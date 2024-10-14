Тільки Україна може вирішити, коли настав момент для серйозних переговорів із РФ, - Столтенберг

Україна сама має ухвалювати рішення про початок мирних перемовин з РФ.

Про це заявив колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

"Тільки Україна може вирішити, коли настав момент для серйозних переговорів чи навіть мирних переговорів і які для цього передумови. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але закінчення війни не обов’язково принесе мир, тому що російська окупація - це не мир", - вважає він.

Він переконаний: завдання наразі полягає у тому, щоб не лише припинити війну, а й щоб Україна залишилася суверенною та незалежною держава.

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Путіна треба переконати, що він не може досягти своїх цілей на полі бою. Щоб досягти цього, ми маємо надавати більшу підтримку Україні. У мене немає жодних ілюзій щодо цього. Ми не зможемо змінити Путіна. Але я думаю, що ми можемо змінити його розрахунок, якщо продовжимо підтримувати Україну", - резюмував Столтенберг.

Раніше Столтенберг зазначав, що якби Україна вчасно отримала зброю, вторгення РФ могло не відбутись. Коментуючи "червоні лінії" Путіна, він також зазначав, що союзники "перетнули вже багато з них, а він нічого не зробив".