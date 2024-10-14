Отсутствие военной поддержки Украины облегчило РФ вторжение. Это должно стать уроком для НАТО, - Столтенберг

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отсутствие военной поддержки облегчило России вторжение и это должно стать уроком на будущее для всех партнеров по НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Столтенберг подчеркнул, что всегда легко рассуждать, оглядываясь назад, что можно было сделать лучше. Сейчас он считает, что "отсутствие военной поддержки облегчило России вторжение". И это, по его мнению, должно стать уроком на будущее для всех партнеров по НАТО.

"Мы инвестируем в нашу военную мощь не для того, чтобы вести войну, а для того, чтобы предотвратить ее. Иначе не только Россия, но и никто не будет воспринимать нас серьезно", - отметил он.

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Кроме того, он сообщил, что некоторые союзники поставляли оружие, но этого было недостаточно.

Столтенберг подчеркнул, что необходимо признать, что было слишком мало понимания срочности предоставления военной и финансовой помощи.

"Мы должны признать это сами перед собой. В то время мы думали, что более умеренный курс лучше. Было слишком мало понимания срочности предоставления военной и финансовой помощи для создания мощной украинской армии и предотвращения российского вторжения. Это была ошибка", - добавил он.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг пожалел, что страны НАТО не начали поставлять оружие Украине еще после начала российской оккупации в 2014 году. По его мнению, тогда бы, вероятно, удалось избежать полномасштабной войны.