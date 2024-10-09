НАТО повертається до своєї первинної ролі - стримування загроз зі Сходу, - президент Фінляндії Стубб

НАТО в сучасних умовах повертається до свого первинного завдання - стримування та оборона від загроз зі Сходу, насамперед з боку РФ. Саме з цією метою Альянс було створено.

Про це президент Фінляндії Александр Стубб заявив у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Я переконаний, що ми зараз спостерігаємо за формуванням НАТО 3.0. Ми повертаємося до первинної ролі щодо стримування, яку НАТО мало виконувати як потужний військовий альянс, коли загроза йде зі Сходу, переважно від Росії. Ми маємо спільне розуміння в межах альянсу щодо викликів у сфері безпеки, і дуже важливо, що зараз ми працюємо в обох напрямках – як стримування, так і оборони", - зазначив він.

За словами Стубба, Фінляндія бере активну участь у заходах солідарності та у вдосконаленні командних структур альянсу. Зокрема, разом із США та північними союзниками країна входитиме до складу об’єднаного командування НАТО в Норфолку, створюватиме потужний сухопутний компонент у складі власних збройних сил. Крім того, разом зі Швецією Фінляндія опрацьовує створення передового сухопутного угруповання для посилення північного флангу НАТО.

"Завдяки потужності наших військових ми будемо постачальниками, а не споживачами безпеки, і бачимо, що багато країн-союзниць мають велике прагнення допомогти нам у цьому", - резюмував президент Фінляндії.