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Новини Війна
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Тільки Україна може вирішити, коли настав момент для серйозних переговорів із РФ, - Столтенберг

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг

Україна сама має ухвалювати рішення про початок мирних перемовин з РФ. 

Про це заявив колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

"Тільки Україна може вирішити, коли настав момент для серйозних переговорів чи навіть мирних переговорів і які для цього передумови. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але закінчення війни не обов’язково принесе мир, тому що російська окупація - це не мир", - вважає він.

Він переконаний: завдання наразі полягає у тому, щоб не лише припинити війну, а й щоб Україна залишилася суверенною та незалежною держава.

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Путіна треба переконати, що він не може досягти своїх цілей на полі бою. Щоб досягти цього, ми маємо надавати більшу підтримку Україні. У мене немає жодних ілюзій щодо цього. Ми не зможемо змінити Путіна. Але я думаю, що ми можемо змінити його розрахунок, якщо продовжимо підтримувати Україну", - резюмував Столтенберг.

Раніше Столтенберг зазначав, що якби Україна вчасно отримала зброю, вторгення РФ могло не відбутись. Коментуючи  "червоні лінії" Путіна, він також зазначав, що союзники "перетнули вже багато з них, а він нічого не зробив".

Автор: 

Столтенберг Єнс (1596) переговори з Росією (1251)


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Топ коментарі
+7
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14.10.2024 11:24
+3
а що куйло вже готовий до перемовин???
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14.10.2024 11:12
+3
Путіна треба переконати, що він не може досягти своїх цілей на полі бою.
Поки він щоденно все більше переконується у зворотному.
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14.10.2024 11:29
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а що куйло вже готовий до перемовин???
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14.10.2024 11:12 Відповісти
На фіга йому перемовини, коли він домінує на фронті? Оце б ми витісняли кацапів з країни - і пішли б зними на перемовини? Звісно ні. І ***** зараз ні на які перемовини, крім капітуляції України, не піде.
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14.10.2024 15:08 Відповісти
На фіга йому перемовини, коли він домінує на фронті? Оце б ми витісняли кацапів з країни - і пішли б зними на перемовини? Звісно ні. І ***** зараз ні на які перемовини, крім капітуляції України, не піде.
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14.10.2024 15:08 Відповісти
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14.10.2024 11:24 Відповісти
Путіна треба переконати, що він не може досягти своїх цілей на полі бою.
Поки він щоденно все більше переконується у зворотному.
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14.10.2024 11:29 Відповісти
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14.10.2024 11:54 Відповісти
Схоже на карикатури часів СРСР, які пророкували скорий крах капіталізму.
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14.10.2024 11:56 Відповісти
Кожному бачиться те, що йому більше хочеться ...
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14.10.2024 12:01 Відповісти
Але реальність така, що росія не тільки не демонструє ознак виснаження, а ще й нарощує зусилля по всім напрямкам.
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14.10.2024 12:03 Відповісти
Вибух ракети "Сармат" на полігоні у Плисецьку ні на які міркування не наводить?
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14.10.2024 12:26 Відповісти
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14.10.2024 12:27 Відповісти
Чи це не реальність?
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14.10.2024 12:28 Відповісти
На Дипстейт подивіться. ЯЗ - лякалка для тендітного Заходу. Невичерпний шторм-зєт - то реальна сила цієї війни. росія переорієнтується на війну масами піхоти та ракет з плануючими бомбами.
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14.10.2024 12:28 Відповісти
Якщо до солдатів ставитися як до м'яса, то вони швидко закінчуються, а з КАБами впораються F16. Процес вже пішов ...
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14.10.2024 12:50 Відповісти
І це теж реальність ...
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14.10.2024 12:52 Відповісти
І в якому стані знаходяться ядерні боєголовки совка, якими лякає *****?
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14.10.2024 12:44 Відповісти
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14.10.2024 12:06 Відповісти
"Друга армія світу", "Київ за три дні" та інші понти ...
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14.10.2024 11:57 Відповісти
Зараз під час війни кожен дрібний чиновник або там начальник ТЦК мільйонерами стали, нахрена їм завершувати свято? Чи буде перемир'я, чи кацапи будуть через Дніпро переплавлятися, вони все одно по фіналу з грошима звідси звалять
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14.10.2024 11:40 Відповісти
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14.10.2024 11:41 Відповісти
ніколи не подобалася ця формула Заходу, бо мені зрозуміло що вона означає
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14.10.2024 11:48 Відповісти
От ще б додав, що Україна - це не шобла з Банкової, то взагалі б шикарно було б
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14.10.2024 12:00 Відповісти
Дипломатія таких висловлювань не допускає, але розуміння сутності "зелені" та ставлення до неї вже сформувалося ...
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14.10.2024 13:12 Відповісти
Досить вже цього *******. В нас вирішує не Україна, а зелена гундоса шобла.
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14.10.2024 15:07 Відповісти
 
 