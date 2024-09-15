РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11067 посетителей онлайн
Новости Видео Война
9 484 31

Инженер из подразделения BULAVA прокомментировал создание и испытание дрона-гранатомета "Дикие шершни". ВИДЕО

Инженер ударного подразделения "Bulava" из Отдельной президентской бригады им. Б.Хмельницкого рассказал о создании и испытаниях дрона-гранатомета "Дикие шершни".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Дикие шершни".

"Сфера применения (дрона-гранатомета - Ред.) может быть достаточно широкой и он может выполнять широкий спектр задач. В штурмовых действиях, как отряд прикрытия, который раньше состоял из людей, сейчас это могут быть дроны. Это средство может помочь зеконмить человеческие жизни", - пояснил инструктор по БпЛА с 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады им.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что бойцы ударного подразделения "Bulava" из Отдельной президентской бригады им. Б.Хмельницкого установили на FPV-дрон "Королева Шершней" гранатомет и провели успешное испытание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Управляемыми бомбами Россия уничтожила энергетическую инфраструктуру Украины на 80%, - Зеленский

дроны (3974) Дикие шершни (227)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
от навіщо про це писати і викладати фоточки?
показать весь комментарий
15.09.2024 20:15
+5
Кончені ідіоти чи навмисно все зливають відкрито на мараВоні?
показать весь комментарий
15.09.2024 21:44
+4
Хлопці, зробіть дрони, що збивають КАБ-и (та Шахеди). Наче як це проста велика і повільна ціль. Спочатку наведення від сторонніх радарів, а потім вже захоплення цілі.
показать весь комментарий
15.09.2024 21:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
от навіщо про це писати і викладати фоточки?
показать весь комментарий
15.09.2024 20:15 Ответить
Ви, якщо не розумієте нащо, - то не пишіть.
показать весь комментарий
15.09.2024 20:36 Ответить
А іншого дрона він може збити?
показать весь комментарий
15.09.2024 20:22 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2024 21:22 Ответить
теоретично так, якщо вистрілити у бік роя дронів.
показать весь комментарий
15.09.2024 21:52 Ответить
Краще розробити дальній БПЛА матку ударних мавіків, яка зможе доправити їх до дальніх аеродромів, і випустивши їх там, посадити біля аеродрому в засаду. Коли наш дрон розвідник і ретранслятор знайде цілі на аеродромі, він їх підніме і напавить на літаки.
показать весь комментарий
15.09.2024 21:08 Ответить
Ви надивились мультиків в тік-тоці. Я теж бачив мультик, де фура в лісі зупиняється, з неї висуваються 4 палки, на кінцях яких величезні мотори, воно заводиться, піднімається на висоту і з тіла контейнера починають чи то дрібні дрони влітати, чи то з гармати якийсь хлоп лупити, як от з AC-130 Spectre.

Правда ж така, що цю ***** зіб'є через 1-2 хвилини максимум якийсь Тор, Бук чи навіть Панцир-С. Або зі звичайної "Ігли" зіб'ють.

Значно легше, дешевше і надійніше - якби в засрашці була розвинена система доріг, то можна було б просто привезти в фальшивому дні вантажівки пару десятків дронів, зупинитись в лісі, запустити їх (передавши управління на супутниковий канал) і швиденько вшитись звідти.

Але в засрашки такого (розвиненої мережі доріг) немає. А отже будь-яка вантажівка, яка наблизиться до будь-якого аеродрома ближче 10 км - одразу викличе увагу і підозру.

Коротше - все це гімняні ідеї, казочки для наївних.
показать весь комментарий
16.09.2024 12:02 Ответить
Не треба плутати божий дар з сніданком. БПЛА літакового типа вже мають достатню дальність і цілком підійдуть на роль матки мавіків. Їм не має необхідності заходити в зону дії ППО, а треба розсипати мавіки навкруги аеродрому і далі повернутися назад. Тут також були недолугі, які насміхалися, коли я десь з півроку назад пропонував збивати мавіками БПЛА.
показать весь комментарий
16.09.2024 12:31 Ответить
Хлопці, зробіть дрони, що збивають КАБ-и (та Шахеди). Наче як це проста велика і повільна ціль. Спочатку наведення від сторонніх радарів, а потім вже захоплення цілі.
показать весь комментарий
15.09.2024 21:24 Ответить
Я теж про це думала , русня запускає шахіди, а ми рій протишахедних дронів, які за ними полюють…, я розумію, що в реалізації цієї ідеї багато складових, але воно того варте..
показать весь комментарий
15.09.2024 21:34 Ответить
І дерьмак, потираючи руки, прикидує, скільки то вартує і скільки можна буде розпиляти
А в армії людину легше списати, ніж дрон або навіть совковий протигаз
показать весь комментарий
15.09.2024 23:15 Ответить
Дуже цікава рацуха! Адже при масовості це буде дешевше ніж дрон дальній та з великою БЧ
показать весь комментарий
15.09.2024 23:20 Ответить
Ну, про КАБи це ви звісно загнули.
А от шахеди аж просяться, щоб проти них застосували автономні fpv-шки.
показать весь комментарий
16.09.2024 08:47 Ответить
Шахед летить на 180 км/годину. Навіть автономні дрони-квадрокоптери с такою швидкістю довше декількох хвилин - не літають. Тим більше не існує поняття "автономні fpv-шки". Це як "суха вода H2O". FPV, Ярослав, означає First Person Vision - тобто пряме управління через камеру з пульта.
показать весь комментарий
16.09.2024 12:10 Ответить
Ну нехай буде "автономним донаведенням на ціль"
Так вас влаштує, Орест?
Дрони-розвідники теж доволі швидкі, але перехоплюються на раз.
показать весь комментарий
16.09.2024 12:18 Ответить
Чому ж мені видався таким знайомим оцей термін - "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0 суха вода "?
Згадав!
показать весь комментарий
16.09.2024 13:04 Ответить
Швидкість крейсерська шахеда - 180 км/кодину. Найкращі "спортивні" дрони літають на швидкостях до 250 км, але важать лише 600-800 грам і працюють лічені хвилини. Там немає де обладнати БЧ, управління, плату, кріплення, контактний підривник тощо. Для порівняння - швидкість засрашинського "літаючого крила" SuperCam - 120 км/годину. Його можна догнати на FPV...

