Возвращение Крыма Украине является требованием международного права. Турция поддерживает ее территориальную целостность, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение оккупированного Крыма Украине является требованием международного права.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом турецкий лидер заявил во время обращения к участникам четвертого саммита Крымской платформы.
По его словам, оккупация Крыма, против которой выступала Турция, еще больше углубила страдания крымских татар, которые 80 лет назад пережили депортацию.
"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается непоколебимой. Возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права", - отметил Эрдоган.
Он также отметил, что одним из приоритетов внешней политики Турции является обеспечение безопасности и благосостояния крымских татар.
"Приятно, что в июне после почти трехлетнего плена освободили заместителя председателя Национальной ассамблеи крымских татар Наримана Джеляла. Мы надеемся на скорейшее освобождение всех крымских татар, в том числе братьев Асана и Азиза Ахтемовых", - добавил турецкий лидер.
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спасибо за байрактары, а газ в принципе и не пахнет.
просто друга його сторона - гроші, якщо з ****** вигідно, то чому б і ні
"❗️По данным нашего источника в ВСУ, прошедшей ночью недалеко от Севастополя пропал истребитель Су-30СМ
Су-30СМ вместе с Су-35, находясь над морем севернее Севастополя, проводили пуски ракет Х-31П по материковой Украине.
Су-30СМ выпустил 4 ракеты из 6 доступных, (стреляли по вышкам в море) после чего пропал с экрана радаров. Истребитель базировался на аэродроме в Крымске (Краснодарский край рф).
Сейчас в летных частях суета по поводу невозвращения борта на аэродром, проводятся поиски в море.
Какая напасть случилась, сказать сложно. Возможно, F-16 приложился по агрессору. Или российский летун решил самоликвидироваться, протаранив Черное море.
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