Туреччина виступає за припинення війни шляхом дипломатії на основі територіальної цілісності України, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав до зусиль із припинення російсько-української війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України.
Про це він сказав під час виступу на 79-й Генеральній Асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Президент Туреччини зазначив, що на третій рік війни в Україні "ми все ще далекі від встановлення справедливого та міцного миру". Крім того, на думку Ердогана, у міру прискорення "перегонів озброєнь" простір для дипломатії стає "дедалі вужчим".
Крім того, президент Туреччини розкритикував ООН за те, що вона "дедалі більше перетворюється на нефункціональну, громіздку та інертну структуру". За його словами, "світ більший, ніж п’ять привілейованих країн", натякнувши на потребу змінити постійний склад Ради безпеки ООН.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ви праві.
См. выше.
Перша - це капітуляція України.
Друга - це військова перемога України.
Во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли воюющих держав не должны проходить, за исключением случаев возвращения на свою базу. (статья 19)
Кацапы гонят корабли с Северного, Балтийского и Тихоокеанского флота?
Слово "русскій" з російської а україську перекладається як російський, росянин.
А на его восточную болтовню не стоит обращать внимание.
Что он может знать о "справедливом и прочном мире"?