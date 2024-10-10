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Якби Україна вчасно отримала зброю, вторгення РФ могло не відбутись, - Столтенберг

Єнс Столтенберг про початок війни в Україні

Ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг пожалів, що країни Альянсу не почали постачати зброю Україні ще після початку російської окупації у 2014 році. Тоді б, імовірно, вдалося уникнути повномасштабної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Столтенберг заявив у інтерв’ю Politico.

"Війна почалася не у 2022 році, а у 2014 році – з незаконної анексії Криму та введення російських військ на східний Донбас влітку 2014 року. І союзники з НАТО надали деяку підтримку Україні", - зазначив ексгенсек.

Столтенберг пригадав, що один з його перших візитів на посаді Генсека був у навчальний центр НАТО у Яворові у 2015 році.

"Я наполегливо працював, намагаючись переконати союзників з НАТО зробити більше, надати більше військової підтримки, більше тренувань. Деякі союзники так і робили, але це було відносно обмежено, і протягом багатьох років це було дуже складно, тому що політика НАТО полягала в тому, що НАТО не повинно надавати летальну підтримку Україні", – розповів Столтенберг.

За його словами, "ніхто не може сказати з упевненістю, але… якби ми більше озброїли Україну після 2014 року, то могли б запобігти російському вторгненню – принаймні б підвищили поріг для повномасштабного вторгнення".

Якби країни НАТО поставили бодай частину тієї зброї, яку надали починаючи з 2022 року, "то, можливо, справді запобігли б війні, замість того щоб підтримувати оборону Україну в умовах війни", додав він.

Нагадаємо,  Столтенберг стане новим головою Мюнхенської безпекової конференції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів.

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Автор: 

НАТО (6509) зброя (7512) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+22
Якби українці не обрали хрипатого ідіота...
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10.10.2024 07:35
+19
Якби ж ми в 19 не усталі і обрали президента-капітулянта та у вру сброд малороський...
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10.10.2024 07:34
+16
Коли відправили у відставку ,всі такі бойові і героїчні.
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10.10.2024 07:41
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Якби ж ми в 19 не усталі і обрали президента-капітулянта та у вру сброд малороський...
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10.10.2024 07:34 Відповісти
Та якось пох на кацапів.Десь вичичав і мені дуже сподобалася думка що ми переможемо підарів коли повністю відірвемося від них-мовою,кульиурою та ментально.Повний розрив=перемога.
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10.10.2024 13:51 Відповісти
Якби українці не обрали хрипатого ідіота...
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10.10.2024 07:35 Відповісти
типовий представних з мінусовим IQ тих,что 73%
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10.10.2024 08:16 Відповісти
Ты ж навіть не балатувався
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10.10.2024 08:20 Відповісти
Коли відправили у відставку ,всі такі бойові і героїчні.
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10.10.2024 07:41 Відповісти
Пожалів вовк кобилу - залишив хвіст і гриву
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10.10.2024 07:45 Відповісти
та ну!Яким же чином?
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10.10.2024 08:07 Відповісти
Це ж вони 30 років обирали то зека,то комуняк ,то кловунів ...
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10.10.2024 08:27 Відповісти
Якби США розбомбили срузькі колони в 2008 в Грузії війни точно не було б
Запад став сцикунами
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10.10.2024 07:50 Відповісти
А нафіга їм в чужу бійку встрягати?
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10.10.2024 14:03 Відповісти
а нафіга Байден до вторгнення в Україну в заявах завуольовано казав "вова нападай на Україну ми не проти"
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10.10.2024 15:56 Відповісти
це коли таке було?І що значить-"завуольовано казав"?
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10.10.2024 15:59 Відповісти
Тобто закривати очі на злочини РФ в Грузії це нормально так?
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10.10.2024 17:37 Відповісти
А не нагадаєте чи наша ВРУ засудила агресію рашки в Грузії?
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10.10.2024 19:41 Відповісти
Ющенко засудив і мова не про нас а покидьків з Європи і США які кинули Грузію
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11.10.2024 17:09 Відповісти
ВЗУ не засудила.А комуняки навіть хотіли визнати "республіки".І "покидьки" нікому та нічого не винні."Покидьки" попереджали про вторгнення і бачучи що наша владе не готується постачали нам зброю для партизанської війнив кінці 21 р джавеліни,н-лави та стінгери.Якби ми по їхнійпораді хоча б почали "копати окопи" то до повн мали б різну та багато зброї
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11.10.2024 17:30 Відповісти
Те саме з Грузією.Навіщо було їм допомагати якщл що 15 вони відвернулися від єс та збираються миритися з рашкою.
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11.10.2024 17:32 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/1195833.html
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10.10.2024 19:44 Відповісти
"...Якби Україна вчасно отримала зброю, вторгення РФ могло не відбутись..."

