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Новости Война
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Остановить разрушение в Украине и достичь справедливого мира можно только дипломатическим путем, - Эрдоган

Ердоган наполягає на дипломатичному підході війни в Україні 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает настаивать на дипломатическом подходе к завершению войны России против Украины и достижению справедливого и прочного мира.

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции Эрдогана с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

В свою очередь Финляндия поддерживает мирный план президента Зеленского и считает его хорошей основой для начала мирных переговоров.

Во время наших консультаций мы еще раз подчеркнули поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Я считаю, что как можно быстрее прекратить разрушения в Украине и достичь справедливого и окончательного решения возможно только дипломатическим путем", - заявил Эрдоган.

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Турецкий лидер отметил, что время покажет, насколько успешными могут быть обе страны в плане посредничества совместных шагов, которые могут быть предприняты для достижения мира в регионе.

Мы считаем, что Украина имеет право на защиту, право на защиту от нападений России. Я также поддерживаю мирный план президента Зеленского из десяти пунктов. Я считаю, что это хорошее начало, основа для мирных переговоров", - отметил президент Финляндии.

Стубб отметил важность этой ситуации, заявив, что Турция - одна из немногих стран в современном мире, которая может разговаривать с обеими сторонами.

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Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к усилиям по прекращению российско-украинской войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.

Автор: 

переговоры (4988) Турция (3382) Эрдоган Реджеп Тайип (896) Стубб Александр (85)


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Топ комментарии
+20
то дипломатично віддай курдам частину піденно-східної Туретчини !!! що слабо ???

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02.10.2024 08:26
+16
Навіщо тоді Туреччині армія і флот, якщо все можна вирішити дипломатією?
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02.10.2024 08:45
+15
А з курдами вже помирився?
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02.10.2024 08:27
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Правила форума Совет форумчан
А війну в Ізраїлі?! Де там дипломатія і яка твоя реакція. Була....
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02.10.2024 08:19 Ответить
Осман поц чи п.дор? Ось в чому питання?
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02.10.2024 09:09 Ответить
ердоганупотрібно дипломатичним шляхом вирішити питання створення Курдистану, а після успішного розв'язання цього питання апелювати до нас.
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02.10.2024 08:25 Ответить
Курдистану не існує
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02.10.2024 12:05 Ответить
то дипломатично віддай курдам частину піденно-східної Туретчини !!! що слабо ???

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02.10.2024 08:26 Ответить
А з курдами вже помирився?
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02.10.2024 08:27 Ответить
І як же це ЛИШЕ дипломатичним шляхом спромогтися
досягнути територіальної цілісності та суверенітету
України ?

Конкретніше ,пане Ердоган .
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02.10.2024 08:28 Ответить
Дійсно,приклад Карабаху бачив весь світ...а до того "перемовини" велися 30 років...
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02.10.2024 09:02 Ответить
Кожне мудаччя гавкає про "справедливий мир", але ні слова про те, що ж воно таке.
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02.10.2024 08:28 Ответить
А хто руйнує в Україні? Землетрус? Ну авжеж. Сказати "припинити агресію окупантів з рф проти України можливо лише дипломатичним шляхом"-виглядає якось несолідно. Гітлер в пеклі аплодує стоячи.
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02.10.2024 08:29 Ответить
не тільки Адік, але також його ідейний дружбан, помічник в побудові 3Райху, дружбан, червоножопий комуно-нацист йоська сталін (джугашвілі) ...
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02.10.2024 09:55 Ответить
Хитрожопе створіння
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02.10.2024 08:31 Ответить
А кто сказал что ***** хочет мира?
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02.10.2024 08:32 Ответить
А если учесть что Ердоган ниразу не осудил рашистов за бомбардировку Украины и если сказать больше, не осудил своих иранских, северокорейских и китайских друзей за поставки оружия рашистам то все что говорит Ердоган ето не для мира а для капитуляции Украины
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02.10.2024 08:54 Ответить
Ну. Він то не засудив але ж зброю постачає
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02.10.2024 09:13 Ответить
Справжнє ім'я радника Путіна, Владислава Суркова, - Асланбек Андарбекович Дудаєв...
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02.10.2024 09:27 Ответить
Навіщо тоді Туреччині армія і флот, якщо все можна вирішити дипломатією?
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02.10.2024 08:45 Ответить
Старий Пердун. Краще йди кебаб поїш...
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02.10.2024 08:55 Ответить
Краще нехай поступиться Україні своїм місцем у НАТО.
Такому сильному дипломату воно не потрібно.
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02.10.2024 09:15 Ответить
Усі диктатори об'єдналися. Тільки демократичні країни роз'єднані.
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02.10.2024 08:59 Ответить
Пане Ердоган- а що там з Кіпром..?!
А погрози Греції..?
Це такою є дипломатія ..?!
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02.10.2024 09:00 Ответить
Туреччина може стати наступною ціллю Ізраїлю - Ердоган

«Говорю відкрито: після Палестини та Лівану землі нашої Батьківщини стануть тим місцем, на яке зверне свій погляд ізраїльська адміністрація, оперуючи оманливою ідеєю «землі обітованої». Окупація, терор та агресія вже біля нашого порога. Перед нами не держава, пов'язана законом, а банда вбивць, яка живиться кров'ю та розжиріла від окупації», - заявив він.

Цей придурок явно в одній банді з рашкостаном.
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02.10.2024 09:17 Ответить
риторика як у х..ла, те теж говорило, що Україна хотіла напасти на кацапію, при всій маразматичночсті таких тверджень, кацапи вірили і зараз вірять.
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02.10.2024 12:11 Ответить
Все залежить - що мав на увазі цей старий бусурман під "справедливим миром"? Якщо виведення російських військ і повернення росією Україні окупованих територій і виплата репарацій за завдані збитки - то ми тільки "за".
"Миротворців" у світі зараз добіса, а про деокупацію і репарації їх усіх як занімило. Навіть клоун з Банкової жодним словом не обмовився...
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02.10.2024 09:49 Ответить
Ти ж кацапольота збив! Де тут дипломатія?
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02.10.2024 10:08 Ответить
перед тим дипломатично їх 100500 раз попереджали взагалі то. але з кацапами про щось домовлятися дипломатично чи не дипломатично, пофіг, всеодно порушать, єдиний аргумент вони розуміють це сила, а краще руйнування кацапії
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02.10.2024 12:24 Ответить
А Пердоган с курдами свої хотєлкі не хоче вирішити дипломатичним шляхом???
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02.10.2024 11:58 Ответить
в тебе почку виріжу, будешзі мною домовлятися? а потім печінку...
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02.10.2024 12:19 Ответить
Эрдоган мудрый дипломат, в отличии от наших,которые ни бэ ни мэ только дайте
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02.10.2024 14:16 Ответить
Тоді вийди з НАТО і перестань виробляти зброю, придурок.
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02.10.2024 14:55 Ответить
 
 