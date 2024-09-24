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Новини Війна
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Туреччина виступає за припинення війни шляхом дипломатії на основі територіальної цілісності України, - Ердоган

виступ президента Туреччини Ердогана на Генасамблеї ООН

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав до зусиль із припинення російсько-української війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це він сказав під час виступу на 79-й Генеральній Асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Президент Туреччини зазначив, що на третій рік війни в Україні "ми все ще далекі від встановлення справедливого та міцного миру". Крім того, на думку Ердогана, у міру прискорення "перегонів озброєнь" простір для дипломатії стає "дедалі вужчим".

Крім того, президент Туреччини розкритикував ООН за те, що вона "дедалі більше перетворюється на нефункціональну, громіздку та інертну структуру". За його словами, "світ більший, ніж п’ять привілейованих країн", натякнувши на потребу змінити постійний склад Ради безпеки ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права. Туреччина підтримує її територіальну цілісність, - Ердоган

Автор: 

Туреччина (3502) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+13
Сказано правильно.
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24.09.2024 22:43
+5
Він каже про кордони 1991 року.
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24.09.2024 23:24
+4
Ердоган, закрой для рашистов Босфор и ето будет 50% нужных действий для победы над рашкой.
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24.09.2024 23:11
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24.09.2024 22:43 Відповісти
Питанння у тому, як того добитися, щоб заставити дипломатично москву піти геть.
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25.09.2024 01:37 Відповісти
Так. Це питання!
Ви праві.
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25.09.2024 07:49 Відповісти
запустити Україні ленд-ліз по зброї на сотні мільярдів доларів. а перед тим дипламатично попередити кацапів: або ви йдете з України геть, або за кілька місяців ваших окупантів в Україні не стане. тільки так з кацапами має працювати дипломатія.
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25.09.2024 08:23 Відповісти
Прицип кацапні - "бабы ишшо нарожают". ***** ж відверто на зустрічі з матерями зажмуренних окупантів заявило, що "тепер вони герої, а якщо б не війна - вмерли б у калюжі блювотіння".
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25.09.2024 12:03 Відповісти
якщо знищення кацапні поставити на масовий потік, то там баби не встигатимуть рожати. )
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25.09.2024 12:41 Відповісти
Как сказать "капитуляция Украины" по восточному?
См. выше.
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24.09.2024 22:56 Відповісти
Він каже про кордони 1991 року.
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24.09.2024 23:24 Відповісти
"припинення війни" та "кордони 1991 року" - це дві протилежні речі.
Перша - це капітуляція України.
Друга - це військова перемога України.
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25.09.2024 00:06 Відповісти
Ердоган, закрой для рашистов Босфор и ето будет 50% нужных действий для победы над рашкой.
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24.09.2024 23:11 Відповісти
Конвенция Монтрё о режиме проливов
Во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли воюющих держав не должны проходить, за исключением случаев возвращения на свою базу. (статья 19)
Кацапы гонят корабли с Северного, Балтийского и Тихоокеанского флота?
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24.09.2024 23:29 Відповісти
він про танкери. руський військовий корабель йде на х#й.
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24.09.2024 23:33 Відповісти
російський, а не руський.
Слово "русскій" з російської а україську перекладається як російський, росянин.
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25.09.2024 01:38 Відповісти
А як перекладається слово россійскій?
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25.09.2024 06:52 Відповісти
Ерданомика в Турции в огромном спаде поэтому приходится мяться на двух стульях можно не надеяться на закрытие пролива приносящего кучу бабла
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25.09.2024 10:29 Відповісти
А кто будет восстанавливать всё то , что разрушено ?
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24.09.2024 23:29 Відповісти
Заморожених російських коштів вистачить десь на третину, інше треба буде думати, де шукати.
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24.09.2024 23:37 Відповісти
Ну начнем с того что старые мартеновские печи Ахметыча нету никакаго смысла восстанавливать. С ноля по современным технологиям дешевле выйдет думаю металургию с ноля построить, чем сделать капитальный ремонт того шо было даже если б не было войны и воровства как у нас водится
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25.09.2024 09:23 Відповісти
Пора султану очередной ятаган ***** в ж.опу всунуть и наплевать в плешивый гребень.
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24.09.2024 23:39 Відповісти
Висловлювання ні про що. А от в радбез ООН Ердогану хочеться.
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25.09.2024 00:38 Відповісти
Эрдоган мало чем отличается от Путлера - понимает только силу.
А на его восточную болтовню не стоит обращать внимание.
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25.09.2024 05:32 Відповісти
Он давеча террористов не мог отличить от борцов за независимость.
Что он может знать о "справедливом и прочном мире"?
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25.09.2024 09:13 Відповісти
Ердоган має отримати мандат ООН для перетворення Криму у демілітарізовану зону. І навіть без мандата ООН
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25.09.2024 10:52 Відповісти
давай Реджеп, Таїп їх Ердоган...
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25.09.2024 11:07 Відповісти
Це діло!
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25.09.2024 20:43 Відповісти
 
 