Туреччина готова до посередництва між Україною та РФ, - Ердоган

Туреччина готова сприяти встановленню миру в Україні, продовжує зусилля для завершення війни та готова взяти на себе посередницькі функції у дипломатичному врегулюванні цього питання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це за результатами зустрічі Зеленського та Ердогана на полях саміту Генасамблеї ООН повідомляє директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

У повідомленні нагадується, що Ердоган провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

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"Під час зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Україною, хід українсько-російської війни та мирні зусилля, регіональні і глобальні проблеми", - зазначили в адміністрації Ердогана.

Під час зустрічі президент Ердоган заявив, що Туреччина від початку вірила, що українсько-російську війну можна закінчити шляхом діалогу, зберігаючи територіальну цілісність і суверенітет України, і що Туреччина продовжує свої зусилля для досягнення цієї мети.

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова до кроків, включаючи посередництво, для справедливого та тривалого миру, і що зусилля продовжуватимуться для відродження Чорноморської зернової ініціативи та забезпечення припинення вогню, яке може відкрити двері для миру між Україною і Росією", - додали в адміністрації Ердогана.

Як повідомлялося, під час виступу на 79-й Генеральній Асамблеї ООН Ердоган заявляв, що Туреччина виступає за припинення війни шляхом дипломатії на основі територіальної цілісності України. Також раніше він зазначав, що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права.