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МИД Турции: Окончание войны нужно искать в мирных переговорах с учетом интересов Украины

У МЗС Туреччини закликали до мирних перемовин

Турция поддерживает Украину и стремится к скорейшему завершению российско-украинской войны, которое должно состояться на основе уважения к "легитимным и законным интересам украинского народа".

Об этом заявил генеральный директор по вопросам международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк во время выступления на форуме вашингтонского центра "Атлантический совет", передает"Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Озтюрк сказал, что Турция "без колебаний" поддерживает Украину, поскольку она является "соседом, исторически братской, сестринской страной". Он отметил, что такая поддержка обусловлена не только вопросом крымских татар.

"Мы считаем весь украинский народ также нашими сестрами и братьями, и поэтому я действительно болею за них всем сердцем. Поэтому мы не хотим затягивать эту войну. Конечно, это не означает, что Украина должна сдаться", - сказал представитель турецкого МИД.

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Озтюрк заявил, что завершение войны нужно искать в мирных переговорах.

"Ни одна война не длилась вечно. В условиях заключения мира этой войны также должно быть, безусловно, соблюдение легитимных и законных интересов украинского народа. Но мы также должны это понять. Мы должны иметь сбалансированный результат этих мирных переговоров", - сказал представитель МИД Турции.

Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение оккупированного Крыма Украине является требованием международного права.

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Топ комментарии
+13
Інтереси Украіни скромні - територія 1991 р
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15.09.2024 20:19
+11
Хотєлкі - це президент блазень.

А кордони 1991 року - це територіальна цілісність, визнана міжнародним правом.
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15.09.2024 20:54
+10
"Турецький марш"
В.А. Моцарт

Два шаги нелево,
Два шаги направо,
Шаг вперьод
И два назад
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15.09.2024 20:24
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Інтереси Украіни скромні - територія 1991 р
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15.09.2024 20:19 Ответить
То "хотелки" .
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15.09.2024 20:23 Ответить
Хотєлкі - це президент блазень.

А кордони 1991 року - це територіальна цілісність, визнана міжнародним правом.
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15.09.2024 20:54 Ответить
Блазень- це як раз реальність, і мабуть ще надовго. А те шо він несе , то ї є "хотелки", нічим не підкріплені. Перш ніж закликати до міжнародного права треба виконувати свої власні закони.
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15.09.2024 21:26 Ответить
Не важливо, що ЗЄ несе.

Важливо, що Україна повинна зберігти міжнародно визнані кордони.
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15.09.2024 21:37 Ответить
Можеш піти за них воювати.
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15.09.2024 23:57 Ответить
Хто не згоден, може пошукати собі іншу країну.
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15.09.2024 21:38 Ответить
Всього лиш треба відкрити кордони та спростити вихід з громадянства.
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15.09.2024 22:57 Ответить
Можеш скупнутися у Тисі.
Можеш стрибнути з вікна.
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15.09.2024 23:04 Ответить
До війни,значить тебе усе влаштовувало, ти жив тут своє нікчемне життя,а коли стало питання захисту-вирішив звалити.
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16.09.2024 08:49 Ответить
Неможливо було нічого зробити , проти масового зомбування совкодрочерів 🐑🦠73% , сраними серіальчиками « говнобородька», « сватів», « расміши ПОРНОШУТА-членограя»
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16.09.2024 09:33 Ответить
Якщо бути чесним , то як виявилося,проблема була не у зазомбованих вазелінських прихильниках , а у інертній масі що на вибори не прийшла , воістину "бійтеся байдужих " ((
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16.09.2024 09:37 Ответить
Ви поверхнево бачите причини ******** реальності. Це заЗЕмбоване населення почали формувати ще за часів кучми і по теперішній час продовжують безперервно.Надто примітивно все звалити на вибори 19 року-прихід до влади квартальних ЗЕдебілів це ,дуже надіюсь, був апогей наївності громадян.
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16.09.2024 10:51 Ответить
Оце тобі й на ..... інших воювати посилаєш , а сам здриснути захотів , нормально так ((
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16.09.2024 09:34 Ответить
Хто тебе посилає ? Може той хто закрив кордони на виїзд ?
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16.09.2024 12:46 Ответить
Той хто ось це написав : Можеш піти за них воювати. ((
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16.09.2024 14:05 Ответить
І хто його примушує ? То вже на особистий розсуд кожного патріота .
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16.09.2024 15:47 Ответить
ось тобі вихід,
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16.09.2024 11:08 Ответить
Цє в твого просроченого « янетряпки» » хотелкі» , а в Туреччині і на … сісти і рибку з'їсти ! Повний БРЕД , закінчення війни Цє , або капітуляція , яка вже на 90% була в Стамбулі, або розгромлені ТЕРРОРИСТІВ фашистів вбивць загарбників і їх посібників агентів фсб в Києвіі вжє подарованого 🦠зеермачкодлом Півдня ! Все СБУ під керівництвом ванька Баканова ( підручного вави) ВТЕКЛО , ЗАЛИШИВШИ НАВІТЬ ЗБРОЮ ДЛЯ ОКУПАНТІВ і списки військових патріотів
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16.09.2024 09:27 Ответить
це не "хотєлкі", це це міжнародно визнані кордони.
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16.09.2024 11:10 Ответить
"Турецький марш"
В.А. Моцарт