Саме тому реально ефективними проти шахедів могла б стати мала авіація типу двомісних сессн. Але чомусь їх не мобілізують всі наявні і не ставлять на патрулювання. Вірогідно, з-за того, що важко буде "поєднати" вже наявну мережу мобільних груп ППО та патрулювання малої авіації - буде багато "дружнього вогню".
показать весь комментарий
16.09.2024 12:08 Ответить
"Найкращий спортивний" розігнався до 480 км/год.
"Дикі Шершні" розігнали FPV-дрон до 325 км/год.
Така швидкість потрібна лише в момент атаки.
показать весь комментарий
16.09.2024 12:46 Ответить
Неодноразово показували відео, де дрони-винищувачі не з першого разу влучали в ціль, промахувались, і знов наздоганяли її за 100+ метрів. Тобто - для дрона винищувача критично важливо не "одноразово газанути", а тримати швидкість більшу, ніж у цілі - достатньо довго.

"спортивні дрони" не з цієї категорії

Ну от дивись: дальність роботи "звичайного" fpv-дрона ну приблизно 15км. Може 20. Швидкість шахеда - 185 км/годину. В оператора дрона-винищувача "звичайного" дрона буде не більше 6-6.5 хвилин на те, щоб: знайти ціль, наздогнати, прицілитись, влучити.

Це ДУЖЕ малий час навіть для досвічених операторів.

Підняти ефективність FPV-дронів, щоб швидкості та вантажопідйомності вистачало "на все" для полювання за шахедами - поки ще не вдалось. Але, впевнений, все можливо!
показать весь комментарий
16.09.2024 21:07 Ответить
Нам потрібен https://how-to.org/viewtopic.php?t=798 arsenal таких дронів
показать весь комментарий
15.09.2024 21:40 Ответить
Кончені ідіоти чи навмисно все зливають відкрито на мараВоні?
показать весь комментарий
15.09.2024 21:44 Ответить
А Паляниця у повній таємниці...так, мабуть, про неї нічого й недізнаємося...
показать весь комментарий
15.09.2024 22:23 Ответить
та чого ж...знаємо шо коштує менше $1млн
показать весь комментарий
15.09.2024 22:35 Ответить
Одна копійка теж менше $1млн...
показать весь комментарий
15.09.2024 23:01 Ответить
Ми ні, а кацапам думаю вже навіть креслення відправили. Група зовнішнього моніторингу tZE inform 10.‎09.‎2024. Масованому удару БПЛА (153 одиниці ) українськими ЗС по території РФ передувало оповіщення системи ППО РФ, яке пройшло 23:15 ‎ 09.‎09.‎2024 про можливість атаки, основні напрямки і сигнал на переведення сил і засобів в стан повної бойової готовності.
Тобто кацапів попередили завчасно про атаку, а така інфа недоступна пересічному колаборанту.
показать весь комментарий
15.09.2024 23:03 Ответить
А ти з якою метою цікавишся?
показать весь комментарий
16.09.2024 09:16 Ответить
Ого, круто!!! Ну теперь окупант трижды подумает прежде чем смеяться... А может пора создать то что изменит ход войны на поле боя? Например дрон который в автономном режиме может отстреливать 7.62 со снайперской точностью? Не?
показать весь комментарий
15.09.2024 22:55 Ответить
Х.з.
Віддачу як він витримає? А от зблизька стріляти кулею чи ВОГ .....
показать весь комментарий
15.09.2024 23:17 Ответить
Легко!!! Если ствол будет расположен в точке равновесия или баланса дрона, будет вращаться по горизонтали и иметь размах хотя бы до 50 градусов. А если сделать и винты подвижные, это чудо сможет вставать на дыбы для горизонтальной стрельбы.
показать весь комментарий
15.09.2024 23:41 Ответить
Давно до цього додумався, але не кричав у мережі))))) хлопцям радив типо рацуху спробувати))
Але тоді великої баб-Яги ще не було, але сама ідея цікава - навіть росіянці на виставку притягли робота з комуняцького ****-екмпресу з притороченим рпг (
показать весь комментарий
15.09.2024 23:15 Ответить
Що тільки не зробить, прострочений зеленський для перемоги України, а його плани, уже на столі у *****….
Мабуть, оті Оманські інвестори, тримають його за бейці…
А може, йому пороблено … за насміхання за МАЙДАН.??
показать весь комментарий
16.09.2024 10:58 Ответить
 
 