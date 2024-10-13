Через 3-4 месяца мы окажемся в мировой войне, - Трамп
Третья мировая война может начаться через три-четыре месяца.
Об этом кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил во время митинга в Калифорнии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это говорит вам... у нас проблема. Я действительно беспокоюсь о следующих трех месяцах, правда. Я беспокоюсь о следующих 3,5, четыре месяца. Мы окажемся в мировой войне из-за этого, из-за людей, которые у нас есть", - сказал он.
Кроме того, политик в очередной раз заявил, что в случае своей победы на президентских выборах он сможет урегулировать войну в Украине и "остановить хаос на Ближнем Востоке".
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+67 Григорий #524521
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І само собою не буде ВеликоїДепресії, якщо нацистам з АФД, а вони дійсно нацисти за менталітетом і планами, і це вже доводили не одноразово дати повну владу в країні.
А в Україні дехто обіцяв заглянути в очі вбивці і побачити там мир.
А в Англії Чемберлен ''привозив людям мир'' раніше.
Популісти скрізь однакові. І проблеми не вирішуюють
І тоді світова війна точно неминуча
Лякати пуйлом це новий тренд у виборчіх технологіях.
Про це повідомляє AP з посиланням на нову книжку редактора The Washington Post Боба Вудворда.
«Вони обіс*лись у 2014 році. Ось чому ми опинилися в такій ситуації. Ми це все прос*ли. Барак ніколи не сприймав путіна серйозно», - нібито заявив Байден, при цьому він був дуже розлючений, стверджує журналіст.
"
Клінтон:
«Я відчуваю особисту причетність до того, що я змусив їх (Україну - ред.) відмовитися від ядерної зброї. І ніхто з них не вважає, що росія пішла б на це (вторгнення - ред.), якби в Україні все ще була б їхня зброя», - зауважив ексглава американської держави.
Обидва демократи
Байден також демократ
Що буде, якщо вчетверте президентом стане демократ...
говорят о том ,что от них хочет услышать американский
избиратель .
А этого избирателя гораздо больше волнуют его
насущные проблемы ,чем война в Украине .
Вы справедливо оценили и перечислили заслуги Трампа-
президента перед Украиной
Свой план по Украине ,он огласит (так он заявил )только
после избрания его президентом . Он за Украину ,как был
так и будет .
Пардон, не Остапа, а https://neolurk.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8 Вонні ... тобто Донні.
Панове модератори! А чи не пора цим істотам влаштувати похід на цвинтар акаунтів? Чи бодай хорове відвідування ними лазні тижні на два? Бо тхне від них лаптямі, щямі та боярою немилосердно!