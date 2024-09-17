Турция предлагает строить новую архитектуру безопасности для урегулирования войны в Украине
Войну России против Украины нужно решать путем построения новой архитектуры безопасности на основе международного права.
Об этом заявил глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Hürriyet.
"Международная система, которая быстро меняется и становится все более хрупкой, сталкивается с двумя важными глобальными кризисами в контексте войны в Украине и секторе Газа... Российско-украинскую войну следует решать путем построения новой архитектуры безопасности на основе международного права", - цитирует издание заявление Калина.
Относительно урегулирования палестино-израильского конфликта, он отметил необходимость скорейшего прекращения огня, а для долгосрочного мира должно быть решение на основе принципа двух государств путем прекращения оккупации.
"Турция будет продолжать свои открытые и тайные многосторонние усилия разведки, направленные на прекращение войны в Украине и Газе", - подчеркнул глава турецкой разведки.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение оккупированного Крыма Украине является требованием международного права.
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В 2025 році США виводять свої війська з Ірака ( дегенерати типу Салівана бачать в цьому шлях до деескалації да Близькому Сході !?!?) , звичайно що місце американців в Іраку відразу займе Іран , і тоді подивимося як ви будете вибудовувати нову архітектуру безпеки з такими сусідами .
Османська неоімперія - один з наріжних каменів "нової архітектури"?
мн, ти вже окупаційні війська з Кіпру вивів?
Чи хоча б авіасполучення з агресором припинив?
А крадене зерно перестав перепродавати?
може не зовсім такої, про яку каже Ердоган, але всетаки..
питання, як це зробити, так, щоб світовий лад не впав у хаос, та не сталося самознищення?
може віддати Дарданелли хлу,.. і тоді ця архітектура точно буде нова.. ,
принаймні так рахує хло..
саме рф підриває основи міжнародного права,
тому раб卐ію потрібно заставити поважати існуюче право, а потім покращувати те, що є..
Ердоган, ось цікаво, як ти будеш заставляти хла це робити?
перестанеш з ним торгувати?
Зміна архітектури міжнародної безпеки неможлива без зміни основ міжнародного права.
Турки - тут або верхушку орків треба валити, або всьому світу повертатися в часи 17-19 століття, де кожен сам за себе і світові пізд...а
Закон сильний не своєю суворістю, а невідворотністю покарання.
Отже, "тверезий" - зовсім не про план, а мабуть про стан авторів WSJ , необхідний для написання притомних матеріалів