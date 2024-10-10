Якби Україна вчасно отримала зброю, вторгення РФ могло не відбутись, - Столтенберг

Ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг пожалів, що країни Альянсу не почали постачати зброю Україні ще після початку російської окупації у 2014 році. Тоді б, імовірно, вдалося уникнути повномасштабної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Столтенберг заявив у інтерв’ю Politico.

"Війна почалася не у 2022 році, а у 2014 році – з незаконної анексії Криму та введення російських військ на східний Донбас влітку 2014 року. І союзники з НАТО надали деяку підтримку Україні", - зазначив ексгенсек.

Столтенберг пригадав, що один з його перших візитів на посаді Генсека був у навчальний центр НАТО у Яворові у 2015 році.

"Я наполегливо працював, намагаючись переконати союзників з НАТО зробити більше, надати більше військової підтримки, більше тренувань. Деякі союзники так і робили, але це було відносно обмежено, і протягом багатьох років це було дуже складно, тому що політика НАТО полягала в тому, що НАТО не повинно надавати летальну підтримку Україні", – розповів Столтенберг.

За його словами, "ніхто не може сказати з упевненістю, але… якби ми більше озброїли Україну після 2014 року, то могли б запобігти російському вторгненню – принаймні б підвищили поріг для повномасштабного вторгнення".

Якби країни НАТО поставили бодай частину тієї зброї, яку надали починаючи з 2022 року, "то, можливо, справді запобігли б війні, замість того щоб підтримувати оборону Україну в умовах війни", додав він.

Нагадаємо, Столтенберг стане новим головою Мюнхенської безпекової конференції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів.

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