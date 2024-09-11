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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Возвращение Крыма Украине является требованием международного права. Турция поддерживает ее территориальную целостность, - Эрдоган

Ердоган заявив, що Крим має бути повернуто Україні

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение оккупированного Крыма Украине является требованием международного права.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом турецкий лидер заявил во время обращения к участникам четвертого саммита Крымской платформы.

По его словам, оккупация Крыма, против которой выступала Турция, еще больше углубила страдания крымских татар, которые 80 лет назад пережили депортацию.

"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается непоколебимой. Возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права", - отметил Эрдоган.

Он также отметил, что одним из приоритетов внешней политики Турции является обеспечение безопасности и благосостояния крымских татар.

"Приятно, что в июне после почти трехлетнего плена освободили заместителя председателя Национальной ассамблеи крымских татар Наримана Джеляла. Мы надеемся на скорейшее освобождение всех крымских татар, в том числе братьев Асана и Азиза Ахтемовых", - добавил турецкий лидер.

Также смотрите: В Кремле считают, что Эрдоган не может быть посредником в переговорах Украины и РФ, - росСМИ

Автор: 

Крым (26377) Эрдоган Реджеп Тайип (894) крымские татары (2717)


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Топ комментарии
+11
От османська путана. Гребе мільярди з обох сторін.
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11.09.2024 14:19
+6
ну то й затисни добряче тестикули @уйлу, а то на міжнародне право цей фюрер не дуже реагує
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11.09.2024 14:22
+5
От шо там в Криму такого цінного, щоб туркам його окуповувати? Ну кацапні зрозуміло для чого він був потрібен, але Україна без флоту вигнала їх з бухти Севастополя.
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11.09.2024 14:39
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От османська путана. Гребе мільярди з обох сторін.
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11.09.2024 14:19 Ответить
красавчик, чо. лучше прагматичный конкретный партнер эрдоган, чем восторженная беспонтовая дурочка орбан.
спасибо за байрактары, а газ в принципе и не пахнет.
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11.09.2024 14:44 Ответить
Ніякий він не красавчик і нам не друг.
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11.09.2024 16:06 Ответить
, ot tebia ruskim duhom veiet....
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11.09.2024 17:49 Ответить
Ваш кеп...
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11.09.2024 14:20 Ответить
Ердошлюх. Думаю, турки будуть наступні в черзі, щоб окупувати Крим
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11.09.2024 14:21 Ответить
От шо там в Криму такого цінного, щоб туркам його окуповувати? Ну кацапні зрозуміло для чого він був потрібен, але Україна без флоту вигнала їх з бухти Севастополя.
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11.09.2024 14:39 Ответить
у них боспор, це 💯 контроль моря
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11.09.2024 15:01 Ответить
Турки швидше Сирію підуть окупувати ніж Крим. Крим це занадто важка ціль для атаки з моря
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11.09.2024 16:07 Ответить
Він їм нах.. не здався, в них своїх курортів вистачає, куди їдуть і везуть гроші. А стратегічно, тримаючи проливи, тим більш воно їм не потрібно.
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11.09.2024 18:03 Ответить
ну то й затисни добряче тестикули @уйлу, а то на міжнародне право цей фюрер не дуже реагує
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11.09.2024 14:22 Ответить
А шоб шось зробити більше слів
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11.09.2024 14:25 Ответить
Ердоган один з тих, хто реально ***** не боїться, і літачок їм збили, і в сирії заважали..
просто друга його сторона - гроші, якщо з ****** вигідно, то чому б і ні
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11.09.2024 14:36 Ответить
Літачок збив і С - 400 закупив - і вашим і нашим - краіна НАТО
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11.09.2024 14:45 Ответить
ну С-400 купили, разобрали детализированно, инженеры НАТО изучили, понимают как такое гасить. Что не так?)
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11.09.2024 15:03 Ответить
В НАТО ж зброя на порядок вище - для чого ім вчорашніи день - і амери тоді на вибрик турків не продали ім Ф - 35
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11.09.2024 15:18 Ответить
ага, так не боїться, аж на камеру вибачався і навіть заплатив відшкодування під виглядом купівлі с400
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11.09.2024 14:56 Ответить
Тільки Крим, а Донбас ?
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11.09.2024 14:34 Ответить
Черговий ятаган в сраку *****, але тому - не звикати.
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11.09.2024 14:36 Ответить
Щас піськов на сцену вийде і промимрить "даязнаю штосказал Таїп, но виєво нєтак понєлі". На тому все й закінчиться.
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11.09.2024 14:42 Ответить
Щось придумають, вони це вміють.
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11.09.2024 14:48 Ответить
Та ніякий не "ятаган". Ну промовив те, що від нього ЕС та США хочуть почути, і що далі? Пуйло звично втреться. А хитрий турок "і нашим і вашим".. бо від нього ніяких конкретних дій не потребують, а ******* - язик не відпаде..
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11.09.2024 18:07 Ответить
Русня на піздьож теж добряче дивиться. Не дарма у Орбана промосковські заяви одна за одною. Йому платять - він відпрацьовує.
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12.09.2024 08:51 Ответить
А як тепер відповість Ердогану *****? Знову буде чавити турецькі помідори?
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11.09.2024 14:41 Ответить
Щас ***** опять к Едику с торбами и могарычом побежит подкупать. А то прошлые ништяки Ердоган уже употребил.
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11.09.2024 15:10 Ответить
буде обійматися із ним 23-24.10.24 на саміті брікс у казані
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11.09.2024 18:04 Ответить
Який, непередбачуванний, барига...
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11.09.2024 15:05 Ответить
О, Едик по-новому заговорил. Опять наверное хочет у ***** что то выбить.
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11.09.2024 15:08 Ответить
Едік знов наш
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11.09.2024 15:23 Ответить
Ні. Як Сі виключно китайський, так і Ердоган - виключно турецький.
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11.09.2024 15:26 Ответить
"виключно турецький" - весьма спорное утверждение. Если бы он действительно был таким, то давно бы ушел в отставку, а не укреплял бы диктатуру, попутно вганяя страну в полную экономическую задницу.
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11.09.2024 15:41 Ответить
Він вважає, що диктатура для Туреччини - це добре.
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11.09.2024 15:44 Ответить
УРРЯ!
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11.09.2024 15:32 Ответить
https://t.me/Crimeanwind @ Крымский ветер

"❗️По данным нашего источника в ВСУ, прошедшей ночью недалеко от Севастополя пропал истребитель Су-30СМ
Су-30СМ вместе с Су-35, находясь над морем севернее Севастополя, проводили пуски ракет Х-31П по материковой Украине.
Су-30СМ выпустил 4 ракеты из 6 доступных, (стреляли по вышкам в море) после чего пропал с экрана радаров. Истребитель базировался на аэродроме в Крымске (Краснодарский край рф).
Сейчас в летных частях суета по поводу невозвращения борта на аэродром, проводятся поиски в море.
Какая напасть случилась, сказать сложно. Возможно, F-16 приложился по агрессору. Или российский летун решил самоликвидироваться, протаранив Черное море.
Кто знает подробности - пишите в наш бот (анонимно)👇
https://t.me/crimeanwind_newsbot @crimeanwind_newsbot "
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11.09.2024 15:50 Ответить
@ "Сообщается, что сегодня в море было найдено масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолёта, в том числе и крыло. Пока его с дна не поднимали.".
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11.09.2024 16:41 Ответить
От же пройдисвит! Задвинул путьке, но на полшышечки.
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11.09.2024 19:23 Ответить
Ета удар в спину или нижче?
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12.09.2024 22:19 Ответить
 
 