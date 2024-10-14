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Новини Допомога Україні
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Угорщині не вдасться заблокувати кредит для України, - уряд Німеччини

У Німеччині впевнені, що Угорщині не вдасться заблокувати кредит для України

Україна отримає кредит у $50 млрд, попри позицію Угорщини.

Про це сказав заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не бачимо проблеми, навпаки, виходимо з того, що Україна отримає допомогу, як це передбачено", - сказав він.

Заступник речника нагадав, що в цьому Володимира Зеленського запевнив канцлер Олаф Шольц.

Дивіться: Угорський опозиціонер Гєкіцкі - Орбану: "За яку суму ви зрадили країну? Він продався Путіну і Сі Цзіньпіну". ВIДЕО

Речник МЗС Себатьян Фішер, водночас, іронічно зауважив, що не варто "недооцінювати креативність європейських інституцій".

"З або без угорської підтримки ми продовжуємо наполегливо працювати над тим, щоб узгодити цей кредитний механізм ще до кінця цього року, … ми налаштовані рішуче, щоб гроші пішли", - зазначив дипломат.

Фішер підкреслив, що Україна потребуватиме цих грошей наступного року.

Раніше видання Politico повідомило, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан хоче зірвати надання допомоги Україні у вигляді кредиту в розмірі $50 млрд, що буде політичним подарунком Дональду Трампу.

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Автор: 

Угорщина (2335) Німеччина (7469) Віктор Орбан (571)


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Топ коментарі
+7
Як так! - Орбан буде на дупі волосся рвати
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14.10.2024 14:19
+5
Тобто орбана послали *****, проще кажучи
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14.10.2024 14:43
+3
Про 50 лярдів у вигляді прямої допомоги ніколи не йшлося.
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14.10.2024 14:32
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Як так! - Орбан буде на дупі волосся рвати
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14.10.2024 14:19 Відповісти
він начебто домігся свого

допомога переросла в кредит
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14.10.2024 14:23 Відповісти
От сучии син
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14.10.2024 14:26 Відповісти
Про 50 лярдів у вигляді прямої допомоги ніколи не йшлося.
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14.10.2024 14:32 Відповісти
Або повіситись або голову посипати попелом.
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14.10.2024 14:26 Відповісти
Речник МЗС Себатьян Фішер, водночас, іронічно зауважив, що не варто "недооцінювати креативність європейських інституцій".
Серйозно кажу, не варто недооцінювати креативність російських спецслужб.
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14.10.2024 14:37 Відповісти
Тобто орбана послали *****, проще кажучи
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14.10.2024 14:43 Відповісти
Точно,) це там, де мадяри п'ють каву,,),)
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14.10.2024 15:04 Відповісти
...аж паприкаш до рота не лізе...
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14.10.2024 14:50 Відповісти
не варто "недооцінювати креативність європейських інституцій"

Знайшли чим пишатись. Сидять 2 російських ****** (орбан та фіцо) й кажуть всьому ЄС, як бути. І весь ЄС змушений проявляти дива еквілібристики та акробатики, щоб ухвалити хоч якесь рішення демократичної більшості . П - потужно
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14.10.2024 14:58 Відповісти
 
 