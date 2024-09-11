Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права. Туреччина підтримує її територіальну цілісність, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що повернення окупованого Криму Україні є вимогою міжнародного права.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це турецький лідер заявив під час звернення до учасників четвертого саміту Кримської платформи.
За його словами, окупація Криму, проти якої виступала Туреччина, ще більше поглибила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію.
"Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права", - зазначив Ердоган.
Він також наголосив, що одним із пріоритетів зовнішньої політики Туреччини є забезпечення безпеки та добробуту кримських татар.
"Приємно, що в червні після майже трирічного полону звільнили заступника голови Національної асамблеї кримських татар Нарімана Джеляла. Ми сподіваємося на якнайшвидше звільнення всіх кримських татар, у тому числі братів Асана та Азіза Ахтемових", - додав турецький лідер.
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спасибо за байрактары, а газ в принципе и не пахнет.
просто друга його сторона - гроші, якщо з ****** вигідно, то чому б і ні
"❗️По данным нашего источника в ВСУ, прошедшей ночью недалеко от Севастополя пропал истребитель Су-30СМ
Су-30СМ вместе с Су-35, находясь над морем севернее Севастополя, проводили пуски ракет Х-31П по материковой Украине.
Су-30СМ выпустил 4 ракеты из 6 доступных, (стреляли по вышкам в море) после чего пропал с экрана радаров. Истребитель базировался на аэродроме в Крымске (Краснодарский край рф).
Сейчас в летных частях суета по поводу невозвращения борта на аэродром, проводятся поиски в море.
Какая напасть случилась, сказать сложно. Возможно, F-16 приложился по агрессору. Или российский летун решил самоликвидироваться, протаранив Черное море.
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