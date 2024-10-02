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Новини Війна
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Припинити руйнування в Україні та досягти справедливого миру можливо лише дипломатичним шляхом, - Ердоган

Ердоган наполягає на дипломатичному підході війни в Україні 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган продовжує наполягати на дипломатичному підході до завершення війни Росії проти України та досягнення справедливого і тривалого миру.

Про це йшлося на спільній пресконференції Ердогана з президентом Фінляндії Александром Стуббом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Своєю чергою Фінляндія підтримує мирний план президента Зеленського та вважає його хорошою основою для початку мирних переговорів.

Під час наших консультацій ми ще раз підкреслили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Я вважаю, що якнайшвидше припинити руйнування в Україні та досягти справедливого й остаточного рішення можливо лише дипломатичним шляхом", - заявив Ердоган.

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Турецький лідер зазначив, що час покаже, наскільки успішними можуть бути обидві країни в плані посередництва спільних кроків, які можуть бути зроблені для досягнення миру в регіоні.

Ми вважаємо, що Україна має право на захист, право на захист від нападів Росії. Я також підтримую мирний план президента Зеленського з десяти пунктів. Я вважаю, що це хороший початок, основа для мирних переговорів", - зауважив президент Фінляндії.

Стубб відзначив важливість цієї ситуації, заявивши, що Туреччина - одна з небагатьох країн у сучасному світі, яка може розмовляти з обома сторонами.

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Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав до зусиль із припинення російсько-української війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України.

Автор: 

перемовини (2925) Туреччина (3505) Ердоган Реджеп Таїп (930) Стубб Александр (88)


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Топ коментарі
+20
то дипломатично віддай курдам частину піденно-східної Туретчини !!! що слабо ???

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02.10.2024 08:26
+16
Навіщо тоді Туреччині армія і флот, якщо все можна вирішити дипломатією?
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02.10.2024 08:45
+15
А з курдами вже помирився?
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02.10.2024 08:27
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А війну в Ізраїлі?! Де там дипломатія і яка твоя реакція. Була....
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02.10.2024 08:19 Відповісти
Осман поц чи п.дор? Ось в чому питання?
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02.10.2024 09:09 Відповісти
ердоганупотрібно дипломатичним шляхом вирішити питання створення Курдистану, а після успішного розв'язання цього питання апелювати до нас.
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02.10.2024 08:25 Відповісти
Курдистану не існує
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02.10.2024 12:05 Відповісти
то дипломатично віддай курдам частину піденно-східної Туретчини !!! що слабо ???

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02.10.2024 08:26 Відповісти
А з курдами вже помирився?
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02.10.2024 08:27 Відповісти
І як же це ЛИШЕ дипломатичним шляхом спромогтися
досягнути територіальної цілісності та суверенітету
України ?

Конкретніше ,пане Ердоган .
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02.10.2024 08:28 Відповісти
Дійсно,приклад Карабаху бачив весь світ...а до того "перемовини" велися 30 років...
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02.10.2024 09:02 Відповісти
Кожне мудаччя гавкає про "справедливий мир", але ні слова про те, що ж воно таке.
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02.10.2024 08:28 Відповісти
А хто руйнує в Україні? Землетрус? Ну авжеж. Сказати "припинити агресію окупантів з рф проти України можливо лише дипломатичним шляхом"-виглядає якось несолідно. Гітлер в пеклі аплодує стоячи.
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02.10.2024 08:29 Відповісти
не тільки Адік, але також його ідейний дружбан, помічник в побудові 3Райху, дружбан, червоножопий комуно-нацист йоська сталін (джугашвілі) ...
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02.10.2024 09:55 Відповісти
Хитрожопе створіння
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02.10.2024 08:31 Відповісти
А кто сказал что ***** хочет мира?
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02.10.2024 08:32 Відповісти
А если учесть что Ердоган ниразу не осудил рашистов за бомбардировку Украины и если сказать больше, не осудил своих иранских, северокорейских и китайских друзей за поставки оружия рашистам то все что говорит Ердоган ето не для мира а для капитуляции Украины
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02.10.2024 08:54 Відповісти
Ну. Він то не засудив але ж зброю постачає
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02.10.2024 09:13 Відповісти
Справжнє ім'я радника Путіна, Владислава Суркова, - Асланбек Андарбекович Дудаєв...
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02.10.2024 09:27 Відповісти
Навіщо тоді Туреччині армія і флот, якщо все можна вирішити дипломатією?
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02.10.2024 08:45 Відповісти
Старий Пердун. Краще йди кебаб поїш...
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02.10.2024 08:55 Відповісти
Краще нехай поступиться Україні своїм місцем у НАТО.
Такому сильному дипломату воно не потрібно.
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02.10.2024 09:15 Відповісти
Усі диктатори об'єдналися. Тільки демократичні країни роз'єднані.
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02.10.2024 08:59 Відповісти
Пане Ердоган- а що там з Кіпром..?!
А погрози Греції..?
Це такою є дипломатія ..?!
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02.10.2024 09:00 Відповісти
Туреччина може стати наступною ціллю Ізраїлю - Ердоган

«Говорю відкрито: після Палестини та Лівану землі нашої Батьківщини стануть тим місцем, на яке зверне свій погляд ізраїльська адміністрація, оперуючи оманливою ідеєю «землі обітованої». Окупація, терор та агресія вже біля нашого порога. Перед нами не держава, пов'язана законом, а банда вбивць, яка живиться кров'ю та розжиріла від окупації», - заявив він.

Цей придурок явно в одній банді з рашкостаном.
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02.10.2024 09:17 Відповісти
риторика як у х..ла, те теж говорило, що Україна хотіла напасти на кацапію, при всій маразматичночсті таких тверджень, кацапи вірили і зараз вірять.
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02.10.2024 12:11 Відповісти
Все залежить - що мав на увазі цей старий бусурман під "справедливим миром"? Якщо виведення російських військ і повернення росією Україні окупованих територій і виплата репарацій за завдані збитки - то ми тільки "за".
"Миротворців" у світі зараз добіса, а про деокупацію і репарації їх усіх як занімило. Навіть клоун з Банкової жодним словом не обмовився...
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02.10.2024 09:49 Відповісти
Ти ж кацапольота збив! Де тут дипломатія?
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02.10.2024 10:08 Відповісти
перед тим дипломатично їх 100500 раз попереджали взагалі то. але з кацапами про щось домовлятися дипломатично чи не дипломатично, пофіг, всеодно порушать, єдиний аргумент вони розуміють це сила, а краще руйнування кацапії
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02.10.2024 12:24 Відповісти
А Пердоган с курдами свої хотєлкі не хоче вирішити дипломатичним шляхом???
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02.10.2024 11:58 Відповісти
в тебе почку виріжу, будешзі мною домовлятися? а потім печінку...
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02.10.2024 12:19 Відповісти
Эрдоган мудрый дипломат, в отличии от наших,которые ни бэ ни мэ только дайте
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02.10.2024 14:16 Відповісти
Тоді вийди з НАТО і перестань виробляти зброю, придурок.
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02.10.2024 14:55 Відповісти
 
 