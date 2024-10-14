Орбан хочет сорвать помощь Украине, чтобы помочь Трампу, - Politico

Премьер Венгрии Виктор Орбан хочет сорвать предоставление помощи Украине в виде кредита в размере $50 млрд, что будет политическим подарком Дональду Трампу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится вручить большой политический подарок своему лучшему другу по ту сторону Атлантики, бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу", - говорится в материале.

Так, Орбан придумал способ позволить Трампу выкрутиться из 50-миллиардного займа, который США, Европейский Союз и лидеры G7 предложили Украине для поддержки ее борьбы против России, если тот станет президентом США. Это позволит Трампу сказать избирателям-республиканцам, что в случае избрания он не даст Украине ни цента.

Будапешт заявляет, что не согласится на изменение правил, которые позволят Вашингтону играть важную роль в позиции, до выборов в США.

Издание отмечает, что заем будет полностью погашен за счет доходов, полученных от замороженных на Западе российских активов на сумму более 250 миллиардов долларов.

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Вашингтон настаивает на том, что ЕС должен продлить сроки продления санкций как минимум до 36 месяцев. Согласно нынешним правилам, санкции ЕС должны быть продлены каждые шесть месяцев, что увеличивает вероятность того, что одна страна разморозит активы, что заставило бы национальные правительства использовать деньги налогоплательщиков для погашения займа.

"Хотя все другие лидеры выступают за продление периода продления санкций до 36 месяцев, как просили США, Орбан отказывается. В соответствии с собственными правилами ЕС, все 27 стран-членов должны одобрить любые изменения в правила санкций. Украине срочно нужно свежее финансирование от ее западных союзников, чтобы поддерживать свое государство и готовиться к, как ожидается, жестокой зиме, поскольку Россия нацелена на энергетическую инфраструктуру страны, которая растерта войной. И сейчас, благодаря Орбану, США вряд ли будут принимать существенное участие. Тем не менее, Европа, скорее всего, пойдет вперед", - говорится в материале.

"Если мы не решим это (путем продления срока действия санкций. - Ред.), это будет стоить ЕС - в частности Венгрии - больше денег", - сказал дипломат ЕС на условиях анонимности.

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Другой дипломат заявил, что Венгрии безразлично, придется ли Европе платить больше. Речь идет о помощи Трампу.

Если ЕС и США совместно подпишут кредит в 35 миллиардов евро, Трамп будет обязан обслуживать его годами. Но если заем будет одобрен без США, он не будет иметь такого обязательства.

"То, что кажется технической придиркой, является критически важным для Вашингтона - и этого может быть достаточно, чтобы нарушить трансатлантическое единство по поддержке Украины, по крайней мере на финансовом фронте. Пока Орбан угрожает применить свое вето в Брюсселе, США дали понять, что рассматривают возможность принять участие в займе - хотя и со значительно меньшей суммой - даже если ЕС не сможет продлить период санкций, сказал третий дипломат ЕС и чиновник Европейской комиссии", - отмечает Politico.

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Один из вариантов предусматривает вклад США в $5 млрд, что примерно равно сумме российских активов, которыми они владеют внутри страны, и все равно оставят Европу платить львиную долю счета.

"Представитель Комиссии считает, что США не хотят прибыть "с пустыми руками" на встречу министров финансов G7 в Вашингтоне в конце октября, на которой, вероятно, будет решен мелкий шрифт кредита в 50 миллиардов долларов. Важно также, что Япония недавно дала сигнал, что может выйти из займа, если США не примут в нем участие", - добавили авторы материала.

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