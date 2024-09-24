Турция выступает за прекращение войны путем дипломатии на основе территориальной целостности Украины, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к усилиям по прекращению российско-украинской войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.
Об этом он сказал во время выступления на 79-й Генеральной Ассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Президент Турции отметил, что на третий год войны в Украине "мы все еще далеки от установления справедливого и прочного мира". Кроме того, по мнению Эрдогана, по мере ускорения "гонки вооружений" пространство для дипломатии становится "все более узким".
Кроме того, президент Турции раскритиковал ООН за то, что она "все больше превращается в нефункциональную, громоздкую и инертную структуру". По его словам, "мир больше, чем пять привилегированных стран", намекнув на необходимость изменить постоянный состав Совета безопасности ООН.
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Ви праві.
См. выше.
Перша - це капітуляція України.
Друга - це військова перемога України.
Во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли воюющих держав не должны проходить, за исключением случаев возвращения на свою базу. (статья 19)
Кацапы гонят корабли с Северного, Балтийского и Тихоокеанского флота?
Слово "русскій" з російської а україську перекладається як російський, росянин.
А на его восточную болтовню не стоит обращать внимание.
Что он может знать о "справедливом и прочном мире"?