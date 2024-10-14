Угорщині не вдасться заблокувати кредит для України, - уряд Німеччини

Україна отримає кредит у $50 млрд, попри позицію Угорщини.

Про це сказав заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не бачимо проблеми, навпаки, виходимо з того, що Україна отримає допомогу, як це передбачено", - сказав він.

Заступник речника нагадав, що в цьому Володимира Зеленського запевнив канцлер Олаф Шольц.

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Речник МЗС Себатьян Фішер, водночас, іронічно зауважив, що не варто "недооцінювати креативність європейських інституцій".

"З або без угорської підтримки ми продовжуємо наполегливо працювати над тим, щоб узгодити цей кредитний механізм ще до кінця цього року, … ми налаштовані рішуче, щоб гроші пішли", - зазначив дипломат.

Фішер підкреслив, що Україна потребуватиме цих грошей наступного року.

Раніше видання Politico повідомило, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан хоче зірвати надання допомоги Україні у вигляді кредиту в розмірі $50 млрд, що буде політичним подарунком Дональду Трампу.

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