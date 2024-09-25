Туреччина готова до посередництва між Україною та РФ, - Ердоган
Туреччина готова сприяти встановленню миру в Україні, продовжує зусилля для завершення війни та готова взяти на себе посередницькі функції у дипломатичному врегулюванні цього питання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це за результатами зустрічі Зеленського та Ердогана на полях саміту Генасамблеї ООН повідомляє директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.
У повідомленні нагадується, що Ердоган провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.
"Під час зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Україною, хід українсько-російської війни та мирні зусилля, регіональні і глобальні проблеми", - зазначили в адміністрації Ердогана.
Під час зустрічі президент Ердоган заявив, що Туреччина від початку вірила, що українсько-російську війну можна закінчити шляхом діалогу, зберігаючи територіальну цілісність і суверенітет України, і що Туреччина продовжує свої зусилля для досягнення цієї мети.
"Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова до кроків, включаючи посередництво, для справедливого та тривалого миру, і що зусилля продовжуватимуться для відродження Чорноморської зернової ініціативи та забезпечення припинення вогню, яке може відкрити двері для миру між Україною і Росією", - додали в адміністрації Ердогана.
Як повідомлялося, під час виступу на 79-й Генеральній Асамблеї ООН Ердоган заявляв, що Туреччина виступає за припинення війни шляхом дипломатії на основі територіальної цілісності України. Також раніше він зазначав, що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права.
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Дайте йому Крим і тоді він , може, щось і зробить...
І це може був би не найгірший варіант
и исключително в тех обстоятельствах, в которых он находится в даный момент
А у власти зеленых нет хороших дипломатов, потому что везде где можно пристраивают исключительно своих
Эрдоган готов к этой миссии?
Зі скаженою твариною не розмовляють, її не вмовляють припинити кидатись на оточуючих
ЗСУ мають вийти з усієї території чотирьох українських областей,
а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-tramp-bayden-debaty-ssha-putin-rosiya/33012698.html
От і всі умови Пу. Про що тоді переговори???
А зробити потрібно як потрібно України