Остановить разрушение в Украине и достичь справедливого мира можно только дипломатическим путем, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает настаивать на дипломатическом подходе к завершению войны России против Украины и достижению справедливого и прочного мира.

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции Эрдогана с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

В свою очередь Финляндия поддерживает мирный план президента Зеленского и считает его хорошей основой для начала мирных переговоров.

Во время наших консультаций мы еще раз подчеркнули поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Я считаю, что как можно быстрее прекратить разрушения в Украине и достичь справедливого и окончательного решения возможно только дипломатическим путем", - заявил Эрдоган.

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Турецкий лидер отметил, что время покажет, насколько успешными могут быть обе страны в плане посредничества совместных шагов, которые могут быть предприняты для достижения мира в регионе.

Мы считаем, что Украина имеет право на защиту, право на защиту от нападений России. Я также поддерживаю мирный план президента Зеленского из десяти пунктов. Я считаю, что это хорошее начало, основа для мирных переговоров", - отметил президент Финляндии.

Стубб отметил важность этой ситуации, заявив, что Турция - одна из немногих стран в современном мире, которая может разговаривать с обеими сторонами.

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Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к усилиям по прекращению российско-украинской войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.