Здається, пан Столтенберг смачно макнув Зеленського в унітаз.
Адже саме Зеленський, Єрмак і усякі верещучки винні, що Україна вчасно не отримала зброю, а навпаки, обзивали Захід провокаторами і готувалися до шашличків.
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10.10.2024 07:56 Відповісти
Ти тільки заголовки читати вмієш ?
"Ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг пожалів, що країни Альянсу не почали постачати зброю Україні ще після початку російської окупації у 2014 році. Тоді б, імовірно, вдалося уникнути повномасштабної війни.
За його словами, "ніхто не може сказати з упевненістю, але… якби ми більше озброїли Україну після 2014 року, то могли б запобігти російському вторгненню - принаймні б підвищили поріг для повномасштабного вторгнення"
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10.10.2024 08:40 Відповісти
"...якби ми більше озброїли Україну після 2014 року..."

Можу прочитати тобі по літерах, повільно - після 2014 року. До 2019 року при Порошенку щось та робилося. А після 2019 прийшов російський арент Буратіно (Зеленський). Якщо би Зеленський не вийожувався два роки до вторгнення, коли його попереджали, не саботував та шкодив - а таки готувався і дозволив постачати зброю - все могло бути інакше.
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10.10.2024 19:50 Відповісти
Байден знав про напад в 2021 році, тільки Зеленський не повірив і країна не була готова до війни. Тим хто віддав життя і тим хто втратив близьких і дітей тепер про то розкажіть.. що одні не дали зброї, а інші не повірили, не підготувалися і майже втратили Україну.
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10.10.2024 08:30 Відповісти
"... тільки Зеленський не повірив і країна не була готова до війни..."

Зеленський і не знав про Оманські домовленості ?...
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10.10.2024 09:37 Відповісти
Хорошая мисля пріходіт опосля - всєго чєрєз 10 лет.
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10.10.2024 08:43 Відповісти
Яке б...ь ошеломітєльноє заявлєніє... Оце і вся сутність євроГЄЙських чиновниів. Ліцеміри та паскуди зажравшиєся.
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10.10.2024 08:44 Відповісти
як би українці не обрали, махрового комуняку кравчука. як би українці не обрали алкаша парторга кучму. як би українці не обрали тупорилого бандюгана януковича. як би українці не обрали нове ліцо, паяца.

як би. як би. як би......
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10.10.2024 08:52 Відповісти
якби не будували дороги, якби не припинили фінансування розробки та виробництва арт систем та раектних програм, якби не почали відводити війська, якби б не розмінували Чонгар, якби б не дивилися в очі Путіну, якби б готувалися до війни, а не до шашликів.

Де, курва, в переліку цих "якби" - зброя НАТО? Як можна давати зброю країні, яка готується до шашликів на травневі та розповідає про братскіє народи???
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10.10.2024 08:55 Відповісти
Ну так, звісно во всім винна Україна, і що міжнародні зобовʼязання то туалетний папір, і що путло кончений дебіл, що кацапи марять вбивставми більше ніхто не вине
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10.10.2024 09:04 Відповісти
зелена шобла це не Україна
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10.10.2024 09:29 Відповісти
Втікачі до Бельгії - тим більше !
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10.10.2024 11:32 Відповісти
Твоє життя, як і долю всіє країни вирішує зелене лайно, а ти при цьому лише у калюжу пукаєш.
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10.10.2024 11:42 Відповісти
Ти вважаєш , що думка сцикуна-втікача когось тут цікавить ?
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10.10.2024 11:52 Відповісти
Дуже цікаво, продовжуй, не зупиняйся. Розкрий ще більше своє нутро
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10.10.2024 12:01 Відповісти
Дякувати Богу що з твоїм нутром все ясно
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10.10.2024 13:44 Відповісти
"міжнародні зобовʼязання"?Які?
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10.10.2024 16:00 Відповісти
всі колишні такі розумні .
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10.10.2024 09:24 Відповісти
Як би у 2019 році стадо розумово відсталих баранів і вівець не обрало би на посаду Верховного Головнокомандувача сцікливого, жадібного, брехливого проросійського блазня, то і повномаштабного вторгнення б не було.
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10.10.2024 10:11 Відповісти
Давненько не посилали нах цього чинушу- балабола.
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10.10.2024 10:53 Відповісти
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10.10.2024 11:35 Відповісти
Для того мусай було шашлики зі сраки витягнути.
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10.10.2024 12:47 Відповісти
Якби США і Європа не були такими сцикливими куколдами і боягузами цієї війни взагалі могло б не бути
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10.10.2024 17:38 Відповісти
 
 