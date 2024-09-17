Турция предлагает строить новую архитектуру безопасности для урегулирования войны в Украине

Войну России против Украины нужно решать путем построения новой архитектуры безопасности на основе международного права.

Об этом заявил глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Hürriyet.

"Международная система, которая быстро меняется и становится все более хрупкой, сталкивается с двумя важными глобальными кризисами в контексте войны в Украине и секторе Газа... Российско-украинскую войну следует решать путем построения новой архитектуры безопасности на основе международного права", - цитирует издание заявление Калина.

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Относительно урегулирования палестино-израильского конфликта, он отметил необходимость скорейшего прекращения огня, а для долгосрочного мира должно быть решение на основе принципа двух государств путем прекращения оккупации.

"Турция будет продолжать свои открытые и тайные многосторонние усилия разведки, направленные на прекращение войны в Украине и Газе", - подчеркнул глава турецкой разведки.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение оккупированного Крыма Украине является требованием международного права.

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