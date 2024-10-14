Только Украина может решить, когда пришел момент для серьезных переговоров с РФ, - Столтенберг

Украина сама должна принимать решение о начале мирных переговоров с РФ.

Об этом заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

"Только Украина может решить, когда настал момент для серьезных переговоров или даже мирных переговоров и какие для этого предпосылки. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но окончание войны не обязательно принесет мир, потому что российская оккупация - это не мир", - считает он.

Он убежден: задача сейчас заключается в том, чтобы не только остановить войну, но и чтобы Украина осталась суверенным и независимым государством.

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Путина надо убедить, что он не может достичь своих целей на поле боя. Чтобы достичь этого, мы должны оказывать большую поддержку Украине. У меня нет никаких иллюзий относительно этого. Мы не сможем изменить Путина. Но я думаю, что мы можем изменить его расчет, если продолжим поддерживать Украину", - резюмировал Столтенберг.

Ранее Столтенберг отмечал, что если бы Украина вовремя получила оружие, вторжение РФ могло не состояться. Комментируя "красные линии" Путина, он также отмечал, что союзники "пересекли уже многие из них, а он ничего не сделал".