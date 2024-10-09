УКР
НАТО повертається до своєї первинної ролі - стримування загроз зі Сходу, - президент Фінляндії Стубб

президент Фінляндії Александр Стубб

НАТО в сучасних умовах повертається до свого первинного завдання - стримування та оборона від загроз зі Сходу, насамперед з боку РФ. Саме з цією метою Альянс було створено. 

Про це президент Фінляндії Александр Стубб заявив у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Я переконаний, що ми зараз спостерігаємо за формуванням НАТО 3.0. Ми повертаємося до первинної ролі щодо стримування, яку НАТО мало виконувати як потужний військовий альянс, коли загроза йде зі Сходу, переважно від Росії. Ми маємо спільне розуміння в межах альянсу щодо викликів у сфері безпеки, і дуже важливо, що зараз ми працюємо в обох напрямках – як стримування, так і оборони", - зазначив він.

За словами Стубба, Фінляндія бере активну участь у заходах солідарності та у вдосконаленні командних структур альянсу. Зокрема, разом із США та північними союзниками країна входитиме до складу об’єднаного командування НАТО в Норфолку, створюватиме потужний сухопутний компонент у складі власних збройних сил. Крім того, разом зі Швецією Фінляндія опрацьовує створення передового сухопутного угруповання для посилення північного флангу НАТО.

"Завдяки потужності наших військових ми будемо постачальниками, а не споживачами безпеки, і бачимо, що багато країн-союзниць мають велике прагнення допомогти нам у цьому", - резюмував президент Фінляндії.

Фінляндія має спільний 1340-кілометровий кордон з Росією і, на відміну від більшості членів альянсу, Фінляндія не скоротила витрати на оборону та інвестиції після холодної війни. Фінляндія зберегла великі оборонні можливості, тому що не мала ілюзій щодо природи свого східного сусіда.

На військовій службі Фінляндії ( населення 5.5 мільйонa) перебувають близько 19250 військовослужбовців фінських сил оборони. У разі війни чисельність фінської армії може становити до 280 тисяч чоловік, а загальний резерв - 870 тисяч.

Фінляндія є однією з небагатьох європейських країн, де все ще існує військова повинність. Термін служби становить від 180 до 362 днів, з 1994 року жінки також можуть служити, але тільки добровільно. Всі чоловіки старше 18 років підлягають військовій службі терміном на шість, дев'ять або 12 місяців. Щорічно військову підготовку проходять близько 27 000 чоловіків.
09.10.2024 08:25 Відповісти
Сцикуни, шо ви може те стримати, ви мочу свою стримати не можете!
09.10.2024 08:41 Відповісти
Та невже? Як жирафу дійшло
09.10.2024 08:46 Відповісти
"НАТО в ******** умовах повертається до свого первинного завдання - стримування та оборона від загроз зі Сходу, насамперед з боку РФ". Язиком.
09.10.2024 08:51 Відповісти
09.10.2024 09:03 Відповісти
Единственное что вы можете стримувать это озабоченность друг друга в уборной по очереди. Импотенты долбанные
09.10.2024 11:58 Відповісти
Щось не видно, або буде повертатись років двадцять. Зборище сциклопів з офігєнним бойовим арсеналом.
09.10.2024 13:23 Відповісти
 
 