Турция готова к посредничеству между Украиной и РФ, - Эрдоган
Турция готова содействовать установлению мира в Украине, продолжает усилия для завершения войны и готова взять на себя посреднические функции в дипломатическом урегулировании этого вопроса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом по результатам встречи Зеленского и Эрдогана на полях саммита Генассамблеи ООН сообщает директорат по коммуникациям администрации президента Турции.
В сообщении напоминается, что Эрдоган провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.
"Во время встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, ход украинско-российской войны и мирные усилия, региональные и глобальные проблемы", - отметили в администрации Эрдогана.
Во время встречи президент Эрдоган заявил, что Турция изначально верила, что украинско-российскую войну можно закончить путем диалога, сохраняя территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает свои усилия для достижения этой цели.
"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова к шагам, включая посредничество, для справедливого и прочного мира, и что усилия будут продолжаться для возрождения Черноморской зерновой инициативы и обеспечения прекращения огня, которое может открыть двери для мира между Украиной и Россией", - добавили в администрации Эрдогана.
Как сообщалось, во время выступления на 79-й Генеральной Ассамблее ООН Эрдоган заявлял, что Турция выступает за прекращение войны путем дипломатии на основе территориальной целостности Украины. Также ранее он отмечал, что возвращение Крыма Украине является требованием международного права.
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Дайте йому Крим і тоді він , може, щось і зробить...
І це може був би не найгірший варіант
и исключително в тех обстоятельствах, в которых он находится в даный момент
А у власти зеленых нет хороших дипломатов, потому что везде где можно пристраивают исключительно своих
Эрдоган готов к этой миссии?
Зі скаженою твариною не розмовляють, її не вмовляють припинити кидатись на оточуючих
ЗСУ мають вийти з усієї території чотирьох українських областей,
а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-tramp-bayden-debaty-ssha-putin-rosiya/33012698.html
От і всі умови Пу. Про що тоді переговори???
А зробити потрібно як потрібно України