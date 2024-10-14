Столтенберг об ударах ВСУ западным оружием по РФ: Украина имеет право на защиту

Украина имеет право на защиту в борьбе с российской агрессией, что включает удары по законным военным целям на территории Российской Федерации.

Об этом заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Мы ведем дебаты по этому поводу между союзниками. Но мы всегда должны осознавать, что это жестокая война, откровенное нарушение всех международных правил, попытка России установить контроль над Украиной. Украина имеет право на защиту. Это право включает атаки на законные военные цели на территории России", - подчеркнул он.

По словам Столтенберга, Россия не должна вводить в заблуждение западных партнеров Украины угрозами.

"Россия с самого начала заявляла, что поставки оружия Западом неприемлемы. Но мы поставили оружие. Мы не можем прекратить поддержку из-за российских угроз", - резюмировал экс-генсек НАТО.

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Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг пожалел, что страны Альянса не начали поставлять оружие Украине еще после начала российской оккупации в 2014 году. Тогда бы, вероятно, удалось избежать полномасштабной войны.