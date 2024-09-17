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Новини Війна
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Туреччина пропонує будувати нову архітектуру безпеки для врегулювання війни в Україні

голова Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагім Калин

Війну Росії проти України потрібно розв'язувати шляхом побудови нової архітектури безпеки на основі міжнародного права.

Про це заявив голова Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагім Калин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Hürriyet.

"Міжнародна система, яка швидко змінюється і стає все більш крихкою, стикається з двома важливими глобальними кризами у контексті війни в Україні та секторі Гази… Російсько-українську війну слід розв’язувати шляхом побудови нової архітектури безпеки на основі міжнародного права", - цитує видання заяву Калина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Туреччини: Закінчення війни треба шукати у мирних переговорах з урахуванням інтересів України

Щодо врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, він наголосив на необхідності якнайшвидшого припинення вогню, а для довгострокового миру має бути рішення на основі принципу двох держав шляхом припинення окупації.

"Туреччина продовжуватиме свої відкриті та таємні багатосторонні зусилля розвідки, спрямовані на припинення війни в Україні та Газі", - наголосив очільник турецької розвідки.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що повернення окупованого Криму Україні є вимогою міжнародного права.

Читайте також: Єдиним виходом розв’язання "української кризи" є просування миру та переговорів, - Міноборони Китаю

Автор: 

перемовини (2899) Туреччина (3502)


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Топ коментарі
+4
Калимн, ти вже окупаційні війська з Кіпру вивів?

Чи хоча б авіасполучення з агресором припинив?

А крадене зерно перестав перепродавати?
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17.09.2024 15:50
+4
Турки те ещё архитекторы, половину Кипра оккупировали, а теперь учат правовым нормам.
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17.09.2024 16:04
+3
Балачки...балачки...
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17.09.2024 15:36
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17.09.2024 15:28 Відповісти
Нас всіх врятує нова схема розташування ліжок?
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17.09.2024 15:28 Відповісти
Врятувати мабуть не врятує, але дехто отримає задоволення.
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17.09.2024 16:09 Відповісти
Так, а чого тільки війна в Україні, а чого про курську волость забув?
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17.09.2024 15:29 Відповісти
Блаблабла...
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17.09.2024 15:30 Відповісти
Что за бред? Как можно регулировать войну? Типо по понедельникам, средам, четверг и субботам бомбить артиллерией, а в остальные дни бомбить ракетами и дронами? А то как в анекдоте, чебарашка с колобком затеяли драку, и договорились что чур по голове и по ушам не бить.
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17.09.2024 15:30 Відповісти
Шановні турки .
В 2025 році США виводять свої війська з Ірака ( дегенерати типу Салівана бачать в цьому шлях до деескалації да Близькому Сході !?!?) , звичайно що місце американців в Іраку відразу займе Іран , і тоді подивимося як ви будете вибудовувати нову архітектуру безпеки з такими сусідами .
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17.09.2024 15:31 Відповісти
"Туреччина продовжуватиме свої відкриті та таємні багатосторонні зусилля розвідки, -- варто зауважити ,що саме такі "турецькі зусилля" привели спочатку до окупаці українського Криму,а через 8 м років до повномасштабної війни в Україні.
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17.09.2024 15:31 Відповісти
"...шляхом побудови нової архітектури безпеки на основі міжнародного права... відкриті та таємні багатосторонні зусилля розвідки..." Джерело: https://censor.net/ua/n3510356

Османська неоімперія - один з наріжних каменів "нової архітектури"?
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17.09.2024 15:31 Відповісти
Новий потужний план від туреччинни якій мабуть менш потужний ніж план зеленського але над ним теж довго тужились тому це вже загальна конкуренція потужності яку зермак просто так не може ігнорувати
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17.09.2024 15:32 Відповісти
хіба раніше не було міжнародного права?
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17.09.2024 15:35 Відповісти
Балачки...балачки...
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17.09.2024 15:36 Відповісти
Це жарт? Яку архітектуру може запропонувати божевільний ісламіст Ердоган?
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17.09.2024 15:42 Відповісти
Устраивают какие-то дешёвые спектакли, а у самих на уме одно, после так называемых переговоров а по сути капитуляции, урвать себе кусок.
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17.09.2024 15:48 Відповісти
Прально , Крым и Домбас Наш!
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17.09.2024 15:48 Відповісти
А нафуя НАТО ? вивіска на дверях
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17.09.2024 15:48 Відповісти
Калимн, ти вже окупаційні війська з Кіпру вивів?

