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Інженер із підрозділу BULAVA прокоментував створення та випробування дрону-гранатомету "Дикі шершні". ВIДЕО

Інженер ударного підрозділу "Bulava" із Окремої президентської бригади ім. Б.Хмельницького розповів про створення та випробування дрону-гранатомету "Дикі шершні".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Дикі шершні".

"Сфера застосування (дрона-гранатомета - Ред.) може бути досить широкою і він може виконувати широкий спектр завдань. В штурмових діях, як загін прикриття, який раніше складався з людей, зараз це можуть бути дрони. Цей засіб може допомогти зеконмити людські життя", - пояснив інструктор з БпЛА з 3-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади ім. Б.Хмельницького.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що бійці ударного підрозділу "Bulava" із Окремої президентської бригади ім. Б.Хмельницького встановили на FPV-дрон "Королева Шершнів" гранатомет та провели успішне випробування.

Дивіться: FPV-дрон від "Диких шершнів" побив попередній рекорд швидкості, розігнавшись до 325 км/год. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4758) Дикі шершні (232)


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Топ коментарі
+7
от навіщо про це писати і викладати фоточки?
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15.09.2024 20:15
+5
Кончені ідіоти чи навмисно все зливають відкрито на мараВоні?
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15.09.2024 21:44
+4
Хлопці, зробіть дрони, що збивають КАБ-и (та Шахеди). Наче як це проста велика і повільна ціль. Спочатку наведення від сторонніх радарів, а потім вже захоплення цілі.
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15.09.2024 21:24
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от навіщо про це писати і викладати фоточки?
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15.09.2024 20:15 Відповісти
Ви, якщо не розумієте нащо, - то не пишіть.
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15.09.2024 20:36 Відповісти
А іншого дрона він може збити?
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15.09.2024 20:22 Відповісти
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15.09.2024 21:22 Відповісти
теоретично так, якщо вистрілити у бік роя дронів.
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15.09.2024 21:52 Відповісти
Краще розробити дальній БПЛА матку ударних мавіків, яка зможе доправити їх до дальніх аеродромів, і випустивши їх там, посадити біля аеродрому в засаду. Коли наш дрон розвідник і ретранслятор знайде цілі на аеродромі, він їх підніме і напавить на літаки.
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15.09.2024 21:08 Відповісти
Ви надивились мультиків в тік-тоці. Я теж бачив мультик, де фура в лісі зупиняється, з неї висуваються 4 палки, на кінцях яких величезні мотори, воно заводиться, піднімається на висоту і з тіла контейнера починають чи то дрібні дрони влітати, чи то з гармати якийсь хлоп лупити, як от з AC-130 Spectre.

Правда ж така, що цю ***** зіб'є через 1-2 хвилини максимум якийсь Тор, Бук чи навіть Панцир-С. Або зі звичайної "Ігли" зіб'ють.

Значно легше, дешевше і надійніше - якби в засрашці була розвинена система доріг, то можна було б просто привезти в фальшивому дні вантажівки пару десятків дронів, зупинитись в лісі, запустити їх (передавши управління на супутниковий канал) і швиденько вшитись звідти.

Але в засрашки такого (розвиненої мережі доріг) немає. А отже будь-яка вантажівка, яка наблизиться до будь-якого аеродрома ближче 10 км - одразу викличе увагу і підозру.

Коротше - все це гімняні ідеї, казочки для наївних.
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16.09.2024 12:02 Відповісти
Не треба плутати божий дар з сніданком. БПЛА літакового типа вже мають достатню дальність і цілком підійдуть на роль матки мавіків. Їм не має необхідності заходити в зону дії ППО, а треба розсипати мавіки навкруги аеродрому і далі повернутися назад. Тут також були недолугі, які насміхалися, коли я десь з півроку назад пропонував збивати мавіками БПЛА.
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16.09.2024 12:31 Відповісти
Хлопці, зробіть дрони, що збивають КАБ-и (та Шахеди). Наче як це проста велика і повільна ціль. Спочатку наведення від сторонніх радарів, а потім вже захоплення цілі.
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15.09.2024 21:24 Відповісти
Я теж про це думала , русня запускає шахіди, а ми рій протишахедних дронів, які за ними полюють…, я розумію, що в реалізації цієї ідеї багато складових, але воно того варте..
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15.09.2024 21:34 Відповісти
І дерьмак, потираючи руки, прикидує, скільки то вартує і скільки можна буде розпиляти
А в армії людину легше списати, ніж дрон або навіть совковий протигаз
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15.09.2024 23:15 Відповісти
Дуже цікава рацуха! Адже при масовості це буде дешевше ніж дрон дальній та з великою БЧ
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15.09.2024 23:20 Відповісти
Ну, про КАБи це ви звісно загнули.
А от шахеди аж просяться, щоб проти них застосували автономні fpv-шки.
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16.09.2024 08:47 Відповісти
Шахед летить на 180 км/годину. Навіть автономні дрони-квадрокоптери с такою швидкістю довше декількох хвилин - не літають. Тим більше не існує поняття "автономні fpv-шки". Це як "суха вода H2O". FPV, Ярослав, означає First Person Vision - тобто пряме управління через камеру з пульта.
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16.09.2024 12:10 Відповісти
Ну нехай буде "автономним донаведенням на ціль"
Так вас влаштує, Орест?
Дрони-розвідники теж доволі швидкі, але перехоплюються на раз.
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16.09.2024 12:18 Відповісти
Чому ж мені видався таким знайомим оцей термін - "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0 суха вода "?
Згадав!
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16.09.2024 13:04 Відповісти
Швидкість крейсерська шахеда - 180 км/кодину. Найкращі "спортивні" дрони літають на швидкостях до 250 км, але важать лише 600-800 грам і працюють лічені хвилини. Там немає де обладнати БЧ, управління, плату, кріплення, контактний підривник тощо. Для порівняння - швидкість засрашинського "літаючого крила" SuperCam - 120 км/годину. Його можна догнати на FPV...

