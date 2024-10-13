Через 3-4 місяці ми опинимося у світовій війні, - Трамп

Третя світова війна може розпочатися через три-чотири місяці.

Про це кандидат в президенти США Дональд Трамп заявив під час мітингу у Каліфорнії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це говорить вам... у нас проблема. Я дійсно турбуюся про наступні три місяці, правда. Я турбуюся про наступні 3,5, чотири місяці. Ми опинимося у світовій війні через це, через людей, які у нас є", - сказав він.

Крім того, політик вчергове заявив, що у разі своєї перемоги на президентських виборах він зможе врегулювати війну в Україні і "зупинити хаос на Близькому Сході".

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