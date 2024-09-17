Туреччина пропонує будувати нову архітектуру безпеки для врегулювання війни в Україні

Війну Росії проти України потрібно розв'язувати шляхом побудови нової архітектури безпеки на основі міжнародного права.

Про це заявив голова Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагім Калин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Hürriyet.

"Міжнародна система, яка швидко змінюється і стає все більш крихкою, стикається з двома важливими глобальними кризами у контексті війни в Україні та секторі Гази… Російсько-українську війну слід розв’язувати шляхом побудови нової архітектури безпеки на основі міжнародного права", - цитує видання заяву Калина.

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Щодо врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, він наголосив на необхідності якнайшвидшого припинення вогню, а для довгострокового миру має бути рішення на основі принципу двох держав шляхом припинення окупації.

"Туреччина продовжуватиме свої відкриті та таємні багатосторонні зусилля розвідки, спрямовані на припинення війни в Україні та Газі", - наголосив очільник турецької розвідки.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що повернення окупованого Криму Україні є вимогою міжнародного права.

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