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Новости Война
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Турция предлагает строить новую архитектуру безопасности для урегулирования войны в Украине

голова Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагім Калин

Войну России против Украины нужно решать путем построения новой архитектуры безопасности на основе международного права.

Об этом заявил глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Hürriyet.

"Международная система, которая быстро меняется и становится все более хрупкой, сталкивается с двумя важными глобальными кризисами в контексте войны в Украине и секторе Газа... Российско-украинскую войну следует решать путем построения новой архитектуры безопасности на основе международного права", - цитирует издание заявление Калина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Турции: Окончание войны надо искать в мирных переговорах с учетом интересов Украины

Относительно урегулирования палестино-израильского конфликта, он отметил необходимость скорейшего прекращения огня, а для долгосрочного мира должно быть решение на основе принципа двух государств путем прекращения оккупации.

"Турция будет продолжать свои открытые и тайные многосторонние усилия разведки, направленные на прекращение войны в Украине и Газе", - подчеркнул глава турецкой разведки.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение оккупированного Крыма Украине является требованием международного права.

Читайте также: Единственным выходом решения "украинского кризиса" является продвижение мира и переговоров, - Минобороны Китая

Автор: 

переговоры (4944) Турция (3379)


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Топ комментарии
+4
Калимн, ти вже окупаційні війська з Кіпру вивів?

Чи хоча б авіасполучення з агресором припинив?

А крадене зерно перестав перепродавати?
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17.09.2024 15:50
+4
Турки те ещё архитекторы, половину Кипра оккупировали, а теперь учат правовым нормам.
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17.09.2024 16:04
+3
Балачки...балачки...
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17.09.2024 15:36
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Давно пора
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17.09.2024 15:28 Ответить
Нас всіх врятує нова схема розташування ліжок?
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17.09.2024 15:28 Ответить
Врятувати мабуть не врятує, але дехто отримає задоволення.
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17.09.2024 16:09 Ответить
Так, а чого тільки війна в Україні, а чого про курську волость забув?
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17.09.2024 15:29 Ответить
Блаблабла...
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17.09.2024 15:30 Ответить
Что за бред? Как можно регулировать войну? Типо по понедельникам, средам, четверг и субботам бомбить артиллерией, а в остальные дни бомбить ракетами и дронами? А то как в анекдоте, чебарашка с колобком затеяли драку, и договорились что чур по голове и по ушам не бить.
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17.09.2024 15:30 Ответить
Шановні турки .
В 2025 році США виводять свої війська з Ірака ( дегенерати типу Салівана бачать в цьому шлях до деескалації да Близькому Сході !?!?) , звичайно що місце американців в Іраку відразу займе Іран , і тоді подивимося як ви будете вибудовувати нову архітектуру безпеки з такими сусідами .
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17.09.2024 15:31 Ответить
"Туреччина продовжуватиме свої відкриті та таємні багатосторонні зусилля розвідки, -- варто зауважити ,що саме такі "турецькі зусилля" привели спочатку до окупаці українського Криму,а через 8 м років до повномасштабної війни в Україні.
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17.09.2024 15:31 Ответить
"...шляхом побудови нової архітектури безпеки на основі міжнародного права... відкриті та таємні багатосторонні зусилля розвідки..." Джерело: https://censor.net/ua/n3510356

Османська неоімперія - один з наріжних каменів "нової архітектури"?
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17.09.2024 15:31 Ответить
Новий потужний план від туреччинни якій мабуть менш потужний ніж план зеленського але над ним теж довго тужились тому це вже загальна конкуренція потужності яку зермак просто так не може ігнорувати
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17.09.2024 15:32 Ответить
хіба раніше не було міжнародного права?
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17.09.2024 15:35 Ответить
Балачки...балачки...
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17.09.2024 15:36 Ответить
Це жарт? Яку архітектуру може запропонувати божевільний ісламіст Ердоган?
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17.09.2024 15:42 Ответить
Устраивают какие-то дешёвые спектакли, а у самих на уме одно, после так называемых переговоров а по сути капитуляции, урвать себе кусок.
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17.09.2024 15:48 Ответить
Прально , Крым и Домбас Наш!
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17.09.2024 15:48 Ответить
А нафуя НАТО ? вивіска на дверях
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17.09.2024 15:48 Ответить
Калимн, ти вже окупаційні війська з Кіпру вивів?

