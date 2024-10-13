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Новости Война
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Через 3-4 месяца мы окажемся в мировой войне, - Трамп

Дональд Трамп

Третья мировая война может начаться через три-четыре месяца.

Об этом кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил во время митинга в Калифорнии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это говорит вам... у нас проблема. Я действительно беспокоюсь о следующих трех месяцах, правда. Я беспокоюсь о следующих 3,5, четыре месяца. Мы окажемся в мировой войне из-за этого, из-за людей, которые у нас есть", - сказал он.

Кроме того, политик в очередной раз заявил, что в случае своей победы на президентских выборах он сможет урегулировать войну в Украине и "остановить хаос на Ближнем Востоке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп имеет преимущество над Харрис в вопросе о войне РФ в Украине, - опрос WSJ

Автор: 

Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+67
Да она уже идёт , только петухи и страусы не хотят это признавать .
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13.10.2024 12:48
+56
якщо не виберете мене - планети наштовхнеться на земну вісь!...
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13.10.2024 12:50
+37
хутін міцно тримає трумпа за яйця.
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13.10.2024 12:55
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Страница 3 из 3
Це передвиборча обіцянка, так, Трампе?
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13.10.2024 14:51 Ответить
Друг Арєстовіча. Війна за дві три неділі...
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13.10.2024 14:57 Ответить
А що він робив щоб запобігти цього коли був президентом ?
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13.10.2024 15:18 Ответить
цей клоун вважає, що він її стримає? кретин
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13.10.2024 15:21 Ответить
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13.10.2024 15:26 Ответить
"Мудний нарід" це не лише наша проблема ...
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13.10.2024 15:30 Ответить
Там мабуть у трампа, пуля зачепила не тільки вухо ...а дало по макитрі добряче..наслідки ось ...очевидні
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13.10.2024 15:27 Ответить
Угу. А в Німеччині АФД рекламу на ютубі викладає, де каже що в країні вже скоро буде щось подібне Великій Депресії у США.

І само собою не буде ВеликоїДепресії, якщо нацистам з АФД, а вони дійсно нацисти за менталітетом і планами, і це вже доводили не одноразово дати повну владу в країні.

А в Україні дехто обіцяв заглянути в очі вбивці і побачити там мир.

А в Англії Чемберлен ''привозив людям мир'' раніше.

Популісти скрізь однакові. І проблеми не вирішуюють
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13.10.2024 15:27 Ответить
Так в Германии рецессия. Отказ от русского газа очень сильно ударил по их конкурентоспособности. Предприятия закрываются. На этом и играют правые.
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13.10.2024 15:30 Ответить
Германия переживает то же самое что и мы в 15-16 году, когда наши олигархи потеряли дешевый газ и решили дружить с Россией. Надеюсь они умнее нас.
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13.10.2024 15:31 Ответить
ти продовжуй, козліна, будучи кандидатом в президенти США від республіканців, писати "я дуже добре знайомий зі Злом, ми з ним домовимось"
І тоді світова війна точно неминуча
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13.10.2024 15:49 Ответить
Американский Зеленский. Трамписти у США такі самі йолупи, як у нас зебобики.
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13.10.2024 16:17 Ответить
Чим ближче вибори, тим божевільніші заяви.
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13.10.2024 16:24 Ответить
Малошановний трамп, ну як ти своєю зайвою хромосомой, не можеш зрозуміти, що тільки ти і є гарантом 3 світової війни! Рюzьге, чи що?
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13.10.2024 16:32 Ответить
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13.10.2024 16:47 Ответить
я тучі развєду рукаміііііііі.... ааааа....
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13.10.2024 16:49 Ответить
Вторгнення кацапів в Україну відбулося ще в 2014 році, Трамп був президентом з 2017-2021роки, він не тільки не зупинив, а ще й дав кацапам час добре підготуватися
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13.10.2024 16:56 Ответить
От тільки Трам , тоді , дав Україні зброї більше , а ні ж Обама до того ...
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13.10.2024 18:13 Ответить
Чому і як повинен був зупиняти? Америка не ваша мамочка. Україна творить що хоче, а якщо що, про неї має подбати та захистити Америка? Що за маячня? Ви не а*уїли?
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13.10.2024 18:21 Ответить
США отобрала у нас оружие вместе с Россией. Из-за неё прямо сейчас Украина потеряла миллиарды долларов и кучу людей умерло и стало калеками. Конечно можно делать вид, что история началась с 2014 года, а ранее США не пыталось влиять на наше государство никак.
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13.10.2024 20:39 Ответить
а*уїло сша. Не завадило б на них в суд подати після війни, за злив і дії що призвели до геноциду нації
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13.10.2024 23:45 Ответить
Арестович, це ти?! 😂
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13.10.2024 16:58 Ответить
Так подякуй за це пуйлові, руда кремлівська повія.
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13.10.2024 18:53 Ответить
Покажи виборцям ще фотки Бахмуту і скажи, що таке буде з містами америки, якщо його не виберуть.
Лякати пуйлом це новий тренд у виборчіх технологіях.
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13.10.2024 19:07 Ответить
"Президент США Джо Байден заявив, що Барак Обама - це той, на кого слід покласти відповідальність за напад російського диктатора путіна на Україну 2014 року, анексію Криму та війну на Донбасі.

Про це повідомляє AP з посиланням на нову книжку редактора The Washington Post Боба Вудворда.

«Вони обіс*лись у 2014 році. Ось чому ми опинилися в такій ситуації. Ми це все прос*ли. Барак ніколи не сприймав путіна серйозно», - нібито заявив Байден, при цьому він був дуже розлючений, стверджує журналіст.
"

Клінтон:
«Я відчуваю особисту причетність до того, що я змусив їх (Україну - ред.) відмовитися від ядерної зброї. І ніхто з них не вважає, що росія пішла б на це (вторгнення - ред.), якби в Україні все ще була б їхня зброя», - зауважив ексглава американської держави.

Обидва демократи
Байден також демократ

Що буде, якщо вчетверте президентом стане демократ...
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13.10.2024 19:13 Ответить
Не через 3-4 месяца раднареки тампона на кукан пасодют. 🤣🤣🤣
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13.10.2024 19:35 Ответить
Памятаю з дитинства як на програвачі стара платівка заїдала. А у Донні 4-5 абзаців, які вбили йому макітру, от і вар'ята заїдає.
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13.10.2024 19:43 Ответить
Ідіот!!!
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13.10.2024 19:47 Ответить
Епоха фейбука🤯
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13.10.2024 19:49 Ответить
Кандидаты в президенты США ,как правило ,на митингах
говорят о том ,что от них хочет услышать американский
избиратель .
А этого избирателя гораздо больше волнуют его
насущные проблемы ,чем война в Украине .
Вы справедливо оценили и перечислили заслуги Трампа-
президента перед Украиной
Свой план по Украине ,он огласит (так он заявил )только
после избрания его президентом . Он за Украину ,как был
так и будет .
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13.10.2024 21:02 Ответить
І тут Остапа понесло... (с)
Пардон, не Остапа, а https://neolurk.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8 Вонні ... тобто Донні.
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14.10.2024 00:28 Ответить
Але понабігло сюди лаптєлапих реднеків!
Панове модератори! А чи не пора цим істотам влаштувати похід на цвинтар акаунтів? Чи бодай хорове відвідування ними лазні тижні на два? Бо тхне від них лаптямі, щямі та боярою немилосердно!
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14.10.2024 00:33 Ответить
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