Саме тому реально ефективними проти шахедів могла б стати мала авіація типу двомісних сессн. Але чомусь їх не мобілізують всі наявні і не ставлять на патрулювання. Вірогідно, з-за того, що важко буде "поєднати" вже наявну мережу мобільних груп ППО та патрулювання малої авіації - буде багато "дружнього вогню".
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16.09.2024 12:08 Відповісти
"Найкращий спортивний" розігнався до 480 км/год.
"Дикі Шершні" розігнали FPV-дрон до 325 км/год.
Така швидкість потрібна лише в момент атаки.
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16.09.2024 12:46 Відповісти
Неодноразово показували відео, де дрони-винищувачі не з першого разу влучали в ціль, промахувались, і знов наздоганяли її за 100+ метрів. Тобто - для дрона винищувача критично важливо не "одноразово газанути", а тримати швидкість більшу, ніж у цілі - достатньо довго.

"спортивні дрони" не з цієї категорії

Ну от дивись: дальність роботи "звичайного" fpv-дрона ну приблизно 15км. Може 20. Швидкість шахеда - 185 км/годину. В оператора дрона-винищувача "звичайного" дрона буде не більше 6-6.5 хвилин на те, щоб: знайти ціль, наздогнати, прицілитись, влучити.

Це ДУЖЕ малий час навіть для досвічених операторів.

Підняти ефективність FPV-дронів, щоб швидкості та вантажопідйомності вистачало "на все" для полювання за шахедами - поки ще не вдалось. Але, впевнений, все можливо!
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16.09.2024 21:07 Відповісти
Нам потрібен https://how-to.org/viewtopic.php?t=798 arsenal таких дронів
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15.09.2024 21:40 Відповісти
Кончені ідіоти чи навмисно все зливають відкрито на мараВоні?
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15.09.2024 21:44 Відповісти
А Паляниця у повній таємниці...так, мабуть, про неї нічого й недізнаємося...
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15.09.2024 22:23 Відповісти
та чого ж...знаємо шо коштує менше $1млн
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15.09.2024 22:35 Відповісти
Одна копійка теж менше $1млн...
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15.09.2024 23:01 Відповісти
Ми ні, а кацапам думаю вже навіть креслення відправили. Група зовнішнього моніторингу tZE inform 10.‎09.‎2024. Масованому удару БПЛА (153 одиниці ) українськими ЗС по території РФ передувало оповіщення системи ППО РФ, яке пройшло 23:15 ‎ 09.‎09.‎2024 про можливість атаки, основні напрямки і сигнал на переведення сил і засобів в стан повної бойової готовності.
Тобто кацапів попередили завчасно про атаку, а така інфа недоступна пересічному колаборанту.
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15.09.2024 23:03 Відповісти
А ти з якою метою цікавишся?
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16.09.2024 09:16 Відповісти
Ого, круто!!! Ну теперь окупант трижды подумает прежде чем смеяться... А может пора создать то что изменит ход войны на поле боя? Например дрон который в автономном режиме может отстреливать 7.62 со снайперской точностью? Не?
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15.09.2024 22:55 Відповісти
Х.з.
Віддачу як він витримає? А от зблизька стріляти кулею чи ВОГ .....
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15.09.2024 23:17 Відповісти
Легко!!! Если ствол будет расположен в точке равновесия или баланса дрона, будет вращаться по горизонтали и иметь размах хотя бы до 50 градусов. А если сделать и винты подвижные, это чудо сможет вставать на дыбы для горизонтальной стрельбы.
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15.09.2024 23:41 Відповісти
Давно до цього додумався, але не кричав у мережі))))) хлопцям радив типо рацуху спробувати))
Але тоді великої баб-Яги ще не було, але сама ідея цікава - навіть росіянці на виставку притягли робота з комуняцького ****-екмпресу з притороченим рпг (
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15.09.2024 23:15 Відповісти
Що тільки не зробить, прострочений зеленський для перемоги України, а його плани, уже на столі у *****….
Мабуть, оті Оманські інвестори, тримають його за бейці…
А може, йому пороблено … за насміхання за МАЙДАН.??
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16.09.2024 10:58 Відповісти
 
 