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Новини Війна
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Туреччина готова до посередництва між Україною та РФ, - Ердоган

Зеленський та Ердоган

Туреччина готова сприяти встановленню миру в Україні, продовжує зусилля для завершення війни та готова взяти на себе посередницькі функції у дипломатичному врегулюванні цього питання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це за результатами зустрічі Зеленського та Ердогана на полях саміту Генасамблеї ООН повідомляє директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

У повідомленні нагадується, що Ердоган провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Також читайте: Зеленський у США обговорив з Ердоганом Формулу миру та закликав турецькі компанії інвестувати в Україну. ФОТО

"Під час зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Україною, хід українсько-російської війни та мирні зусилля, регіональні і глобальні проблеми", - зазначили в адміністрації Ердогана.

Під час зустрічі президент Ердоган заявив, що Туреччина від початку вірила, що українсько-російську війну можна закінчити шляхом діалогу, зберігаючи територіальну цілісність і суверенітет України, і що Туреччина продовжує свої зусилля для досягнення цієї мети.

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова до кроків, включаючи посередництво, для справедливого та тривалого миру, і що зусилля продовжуватимуться для відродження Чорноморської зернової ініціативи та забезпечення припинення вогню, яке може відкрити двері для миру між Україною і Росією", - додали в адміністрації Ердогана.

Як повідомлялося, під час виступу на 79-й Генеральній Асамблеї ООН Ердоган заявляв, що Туреччина виступає за припинення війни шляхом дипломатії на основі територіальної цілісності України. Також раніше він зазначав, що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права.

Автор: 

Туреччина (3502) Ердоган Реджеп Таїп (928) переговори з Росією (1098)


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Топ коментарі
+10
Вже було.
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25.09.2024 12:04
+5
Миротворці вискакують один з перед другого як Пилип з конопель - рашку питали?
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25.09.2024 12:02
+5
Пане Ердоган, закрийте наглухо Босфор та Дарданелли кацапським їржавим коритам - от тоді за мир поговоримо
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25.09.2024 12:06
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Ердоган небезпечна наволоч
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25.09.2024 11:59 Відповісти
Та нормальна він наволоч. Просто хоче урвати крим поки є така можливість.
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25.09.2024 13:40 Відповісти
Дядю, Ви -- дурень?
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25.09.2024 14:25 Відповісти
І?Нафіга він йому?
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25.09.2024 14:47 Відповісти
Миротворці вискакують один з перед другого як Пилип з конопель - рашку питали?
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25.09.2024 12:02 Відповісти
Вже було.
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25.09.2024 12:04 Відповісти
Пане Ердоган, закрийте наглухо Босфор та Дарданелли кацапським їржавим коритам - от тоді за мир поговоримо
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25.09.2024 12:06 Відповісти
Хитрожопе
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25.09.2024 12:14 Відповісти
У Ердогана сім пятниць на тиждень
Дайте йому Крим і тоді він , може, щось і зробить...

І це може був би не найгірший варіант
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25.09.2024 12:17 Відповісти
Крим не твій щоб його віддавати. Штани можеш свої Ердогану відправити чи що там у тебе є.
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25.09.2024 13:50 Відповісти
Не мій, звичайно, а поки ще расєйський.
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25.09.2024 13:52 Відповісти
Я думал, что это он в последнее время начал использовать вполне проукраинскую риторику. А вот оно что. Хочет затуманить глаза, чтобы его в Украине начали воспринимать как своего друга и адвоката. Хитрый, двуличный и лицемерный тип.
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25.09.2024 12:21 Відповісти
Эрдоган работает исключительно на свою страну

и исключително в тех обстоятельствах, в которых он находится в даный момент

А у власти зеленых нет хороших дипломатов, потому что везде где можно пристраивают исключительно своих
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25.09.2024 12:30 Відповісти
Это не отменяет тех фактов, которые я написал. Да и в этой ситуации, он работает прежде всего на себя. На свой рейтинг. Если он будет посредником, и война при его посредничестве прекратится. Его рейтинг и авторитет взлетит до небес не только в Турции, но и во всём мире. Пусть пробует, если у него получится, то действительно респект ему. В конце концов, у кого ещё должно получится, если не у хитрых, двуличных и лицемерных типов.
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25.09.2024 12:38 Відповісти
Лучшая дипломатия - это физическая ликвидация Путлера.
Эрдоган готов к этой миссии?
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25.09.2024 12:21 Відповісти
ФІізична ліквідація росії як держави, путін лише тимчасовий персонаж.
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25.09.2024 12:48 Відповісти
Лучшая дипломатия - давить на пу всем миром
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25.09.2024 14:10 Відповісти
Для чого це Росії? Так само як і реальні справедливі мирні переговори.
Зі скаженою твариною не розмовляють, її не вмовляють припинити кидатись на оточуючих
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25.09.2024 13:53 Відповісти
Вже раз "напосереднічали". Зелені мавпи ще б трохи і пів країни "********" за цього "пасєрєднічєства". Але бачу вони не зупиняються. Дайош Стамбул 2.0!
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25.09.2024 12:28 Відповісти
Це він побачив в очкі у Путіна,його здібності.З тими хто заграє з ****** є не вартим,як і його слова не варті уваги.
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25.09.2024 12:35 Відповісти
14 червня, ПУТІН розповів про нові «умови для початку мирних переговорів»:

ЗСУ мають вийти з усієї території чотирьох українських областей,

а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-tramp-bayden-debaty-ssha-putin-rosiya/33012698.html

От і всі умови Пу. Про що тоді переговори???
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25.09.2024 14:12 Відповісти
Слухай всіх
А зробити потрібно як потрібно України
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25.09.2024 12:41 Відповісти
Ще одна проститутка, тепер вже турецька підставляє свою дупу Зе клоуну для цілування.
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25.09.2024 12:47 Відповісти
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25.09.2024 13:01 Відповісти
А до чого тут пальтрет ЗЄ? Він же хоче переговорів "посередині"?
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25.09.2024 14:13 Відповісти
Хто автор "мирної угоди"з рашей того і портрет.
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25.09.2024 15:28 Відповісти
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25.09.2024 13:21 Відповісти
ЗЄбіли сумлєваються. Вони навіть вірять у якісь там хвормули міра
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25.09.2024 14:15 Відповісти
 
 