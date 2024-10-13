Через 3-4 месяца мы окажемся в мировой войне, - Трамп

Третья мировая война может начаться через три-четыре месяца.

Об этом кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил во время митинга в Калифорнии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это говорит вам... у нас проблема. Я действительно беспокоюсь о следующих трех месяцах, правда. Я беспокоюсь о следующих 3,5, четыре месяца. Мы окажемся в мировой войне из-за этого, из-за людей, которые у нас есть", - сказал он.

Кроме того, политик в очередной раз заявил, что в случае своей победы на президентских выборах он сможет урегулировать войну в Украине и "остановить хаос на Ближнем Востоке".

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