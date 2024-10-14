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Новости Помощь Украине
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Отсутствие военной поддержки Украины облегчило РФ вторжение. Это должно стать уроком для НАТО, - Столтенберг

Єнс Столтенберг

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отсутствие военной поддержки облегчило России вторжение и это должно стать уроком на будущее для всех партнеров по НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Столтенберг подчеркнул, что всегда легко рассуждать, оглядываясь назад, что можно было сделать лучше. Сейчас он считает, что "отсутствие военной поддержки облегчило России вторжение". И это, по его мнению, должно стать уроком на будущее для всех партнеров по НАТО.

"Мы инвестируем в нашу военную мощь не для того, чтобы вести войну, а для того, чтобы предотвратить ее. Иначе не только Россия, но и никто не будет воспринимать нас серьезно", - отметил он.

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Кроме того, он сообщил, что некоторые союзники поставляли оружие, но этого было недостаточно.

Столтенберг подчеркнул, что необходимо признать, что было слишком мало понимания срочности предоставления военной и финансовой помощи.

"Мы должны признать это сами перед собой. В то время мы думали, что более умеренный курс лучше. Было слишком мало понимания срочности предоставления военной и финансовой помощи для создания мощной украинской армии и предотвращения российского вторжения. Это была ошибка", - добавил он.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг пожалел, что страны НАТО не начали поставлять оружие Украине еще после начала российской оккупации в 2014 году. По его мнению, тогда бы, вероятно, удалось избежать полномасштабной войны.

Автор: 

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Столтенберг роздухарився
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14.10.2024 13:04 Ответить
Розговорився. А коли був генсеком НАТО то язика у дупі тримав
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14.10.2024 13:05 Ответить
потужний урок. Такий, що аж:

- Німеччина вже не буде передавати леопарди 2, а те що дає - це просто раніше обіцяне

- США закругляються з допомогою (трамп обіцяє "ні копійки Україні", спікер джонсон "втратив апетит фінансувати Україну", а Харіс "за все хороше проти поганого")

- Словаччина хвалиться, що нічого більше нам не дасть

- Уйобік орбан сам не дає, ще й кредит для України намагається зірвати

p.s. столтенберг - ще один ЕКС ) так гарно язиком чеше.
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14.10.2024 13:08 Ответить
Столтенберг знову потужно макнув Зеленського в унітаз.
Адже ота "відсутність віськової підтримки" - на совісті Зеленського і його прокацапської шобли.

Виходить, Столтенберг напряму звинуватив Зеленського.
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14.10.2024 13:29 Ответить
йенсе, пішов ти услід за москальським крейсером, уїбень відставний!
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14.10.2024 13:39 Ответить
нам сказал зелидор в мае шашлык будет, и нам надо дорог побольше. И россияне не пойдут на нас войной, вот он и не готовился к обороне. он беспокоился о нас согласно Конституции, сильно сильно
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14.10.2024 13:44 Ответить
 
 