Чи хоча б авіасполучення з агресором припинив?

А крадене зерно перестав перепродавати?
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17.09.2024 15:50 Ответить
Абсолютно не секрет что Эрдоган будет продвигать свои интересы и попытается манипулировать, при помощи крымских татар.
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17.09.2024 15:50 Ответить
і хлу трішечки хочеться нової «архітектури»...
може не зовсім такої, про яку каже Ердоган, але всетаки..

питання, як це зробити, так, щоб світовий лад не впав у хаос, та не сталося самознищення?

може віддати Дарданелли хлу,.. і тоді ця архітектура точно буде нова.. ,
принаймні так рахує хло..

саме рф підриває основи міжнародного права,
тому раб卐ію потрібно заставити поважати існуюче право, а потім покращувати те, що є..

Ердоган, ось цікаво, як ти будеш заставляти хла це робити?
перестанеш з ним торгувати?
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17.09.2024 15:53 Ответить
Так існуюча архітектура міжнародної безпеки заснована на нормах міжнародного права, що передбачає непорушність кордонів та суверенітету, притягнення агресора до відповідальності та можливість колективної допомоги жертві агресії в її самообороні.
Зміна архітектури міжнародної безпеки неможлива без зміни основ міжнародного права.
Турки - тут або верхушку орків треба валити, або всьому світу повертатися в часи 17-19 століття, де кожен сам за себе і світові пізд...а
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17.09.2024 15:58 Ответить
Турки те ещё архитекторы, половину Кипра оккупировали, а теперь учат правовым нормам.
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17.09.2024 16:04 Ответить
Чому має бути ефективною нова архітектура, якщо стара не спрацювала?
Закон сильний не своєю суворістю, а невідворотністю покарання.
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17.09.2024 16:03 Ответить
Ну от ефективну з невідворотністю і треба створити. Бо стара ООНівська балабольня була мертвонародженою від самого початку.
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17.09.2024 17:21 Ответить
Чому ж нова буде ефективною, якщо створювати будуть ті ж самі старі і беззубі?
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18.09.2024 11:12 Ответить
Спочатку треба розчистити ділянку для будівництва, тобто демонтувати рфію.
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17.09.2024 16:05 Ответить
Якого, нах, «міжнародного права»?. Чи не того «права», де немає жодного рядка про те, що робити, якщо агресором стає постійний член РБ ООН? Це не «право»! Це набір гасел, які нікого і ні до чого не зобов'язують, без відповідальності за порушення. І що можна реформувати, спираючись на це «ніщо»? ...
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17.09.2024 16:05 Ответить
Відтак, цитуючи The Wall Street Journal, "Україні негайно треба виробляти тверезий план".
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17.09.2024 16:11 Ответить
Яке усе запущене в WSJ! FYI. План не може бути тверезим. План не вживає алкоголь.
Отже, "тверезий" - зовсім не про план, а мабуть про стан авторів WSJ , необхідний для написання притомних матеріалів
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17.09.2024 16:27 Ответить
Турція нехай спочатку врегулює свій конфлікт по Кіпру на основі міжнародного права а потім лізе з порадами
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17.09.2024 16:38 Ответить
Лідер серед порушників міжнародного права є Ізраїль і Росія. В ********* світі, тільки ці дві держави мають досвід анексії. Сирію поділили Нетаньяху і Путін, а Трамп прийшов і признав. Трамп порушник міжнародного права, тобто злочинець. А за Трампом стоять, як відомо, сіоністи. ЄС цих анексій не признала, тому Трамп налаштований проти. Європи.
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17.09.2024 17:10 Ответить
Пані Валерія, нема "війни в Україні" (див. заголовок). Навіть турок цю війну називає "Російсько-українська війна" (див. текст)
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17.09.2024 18:07 Ответить
Як завжди недосконалу, з урахуванням власних інтересів в короткостроковій і довгостроковій перспективі для турецького народу.
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17.09.2024 20:20 Ответить
 
 