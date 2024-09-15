МИД Турции: Окончание войны нужно искать в мирных переговорах с учетом интересов Украины

Турция поддерживает Украину и стремится к скорейшему завершению российско-украинской войны, которое должно состояться на основе уважения к "легитимным и законным интересам украинского народа".

Об этом заявил генеральный директор по вопросам международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк во время выступления на форуме вашингтонского центра "Атлантический совет", передает"Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Озтюрк сказал, что Турция "без колебаний" поддерживает Украину, поскольку она является "соседом, исторически братской, сестринской страной". Он отметил, что такая поддержка обусловлена не только вопросом крымских татар.

"Мы считаем весь украинский народ также нашими сестрами и братьями, и поэтому я действительно болею за них всем сердцем. Поэтому мы не хотим затягивать эту войну. Конечно, это не означает, что Украина должна сдаться", - сказал представитель турецкого МИД.

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Озтюрк заявил, что завершение войны нужно искать в мирных переговорах.

"Ни одна война не длилась вечно. В условиях заключения мира этой войны также должно быть, безусловно, соблюдение легитимных и законных интересов украинского народа. Но мы также должны это понять. Мы должны иметь сбалансированный результат этих мирных переговоров", - сказал представитель МИД Турции.

Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение оккупированного Крыма Украине является требованием международного права.

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