Чи хоча б авіасполучення з агресором припинив?

А крадене зерно перестав перепродавати?
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17.09.2024 15:50 Відповісти
Абсолютно не секрет что Эрдоган будет продвигать свои интересы и попытается манипулировать, при помощи крымских татар.
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17.09.2024 15:50 Відповісти
і хлу трішечки хочеться нової «архітектури»...
може не зовсім такої, про яку каже Ердоган, але всетаки..

питання, як це зробити, так, щоб світовий лад не впав у хаос, та не сталося самознищення?

може віддати Дарданелли хлу,.. і тоді ця архітектура точно буде нова.. ,
принаймні так рахує хло..

саме рф підриває основи міжнародного права,
тому раб卐ію потрібно заставити поважати існуюче право, а потім покращувати те, що є..

Ердоган, ось цікаво, як ти будеш заставляти хла це робити?
перестанеш з ним торгувати?
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17.09.2024 15:53 Відповісти
Так існуюча архітектура міжнародної безпеки заснована на нормах міжнародного права, що передбачає непорушність кордонів та суверенітету, притягнення агресора до відповідальності та можливість колективної допомоги жертві агресії в її самообороні.
Зміна архітектури міжнародної безпеки неможлива без зміни основ міжнародного права.
Турки - тут або верхушку орків треба валити, або всьому світу повертатися в часи 17-19 століття, де кожен сам за себе і світові пізд...а
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17.09.2024 15:58 Відповісти
Турки те ещё архитекторы, половину Кипра оккупировали, а теперь учат правовым нормам.
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17.09.2024 16:04 Відповісти
Чому має бути ефективною нова архітектура, якщо стара не спрацювала?
Закон сильний не своєю суворістю, а невідворотністю покарання.
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17.09.2024 16:03 Відповісти
Ну от ефективну з невідворотністю і треба створити. Бо стара ООНівська балабольня була мертвонародженою від самого початку.
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17.09.2024 17:21 Відповісти
Чому ж нова буде ефективною, якщо створювати будуть ті ж самі старі і беззубі?
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18.09.2024 11:12 Відповісти
Спочатку треба розчистити ділянку для будівництва, тобто демонтувати рфію.
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17.09.2024 16:05 Відповісти
Якого, нах, «міжнародного права»?. Чи не того «права», де немає жодного рядка про те, що робити, якщо агресором стає постійний член РБ ООН? Це не «право»! Це набір гасел, які нікого і ні до чого не зобов'язують, без відповідальності за порушення. І що можна реформувати, спираючись на це «ніщо»? ...
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17.09.2024 16:05 Відповісти
Відтак, цитуючи The Wall Street Journal, "Україні негайно треба виробляти тверезий план".
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17.09.2024 16:11 Відповісти
Яке усе запущене в WSJ! FYI. План не може бути тверезим. План не вживає алкоголь.
Отже, "тверезий" - зовсім не про план, а мабуть про стан авторів WSJ , необхідний для написання притомних матеріалів
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17.09.2024 16:27 Відповісти
Турція нехай спочатку врегулює свій конфлікт по Кіпру на основі міжнародного права а потім лізе з порадами
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17.09.2024 16:38 Відповісти
Лідер серед порушників міжнародного права є Ізраїль і Росія. В ********* світі, тільки ці дві держави мають досвід анексії. Сирію поділили Нетаньяху і Путін, а Трамп прийшов і признав. Трамп порушник міжнародного права, тобто злочинець. А за Трампом стоять, як відомо, сіоністи. ЄС цих анексій не признала, тому Трамп налаштований проти. Європи.
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17.09.2024 17:10 Відповісти
Пані Валерія, нема "війни в Україні" (див. заголовок). Навіть турок цю війну називає "Російсько-українська війна" (див. текст)
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17.09.2024 18:07 Відповісти
Як завжди недосконалу, з урахуванням власних інтересів в короткостроковій і довгостроковій перспективі для турецького народу.
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17.09.2024 20:20 Відповісти
 
 