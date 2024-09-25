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Новости Война
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Турция готова к посредничеству между Украиной и РФ, - Эрдоган

Зеленський та Ердоган

Турция готова содействовать установлению мира в Украине, продолжает усилия для завершения войны и готова взять на себя посреднические функции в дипломатическом урегулировании этого вопроса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом по результатам встречи Зеленского и Эрдогана на полях саммита Генассамблеи ООН сообщает директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

В сообщении напоминается, что Эрдоган провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

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"Во время встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, ход украинско-российской войны и мирные усилия, региональные и глобальные проблемы", - отметили в администрации Эрдогана.

Во время встречи президент Эрдоган заявил, что Турция изначально верила, что украинско-российскую войну можно закончить путем диалога, сохраняя территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает свои усилия для достижения этой цели.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова к шагам, включая посредничество, для справедливого и прочного мира, и что усилия будут продолжаться для возрождения Черноморской зерновой инициативы и обеспечения прекращения огня, которое может открыть двери для мира между Украиной и Россией", - добавили в администрации Эрдогана.

Как сообщалось, во время выступления на 79-й Генеральной Ассамблее ООН Эрдоган заявлял, что Турция выступает за прекращение войны путем дипломатии на основе территориальной целостности Украины. Также ранее он отмечал, что возвращение Крыма Украине является требованием международного права.

Автор: 

Турция (3379) Эрдоган Реджеп Тайип (894) переговоры с Россией (981)


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Топ комментарии
+10
Вже було.
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25.09.2024 12:04
+5
Миротворці вискакують один з перед другого як Пилип з конопель - рашку питали?
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25.09.2024 12:02
+5
Пане Ердоган, закрийте наглухо Босфор та Дарданелли кацапським їржавим коритам - от тоді за мир поговоримо
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25.09.2024 12:06
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Ердоган небезпечна наволоч
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25.09.2024 11:59 Ответить
Та нормальна він наволоч. Просто хоче урвати крим поки є така можливість.
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25.09.2024 13:40 Ответить
Дядю, Ви -- дурень?
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25.09.2024 14:25 Ответить
І?Нафіга він йому?
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25.09.2024 14:47 Ответить
Миротворці вискакують один з перед другого як Пилип з конопель - рашку питали?
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25.09.2024 12:02 Ответить
Вже було.
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25.09.2024 12:04 Ответить
Пане Ердоган, закрийте наглухо Босфор та Дарданелли кацапським їржавим коритам - от тоді за мир поговоримо
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25.09.2024 12:06 Ответить
Хитрожопе
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25.09.2024 12:14 Ответить
У Ердогана сім пятниць на тиждень
Дайте йому Крим і тоді він , може, щось і зробить...

І це може був би не найгірший варіант
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25.09.2024 12:17 Ответить
Крим не твій щоб його віддавати. Штани можеш свої Ердогану відправити чи що там у тебе є.
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25.09.2024 13:50 Ответить
Не мій, звичайно, а поки ще расєйський.
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25.09.2024 13:52 Ответить
Я думал, что это он в последнее время начал использовать вполне проукраинскую риторику. А вот оно что. Хочет затуманить глаза, чтобы его в Украине начали воспринимать как своего друга и адвоката. Хитрый, двуличный и лицемерный тип.
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25.09.2024 12:21 Ответить
Эрдоган работает исключительно на свою страну

и исключително в тех обстоятельствах, в которых он находится в даный момент

А у власти зеленых нет хороших дипломатов, потому что везде где можно пристраивают исключительно своих
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25.09.2024 12:30 Ответить
Это не отменяет тех фактов, которые я написал. Да и в этой ситуации, он работает прежде всего на себя. На свой рейтинг. Если он будет посредником, и война при его посредничестве прекратится. Его рейтинг и авторитет взлетит до небес не только в Турции, но и во всём мире. Пусть пробует, если у него получится, то действительно респект ему. В конце концов, у кого ещё должно получится, если не у хитрых, двуличных и лицемерных типов.
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25.09.2024 12:38 Ответить
Лучшая дипломатия - это физическая ликвидация Путлера.
Эрдоган готов к этой миссии?
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25.09.2024 12:21 Ответить
ФІізична ліквідація росії як держави, путін лише тимчасовий персонаж.
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25.09.2024 12:48 Ответить
Лучшая дипломатия - давить на пу всем миром
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25.09.2024 14:10 Ответить
Для чого це Росії? Так само як і реальні справедливі мирні переговори.
Зі скаженою твариною не розмовляють, її не вмовляють припинити кидатись на оточуючих
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25.09.2024 13:53 Ответить
Вже раз "напосереднічали". Зелені мавпи ще б трохи і пів країни "********" за цього "пасєрєднічєства". Але бачу вони не зупиняються. Дайош Стамбул 2.0!
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25.09.2024 12:28 Ответить
Це він побачив в очкі у Путіна,його здібності.З тими хто заграє з ****** є не вартим,як і його слова не варті уваги.
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25.09.2024 12:35 Ответить
14 червня, ПУТІН розповів про нові «умови для початку мирних переговорів»:

ЗСУ мають вийти з усієї території чотирьох українських областей,

а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-tramp-bayden-debaty-ssha-putin-rosiya/33012698.html

От і всі умови Пу. Про що тоді переговори???
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25.09.2024 14:12 Ответить
Слухай всіх
А зробити потрібно як потрібно України
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25.09.2024 12:41 Ответить
Ще одна проститутка, тепер вже турецька підставляє свою дупу Зе клоуну для цілування.
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25.09.2024 12:47 Ответить
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25.09.2024 13:01 Ответить
А до чого тут пальтрет ЗЄ? Він же хоче переговорів "посередині"?
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25.09.2024 14:13 Ответить
Хто автор "мирної угоди"з рашей того і портрет.
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25.09.2024 15:28 Ответить
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25.09.2024 13:21 Ответить
ЗЄбіли сумлєваються. Вони навіть вірять у якісь там хвормули міра
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25.09.2024 14:15 Ответить
 
 