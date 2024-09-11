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Новини Окуповані території
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Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права. Туреччина підтримує її територіальну цілісність, - Ердоган

Ердоган заявив, що Крим має бути повернуто Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що повернення окупованого Криму Україні є вимогою міжнародного права.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це турецький лідер заявив під час звернення до учасників четвертого саміту Кримської платформи.

За його словами, окупація Криму, проти якої виступала Туреччина, ще більше поглибила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію.

"Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права", - зазначив Ердоган.

Він також наголосив, що одним із пріоритетів зовнішньої політики Туреччини є забезпечення безпеки та добробуту кримських татар.

"Приємно, що в червні після майже трирічного полону звільнили заступника голови Національної асамблеї кримських татар Нарімана Джеляла. Ми сподіваємося на якнайшвидше звільнення всіх кримських татар, у тому числі братів Асана та Азіза Ахтемових", - додав турецький лідер.

Читайте: Впевнені, що Крим буде вільним, - Зеленський відкрив Меморіал пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Крим (14139) Ердоган Реджеп Таїп (928) кримські татари (2004)


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Топ коментарі
+11
От османська путана. Гребе мільярди з обох сторін.
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11.09.2024 14:19
+6
ну то й затисни добряче тестикули @уйлу, а то на міжнародне право цей фюрер не дуже реагує
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11.09.2024 14:22
+5
От шо там в Криму такого цінного, щоб туркам його окуповувати? Ну кацапні зрозуміло для чого він був потрібен, але Україна без флоту вигнала їх з бухти Севастополя.
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11.09.2024 14:39
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От османська путана. Гребе мільярди з обох сторін.
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11.09.2024 14:19 Відповісти
красавчик, чо. лучше прагматичный конкретный партнер эрдоган, чем восторженная беспонтовая дурочка орбан.
спасибо за байрактары, а газ в принципе и не пахнет.
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11.09.2024 14:44 Відповісти
Ніякий він не красавчик і нам не друг.
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11.09.2024 16:06 Відповісти
, ot tebia ruskim duhom veiet....
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11.09.2024 17:49 Відповісти
Ваш кеп...
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11.09.2024 14:20 Відповісти
Ердошлюх. Думаю, турки будуть наступні в черзі, щоб окупувати Крим
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11.09.2024 14:21 Відповісти
От шо там в Криму такого цінного, щоб туркам його окуповувати? Ну кацапні зрозуміло для чого він був потрібен, але Україна без флоту вигнала їх з бухти Севастополя.
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11.09.2024 14:39 Відповісти
у них боспор, це 💯 контроль моря
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11.09.2024 15:01 Відповісти
Турки швидше Сирію підуть окупувати ніж Крим. Крим це занадто важка ціль для атаки з моря
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11.09.2024 16:07 Відповісти
Він їм нах.. не здався, в них своїх курортів вистачає, куди їдуть і везуть гроші. А стратегічно, тримаючи проливи, тим більш воно їм не потрібно.
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11.09.2024 18:03 Відповісти
ну то й затисни добряче тестикули @уйлу, а то на міжнародне право цей фюрер не дуже реагує
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11.09.2024 14:22 Відповісти
А шоб шось зробити більше слів
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11.09.2024 14:25 Відповісти
Ердоган один з тих, хто реально ***** не боїться, і літачок їм збили, і в сирії заважали..
просто друга його сторона - гроші, якщо з ****** вигідно, то чому б і ні
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11.09.2024 14:36 Відповісти
Літачок збив і С - 400 закупив - і вашим і нашим - краіна НАТО
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11.09.2024 14:45 Відповісти
ну С-400 купили, разобрали детализированно, инженеры НАТО изучили, понимают как такое гасить. Что не так?)
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11.09.2024 15:03 Відповісти
В НАТО ж зброя на порядок вище - для чого ім вчорашніи день - і амери тоді на вибрик турків не продали ім Ф - 35
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11.09.2024 15:18 Відповісти
ага, так не боїться, аж на камеру вибачався і навіть заплатив відшкодування під виглядом купівлі с400
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11.09.2024 14:56 Відповісти
Тільки Крим, а Донбас ?
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11.09.2024 14:34 Відповісти
Черговий ятаган в сраку *****, але тому - не звикати.
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11.09.2024 14:36 Відповісти
Щас піськов на сцену вийде і промимрить "даязнаю штосказал Таїп, но виєво нєтак понєлі". На тому все й закінчиться.
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11.09.2024 14:42 Відповісти
Щось придумають, вони це вміють.
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11.09.2024 14:48 Відповісти
Та ніякий не "ятаган". Ну промовив те, що від нього ЕС та США хочуть почути, і що далі? Пуйло звично втреться. А хитрий турок "і нашим і вашим".. бо від нього ніяких конкретних дій не потребують, а ******* - язик не відпаде..
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11.09.2024 18:07 Відповісти
Русня на піздьож теж добряче дивиться. Не дарма у Орбана промосковські заяви одна за одною. Йому платять - він відпрацьовує.
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12.09.2024 08:51 Відповісти
А як тепер відповість Ердогану *****? Знову буде чавити турецькі помідори?
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11.09.2024 14:41 Відповісти
Щас ***** опять к Едику с торбами и могарычом побежит подкупать. А то прошлые ништяки Ердоган уже употребил.
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11.09.2024 15:10 Відповісти
буде обійматися із ним 23-24.10.24 на саміті брікс у казані
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11.09.2024 18:04 Відповісти
Який, непередбачуванний, барига...
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11.09.2024 15:05 Відповісти
О, Едик по-новому заговорил. Опять наверное хочет у ***** что то выбить.
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11.09.2024 15:08 Відповісти
Едік знов наш
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11.09.2024 15:23 Відповісти
Ні. Як Сі виключно китайський, так і Ердоган - виключно турецький.
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11.09.2024 15:26 Відповісти
"виключно турецький" - весьма спорное утверждение. Если бы он действительно был таким, то давно бы ушел в отставку, а не укреплял бы диктатуру, попутно вганяя страну в полную экономическую задницу.
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11.09.2024 15:41 Відповісти
Він вважає, що диктатура для Туреччини - це добре.
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11.09.2024 15:44 Відповісти
УРРЯ!
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11.09.2024 15:32 Відповісти
https://t.me/Crimeanwind @ Крымский ветер

"❗️По данным нашего источника в ВСУ, прошедшей ночью недалеко от Севастополя пропал истребитель Су-30СМ
Су-30СМ вместе с Су-35, находясь над морем севернее Севастополя, проводили пуски ракет Х-31П по материковой Украине.
Су-30СМ выпустил 4 ракеты из 6 доступных, (стреляли по вышкам в море) после чего пропал с экрана радаров. Истребитель базировался на аэродроме в Крымске (Краснодарский край рф).
Сейчас в летных частях суета по поводу невозвращения борта на аэродром, проводятся поиски в море.
Какая напасть случилась, сказать сложно. Возможно, F-16 приложился по агрессору. Или российский летун решил самоликвидироваться, протаранив Черное море.
Кто знает подробности - пишите в наш бот (анонимно)👇
https://t.me/crimeanwind_newsbot @crimeanwind_newsbot "
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11.09.2024 15:50 Відповісти
@ "Сообщается, что сегодня в море было найдено масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолёта, в том числе и крыло. Пока его с дна не поднимали.".
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11.09.2024 16:41 Відповісти
От же пройдисвит! Задвинул путьке, но на полшышечки.
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11.09.2024 19:23 Відповісти
Ета удар в спину или нижче?
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12.09.2024 22:19 Відповісти
 
 