, по крайней мере на финансовом фронте. Пока Орбан угрожает применить свое вето в Брюсселе, США дали понять, что рассматривают возможность принять участие в займе - хотя и со значительно меньшей суммой - даже если ЕС не сможет продлить период санкций, сказал третий дипломат ЕС и чиновник Европейской комиссии", - отмечает Politico.

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Один из вариантов предусматривает вклад США в $5 млрд, что примерно равно сумме российских активов, которыми они владеют внутри страны, и все равно оставят Европу платить львиную долю счета.

"Представитель Комиссии считает, что США не хотят прибыть "с пустыми руками" на встречу министров финансов G7 в Вашингтоне в конце октября, на которой, вероятно, будет решен мелкий шрифт кредита в 50 миллиардов долларов. Важно также, что Япония недавно дала сигнал, что может выйти из займа, если США не примут в нем участие", - добавили авторы материала.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Венгерский оппозиционер Гекицки - Орбану: "За какую сумму вы предали страну? Он продался Путину и Си Цзиньпину". ВИДЕО

Автор: 

США (27055) Евросоюз (17258) Трамп Дональд (5589) Виктор Орбан (475)


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Топ комментарии
+11
Капец як Україна важлива для всього світу ...і як українці лоханулися ,кинувши під ноги свою важливість , коли вибрали 🤡 президентом ...
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14.10.2024 10:07
+6
Це думки не Орбана - у нього власні думки зосереджені лише навколо власного гаманця... Це "хотєлки" Кремля... Над цим у них цілі інститути працюють...
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14.10.2024 10:07
+5
Це він зробить ''подарунок *уйлу''.А трампон даже незнає де на карті та мадярія.
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14.10.2024 10:07
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Правила форума Совет форумчан
Нічого він там не зірве, всі кошти які плануються для України будуть виділені!
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14.10.2024 10:02 Ответить
От оці Віктори... я в же на кума косо дивлюся
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14.10.2024 11:51 Ответить
Це думки не Орбана - у нього власні думки зосереджені лише навколо власного гаманця... Це "хотєлки" Кремля... Над цим у них цілі інститути працюють...
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14.10.2024 10:07 Ответить
Капец як Україна важлива для всього світу ...і як українці лоханулися ,кинувши під ноги свою важливість , коли вибрали 🤡 президентом ...
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14.10.2024 10:07 Ответить
І цей преПіздент зараз активно допомагає тому ж Орбану прокачати куплену російську нафту, що дає мільярди доларів пуйлу на війну. Шо там придурки з отих 73% шипіли до виборів 19-го - "бізнес на крові"? А зараз це, мабуть, для них "бальзам на рани" річкою ллється...в кишені ЗЕшобли і тих, хто його поставив.
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14.10.2024 11:16 Ответить
Це він зробить ''подарунок *уйлу''.А трампон даже незнає де на карті та мадярія.
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14.10.2024 10:07 Ответить
Саме так .
Це видання висловлює свої припущення які зовсім
не відповідають фактам та є на 100% надуманими .
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14.10.2024 10:18 Ответить
Вже давно очевидно, що мад'яри і Орбан входять до кагали найзатятіших ворогів України, де заправляють ***********+Сі+Ин
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14.10.2024 10:09 Ответить
Як буде правильно васалі ху...ла, чи підлегли
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14.10.2024 10:11 Ответить
Орбан і Трамп - це креатури гебні, повно є матеріалів про зв'язки обох з СВР, Сєвой та крємльом.
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14.10.2024 10:11 Ответить
Орбан - це НАТО - ЄС - чи нє! - може иого вже потрібно вщипнути?
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14.10.2024 10:12 Ответить
От дивлюсь я на дії трампа, фіцо, орбана, зеленського, ху...ла - кабаєва, ортег, гутієрішів, лул зісливою, аятол тощо, і якось само собою у мене гасло о пролетаріях перетворюєтся у таке гасло - Мерзотники та покідьки всіх країн гоп до купи.
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14.10.2024 10:13 Ответить
Шакал угрівський. Сволота. Падло.
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14.10.2024 10:16 Ответить
А чому до цієї пори постачаєтся рашиська нафта і газ трубопроводами які проходять територією України ,до речі лише дві "дружні " нам країни закуповують російські енергоносії це напівфашиська Угорщина і режим Фіццо в Словачині ,то чи є в керівників держави якась політична воля ,даємо ворогу заробляти і даємо недружнім нам країнам блокувати нам допомогу ЄС.
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14.10.2024 10:19 Ответить
Усі ****** світу допомагають трампу. А він у свою чергу допоможе *****, коли знищить зовнішню розвідку Америки, НАТО та Пентагон. Чим він вже і почав займатися, але вдруге не переміг на вирах. А якби переміг, то не було б вже ніякої України та нас із вами.
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14.10.2024 11:07 Ответить
от, *****, ****** "ефективна" політика єлдака-зеленого підара!! ******** дали права більші за українців, нафту/газ за копійки пустили, а підар-орбан своєї гне..
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14.10.2024 11:54 Ответить
 
 