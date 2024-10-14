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Новости Война
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Только Украина может решить, когда пришел момент для серьезных переговоров с РФ, - Столтенберг

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг

Украина сама должна принимать решение о начале мирных переговоров с РФ.

Об этом заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

"Только Украина может решить, когда настал момент для серьезных переговоров или даже мирных переговоров и какие для этого предпосылки. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но окончание войны не обязательно принесет мир, потому что российская оккупация - это не мир", - считает он.

Он убежден: задача сейчас заключается в том, чтобы не только остановить войну, но и чтобы Украина осталась суверенным и независимым государством.

Также читайте: В настоящее время переговоры между Украиной и Россией невозможны из-за желания обеих сторон видеть другую динамику, - экс-директор ЦРУ Петреус

Путина надо убедить, что он не может достичь своих целей на поле боя. Чтобы достичь этого, мы должны оказывать большую поддержку Украине. У меня нет никаких иллюзий относительно этого. Мы не сможем изменить Путина. Но я думаю, что мы можем изменить его расчет, если продолжим поддерживать Украину", - резюмировал Столтенберг.

Ранее Столтенберг отмечал, что если бы Украина вовремя получила оружие, вторжение РФ могло не состояться. Комментируя "красные линии" Путина, он также отмечал, что союзники "пересекли уже многие из них, а он ничего не сделал".

Автор: 

Столтенберг Йенс (1620) переговоры с Россией (1122)


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Топ комментарии
+7
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14.10.2024 11:24
+3
а що куйло вже готовий до перемовин???
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14.10.2024 11:12
+3
Путіна треба переконати, що він не може досягти своїх цілей на полі бою.
Поки він щоденно все більше переконується у зворотному.
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14.10.2024 11:29
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а що куйло вже готовий до перемовин???
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14.10.2024 11:12 Ответить
На фіга йому перемовини, коли він домінує на фронті? Оце б ми витісняли кацапів з країни - і пішли б зними на перемовини? Звісно ні. І ***** зараз ні на які перемовини, крім капітуляції України, не піде.
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14.10.2024 15:08 Ответить
На фіга йому перемовини, коли він домінує на фронті? Оце б ми витісняли кацапів з країни - і пішли б зними на перемовини? Звісно ні. І ***** зараз ні на які перемовини, крім капітуляції України, не піде.
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14.10.2024 15:08 Ответить
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14.10.2024 11:24 Ответить
Путіна треба переконати, що він не може досягти своїх цілей на полі бою.
Поки він щоденно все більше переконується у зворотному.
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14.10.2024 11:29 Ответить
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14.10.2024 11:54 Ответить
Схоже на карикатури часів СРСР, які пророкували скорий крах капіталізму.
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14.10.2024 11:56 Ответить
Кожному бачиться те, що йому більше хочеться ...
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14.10.2024 12:01 Ответить
Але реальність така, що росія не тільки не демонструє ознак виснаження, а ще й нарощує зусилля по всім напрямкам.
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14.10.2024 12:03 Ответить
Вибух ракети "Сармат" на полігоні у Плисецьку ні на які міркування не наводить?
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14.10.2024 12:26 Ответить
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14.10.2024 12:27 Ответить
Чи це не реальність?
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14.10.2024 12:28 Ответить
На Дипстейт подивіться. ЯЗ - лякалка для тендітного Заходу. Невичерпний шторм-зєт - то реальна сила цієї війни. росія переорієнтується на війну масами піхоти та ракет з плануючими бомбами.
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14.10.2024 12:28 Ответить
Якщо до солдатів ставитися як до м'яса, то вони швидко закінчуються, а з КАБами впораються F16. Процес вже пішов ...
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14.10.2024 12:50 Ответить
І це теж реальність ...
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14.10.2024 12:52 Ответить
І в якому стані знаходяться ядерні боєголовки совка, якими лякає *****?
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14.10.2024 12:44 Ответить
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14.10.2024 12:06 Ответить
"Друга армія світу", "Київ за три дні" та інші понти ...
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14.10.2024 11:57 Ответить
Зараз під час війни кожен дрібний чиновник або там начальник ТЦК мільйонерами стали, нахрена їм завершувати свято? Чи буде перемир'я, чи кацапи будуть через Дніпро переплавлятися, вони все одно по фіналу з грошима звідси звалять
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14.10.2024 11:40 Ответить
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14.10.2024 11:41 Ответить
ніколи не подобалася ця формула Заходу, бо мені зрозуміло що вона означає
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14.10.2024 11:48 Ответить
От ще б додав, що Україна - це не шобла з Банкової, то взагалі б шикарно було б
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14.10.2024 12:00 Ответить
Дипломатія таких висловлювань не допускає, але розуміння сутності "зелені" та ставлення до неї вже сформувалося ...
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14.10.2024 13:12 Ответить
Досить вже цього *******. В нас вирішує не Україна, а зелена гундоса шобла.
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14.10.2024 15:07 Ответить
 
 