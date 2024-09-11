Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права. Туреччина підтримує її територіальну цілісність, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що повернення окупованого Криму Україні є вимогою міжнародного права.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це турецький лідер заявив під час звернення до учасників четвертого саміту Кримської платформи.

За його словами, окупація Криму, проти якої виступала Туреччина, ще більше поглибила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію.

"Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права", - зазначив Ердоган.

Він також наголосив, що одним із пріоритетів зовнішньої політики Туреччини є забезпечення безпеки та добробуту кримських татар.

"Приємно, що в червні після майже трирічного полону звільнили заступника голови Національної асамблеї кримських татар Нарімана Джеляла. Ми сподіваємося на якнайшвидше звільнення всіх кримських татар, у тому числі братів Асана та Азіза Ахтемових", - додав турецький лідер.

Читайте: Впевнені, що Крим буде вільним, - Зеленський відкрив Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. ВІДЕО+ФОТО