Два шаги нелево,
Два шаги направо,
Шаг вперьод
И два назад
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15.09.2024 20:24 Ответить
хоча, з попередженням, шо натівське ППО Туреччини не буде перепрограмоване і може збити винищувачі екскорту пуйла і зібьє, не виключено, що разом із пуйлом
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15.09.2024 20:52 Ответить
Послать модераторів нах... з урахуванням інтересів України
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15.09.2024 20:29 Ответить
"...дотримання легітимних і законних інтересів українського народу..." Джерело:

Міжнародне право? Міжнародно визнані кордони? Статут ООН? Міждержавні договори про визнання, співпрацю та співробітництво?
Чи це все пофіг, а головне те, що озвучить "народний обранець" і "слуга народу", найвеличніший лідер усіх Всесвітів? Чи може туркам до вподоби те, що призначені "пабєдуном" Умєров, Арахамія, Чалий "ратифікували" в Стамбулі весною 2022-го?

Не розумію
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15.09.2024 20:33 Ответить
Закінчення війни треба шукати на руїнах кремля. Едине, що може обговорюватися - це швидкість руйнації чудовиська під назвою "рф".
Як це буде турецькою?
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15.09.2024 20:35 Ответить
це просто геніально, і як турки до такого додумалися
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15.09.2024 20:37 Ответить
Стісняюсь спитать: а які з "інтересів українського народу" пан султан всєя Туреччини вважає "нелегітимними" та/або "незаконними"?
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15.09.2024 21:09 Ответить
,фальшиві і лицемірні турки."Ми вважаємо весь український народ також нашими сестрами й братами, і тому я справді вболіваю за них усім серцем .а саме тому, погодили з куйлом окупацію українського Криму у 2014 році.Без турецької згоди , на окупацію українського Криму, рашистський куйло, не наважився б на його окупацію... "3,14 піздунця втираю про братерство .три роки війни не допомагаючи Україні ніяк.хіба що допомагають куйлу торгувати українським краденим зерном ,скуповуючи його по дешевих цінах і перепродуючи його .як турецьке...
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15.09.2024 21:34 Ответить
Закінчення війни треба шукати в виведенні кацапні з території України. Всі інші варіанти - то порожнє сотрясання воздуха.
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15.09.2024 22:10 Ответить
Турецька дипломатія є еталоном у Світі!
Член НАТО, що прагне вступити у БРІКС- військово-політичну противагу НАТО і при цьому підтримує Україну, оскільки вона є "сусідом, історично братньою, сестринською країною".
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15.09.2024 22:58 Ответить
-"з інтересами України " - це якраз те що записано в статуті ООН. І те що рашка не хоче повертати ніяк!!
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15.09.2024 23:11 Ответить
Ой, дякую за одолжєніє...
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16.09.2024 09:56 Ответить
Азербайджан, теж, шукав мир, понад 30 років!!…
Ердоган знає, що милить дурниці..
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16.09.2024 10:52 Ответить
 
 