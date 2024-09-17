Туреччина пропонує будувати нову архітектуру безпеки для врегулювання війни в Україні
Війну Росії проти України потрібно розв'язувати шляхом побудови нової архітектури безпеки на основі міжнародного права.
Про це заявив голова Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагім Калин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Hürriyet.
"Міжнародна система, яка швидко змінюється і стає все більш крихкою, стикається з двома важливими глобальними кризами у контексті війни в Україні та секторі Гази… Російсько-українську війну слід розв’язувати шляхом побудови нової архітектури безпеки на основі міжнародного права", - цитує видання заяву Калина.
Щодо врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, він наголосив на необхідності якнайшвидшого припинення вогню, а для довгострокового миру має бути рішення на основі принципу двох держав шляхом припинення окупації.
"Туреччина продовжуватиме свої відкриті та таємні багатосторонні зусилля розвідки, спрямовані на припинення війни в Україні та Газі", - наголосив очільник турецької розвідки.
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що повернення окупованого Криму Україні є вимогою міжнародного права.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В 2025 році США виводять свої війська з Ірака ( дегенерати типу Салівана бачать в цьому шлях до деескалації да Близькому Сході !?!?) , звичайно що місце американців в Іраку відразу займе Іран , і тоді подивимося як ви будете вибудовувати нову архітектуру безпеки з такими сусідами .
Османська неоімперія - один з наріжних каменів "нової архітектури"?
мн, ти вже окупаційні війська з Кіпру вивів?
Чи хоча б авіасполучення з агресором припинив?
А крадене зерно перестав перепродавати?
може не зовсім такої, про яку каже Ердоган, але всетаки..
питання, як це зробити, так, щоб світовий лад не впав у хаос, та не сталося самознищення?
може віддати Дарданелли хлу,.. і тоді ця архітектура точно буде нова.. ,
принаймні так рахує хло..
саме рф підриває основи міжнародного права,
тому раб卐ію потрібно заставити поважати існуюче право, а потім покращувати те, що є..
Ердоган, ось цікаво, як ти будеш заставляти хла це робити?
перестанеш з ним торгувати?
Зміна архітектури міжнародної безпеки неможлива без зміни основ міжнародного права.
Турки - тут або верхушку орків треба валити, або всьому світу повертатися в часи 17-19 століття, де кожен сам за себе і світові пізд...а
Закон сильний не своєю суворістю, а невідворотністю покарання.
Отже, "тверезий" - зовсім не про план, а мабуть про стан авторів WSJ , необхідний для написання притомних матеріалів