Остановить разрушение в Украине и достичь справедливого мира можно только дипломатическим путем, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает настаивать на дипломатическом подходе к завершению войны России против Украины и достижению справедливого и прочного мира.
Об этом шла речь на совместной пресс-конференции Эрдогана с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на директорат по коммуникациям администрации президента Турции.
В свою очередь Финляндия поддерживает мирный план президента Зеленского и считает его хорошей основой для начала мирных переговоров.
Во время наших консультаций мы еще раз подчеркнули поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Я считаю, что как можно быстрее прекратить разрушения в Украине и достичь справедливого и окончательного решения возможно только дипломатическим путем", - заявил Эрдоган.
Турецкий лидер отметил, что время покажет, насколько успешными могут быть обе страны в плане посредничества совместных шагов, которые могут быть предприняты для достижения мира в регионе.
Мы считаем, что Украина имеет право на защиту, право на защиту от нападений России. Я также поддерживаю мирный план президента Зеленского из десяти пунктов. Я считаю, что это хорошее начало, основа для мирных переговоров", - отметил президент Финляндии.
Стубб отметил важность этой ситуации, заявив, что Турция - одна из немногих стран в современном мире, которая может разговаривать с обеими сторонами.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к усилиям по прекращению российско-украинской войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.
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досягнути територіальної цілісності та суверенітету
України ?
Конкретніше ,пане Ердоган .
Такому сильному дипломату воно не потрібно.
А погрози Греції..?
Це такою є дипломатія ..?!
«Говорю відкрито: після Палестини та Лівану землі нашої Батьківщини стануть тим місцем, на яке зверне свій погляд ізраїльська адміністрація, оперуючи оманливою ідеєю «землі обітованої». Окупація, терор та агресія вже біля нашого порога. Перед нами не держава, пов'язана законом, а банда вбивць, яка живиться кров'ю та розжиріла від окупації», - заявив він.
Цей придурок явно в одній банді з рашкостаном.
"Миротворців" у світі зараз добіса, а про деокупацію і репарації їх усіх як занімило. Навіть клоун з Банкової жодним словом не обмовився...