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Новости Война
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Столтенберг об ударах ВСУ западным оружием по РФ: Украина имеет право на защиту

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг

Украина имеет право на защиту в борьбе с российской агрессией, что включает удары по законным военным целям на территории Российской Федерации.

Об этом заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Мы ведем дебаты по этому поводу между союзниками. Но мы всегда должны осознавать, что это жестокая война, откровенное нарушение всех международных правил, попытка России установить контроль над Украиной. Украина имеет право на защиту. Это право включает атаки на законные военные цели на территории России", - подчеркнул он.

По словам Столтенберга, Россия не должна вводить в заблуждение западных партнеров Украины угрозами.

"Россия с самого начала заявляла, что поставки оружия Западом неприемлемы. Но мы поставили оружие. Мы не можем прекратить поддержку из-за российских угроз", - резюмировал экс-генсек НАТО.

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Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг пожалел, что страны Альянса не начали поставлять оружие Украине еще после начала российской оккупации в 2014 году. Тогда бы, вероятно, удалось избежать полномасштабной войны.

Автор: 

оружие (10248) россия (96038) Столтенберг Йенс (1620)


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Шольца з ноги б пере#бав та йому б це і пояснив. А так-пук.
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14.10.2024 11:55 Ответить
Він колишній, тепер має можливість бути сміливим...
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14.10.2024 11:58 Ответить
Він і тоді був сміливим, правда не в його компетенції було приймати якісь рішення, чи виділяти зброю Україні.
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14.10.2024 12:04 Ответить
нікуя він не був сміливим. він був на посаді з того самого 2014. де та сміливість? отож...
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14.10.2024 13:14 Ответить
Ще раз кажу, в риториці він Лєв Толстой, а повноважень щось вирішувати не мав і не має. Тому нема сенсу його слухати. І Рютте так само. Генсек НАТО це як король в Британії. Чисто символ.
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14.10.2024 13:26 Ответить
Має право, але не дамо чим. Своє матимемо, але ж не з зеленими..
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14.10.2024 12:04 Ответить
Спасибо, кэп. Где ж ты был год, пол года назад, 3 месяца назад ?
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14.10.2024 13:30 Ответить
Что ты падла, когда был при власти этого не говорил, сраная европа, ссыкуны...
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14.10.2024 13:31 Ответить
Чорт забирай! Де цей сміливець був ранійше?!
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14.10.2024 18:46 Ответить
 
 