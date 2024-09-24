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Новости Война
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Турция выступает за прекращение войны путем дипломатии на основе территориальной целостности Украины, - Эрдоган

виступ президента Туреччини Ердогана на Генасамблеї ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к усилиям по прекращению российско-украинской войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом он сказал во время выступления на 79-й Генеральной Ассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Президент Турции отметил, что на третий год войны в Украине "мы все еще далеки от установления справедливого и прочного мира". Кроме того, по мнению Эрдогана, по мере ускорения "гонки вооружений" пространство для дипломатии становится "все более узким".

Кроме того, президент Турции раскритиковал ООН за то, что она "все больше превращается в нефункциональную, громоздкую и инертную структуру". По его словам, "мир больше, чем пять привилегированных стран", намекнув на необходимость изменить постоянный состав Совета безопасности ООН.

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Автор: 

Турция (3379) Эрдоган Реджеп Тайип (894)


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Топ комментарии
+13
Сказано правильно.
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24.09.2024 22:43
+5
Він каже про кордони 1991 року.
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24.09.2024 23:24
+4
Ердоган, закрой для рашистов Босфор и ето будет 50% нужных действий для победы над рашкой.
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24.09.2024 23:11
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Сказано правильно.
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24.09.2024 22:43 Ответить
Питанння у тому, як того добитися, щоб заставити дипломатично москву піти геть.
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25.09.2024 01:37 Ответить
Так. Це питання!
Ви праві.
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25.09.2024 07:49 Ответить
запустити Україні ленд-ліз по зброї на сотні мільярдів доларів. а перед тим дипламатично попередити кацапів: або ви йдете з України геть, або за кілька місяців ваших окупантів в Україні не стане. тільки так з кацапами має працювати дипломатія.
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25.09.2024 08:23 Ответить
Прицип кацапні - "бабы ишшо нарожают". ***** ж відверто на зустрічі з матерями зажмуренних окупантів заявило, що "тепер вони герої, а якщо б не війна - вмерли б у калюжі блювотіння".
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25.09.2024 12:03 Ответить
якщо знищення кацапні поставити на масовий потік, то там баби не встигатимуть рожати. )
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25.09.2024 12:41 Ответить
Как сказать "капитуляция Украины" по восточному?
См. выше.
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24.09.2024 22:56 Ответить
Він каже про кордони 1991 року.
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24.09.2024 23:24 Ответить
"припинення війни" та "кордони 1991 року" - це дві протилежні речі.
Перша - це капітуляція України.
Друга - це військова перемога України.
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25.09.2024 00:06 Ответить
Ердоган, закрой для рашистов Босфор и ето будет 50% нужных действий для победы над рашкой.
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24.09.2024 23:11 Ответить
Конвенция Монтрё о режиме проливов
Во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли воюющих держав не должны проходить, за исключением случаев возвращения на свою базу. (статья 19)
Кацапы гонят корабли с Северного, Балтийского и Тихоокеанского флота?
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24.09.2024 23:29 Ответить
він про танкери. руський військовий корабель йде на х#й.
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24.09.2024 23:33 Ответить
російський, а не руський.
Слово "русскій" з російської а україську перекладається як російський, росянин.
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25.09.2024 01:38 Ответить
А як перекладається слово россійскій?
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25.09.2024 06:52 Ответить
Ерданомика в Турции в огромном спаде поэтому приходится мяться на двух стульях можно не надеяться на закрытие пролива приносящего кучу бабла
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25.09.2024 10:29 Ответить
А кто будет восстанавливать всё то , что разрушено ?
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24.09.2024 23:29 Ответить
Заморожених російських коштів вистачить десь на третину, інше треба буде думати, де шукати.
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24.09.2024 23:37 Ответить
Ну начнем с того что старые мартеновские печи Ахметыча нету никакаго смысла восстанавливать. С ноля по современным технологиям дешевле выйдет думаю металургию с ноля построить, чем сделать капитальный ремонт того шо было даже если б не было войны и воровства как у нас водится
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25.09.2024 09:23 Ответить
Пора султану очередной ятаган ***** в ж.опу всунуть и наплевать в плешивый гребень.
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24.09.2024 23:39 Ответить
Висловлювання ні про що. А от в радбез ООН Ердогану хочеться.
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25.09.2024 00:38 Ответить
Эрдоган мало чем отличается от Путлера - понимает только силу.
А на его восточную болтовню не стоит обращать внимание.
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25.09.2024 05:32 Ответить
Он давеча террористов не мог отличить от борцов за независимость.
Что он может знать о "справедливом и прочном мире"?
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25.09.2024 09:13 Ответить
Ердоган має отримати мандат ООН для перетворення Криму у демілітарізовану зону. І навіть без мандата ООН
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25.09.2024 10:52 Ответить
давай Реджеп, Таїп їх Ердоган...
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25.09.2024 11:07 Ответить
Це діло!
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25.09.2024 20:43 Ответить
 
 