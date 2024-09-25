Турция готова к посредничеству между Украиной и РФ, - Эрдоган

Турция готова содействовать установлению мира в Украине, продолжает усилия для завершения войны и готова взять на себя посреднические функции в дипломатическом урегулировании этого вопроса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом по результатам встречи Зеленского и Эрдогана на полях саммита Генассамблеи ООН сообщает директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

В сообщении напоминается, что Эрдоган провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

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"Во время встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, ход украинско-российской войны и мирные усилия, региональные и глобальные проблемы", - отметили в администрации Эрдогана.

Во время встречи президент Эрдоган заявил, что Турция изначально верила, что украинско-российскую войну можно закончить путем диалога, сохраняя территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает свои усилия для достижения этой цели.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова к шагам, включая посредничество, для справедливого и прочного мира, и что усилия будут продолжаться для возрождения Черноморской зерновой инициативы и обеспечения прекращения огня, которое может открыть двери для мира между Украиной и Россией", - добавили в администрации Эрдогана.

Как сообщалось, во время выступления на 79-й Генеральной Ассамблее ООН Эрдоган заявлял, что Турция выступает за прекращение войны путем дипломатии на основе территориальной целостности Украины. Также ранее он отмечал, что возвращение Крыма Украине является требованием международного права.