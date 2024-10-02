Припинити руйнування в Україні та досягти справедливого миру можливо лише дипломатичним шляхом, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган продовжує наполягати на дипломатичному підході до завершення війни Росії проти України та досягнення справедливого і тривалого миру.

Про це йшлося на спільній пресконференції Ердогана з президентом Фінляндії Александром Стуббом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Своєю чергою Фінляндія підтримує мирний план президента Зеленського та вважає його хорошою основою для початку мирних переговорів.

Під час наших консультацій ми ще раз підкреслили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Я вважаю, що якнайшвидше припинити руйнування в Україні та досягти справедливого й остаточного рішення можливо лише дипломатичним шляхом", - заявив Ердоган.

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Турецький лідер зазначив, що час покаже, наскільки успішними можуть бути обидві країни в плані посередництва спільних кроків, які можуть бути зроблені для досягнення миру в регіоні.

Ми вважаємо, що Україна має право на захист, право на захист від нападів Росії. Я також підтримую мирний план президента Зеленського з десяти пунктів. Я вважаю, що це хороший початок, основа для мирних переговорів", - зауважив президент Фінляндії.

Стубб відзначив важливість цієї ситуації, заявивши, що Туреччина - одна з небагатьох країн у сучасному світі, яка може розмовляти з обома сторонами.

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Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав до зусиль із припинення російсько-української війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України.