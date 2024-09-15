Інженер із підрозділу BULAVA прокоментував створення та випробування дрону-гранатомету "Дикі шершні". ВIДЕО
Інженер ударного підрозділу "Bulava" із Окремої президентської бригади ім. Б.Хмельницького розповів про створення та випробування дрону-гранатомету "Дикі шершні".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Дикі шершні".
"Сфера застосування (дрона-гранатомета - Ред.) може бути досить широкою і він може виконувати широкий спектр завдань. В штурмових діях, як загін прикриття, який раніше складався з людей, зараз це можуть бути дрони. Цей засіб може допомогти зеконмити людські життя", - пояснив інструктор з БпЛА з 3-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади ім. Б.Хмельницького.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що бійці ударного підрозділу "Bulava" із Окремої президентської бригади ім. Б.Хмельницького встановили на FPV-дрон "Королева Шершнів" гранатомет та провели успішне випробування.
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Правда ж така, що цю ***** зіб'є через 1-2 хвилини максимум якийсь Тор, Бук чи навіть Панцир-С. Або зі звичайної "Ігли" зіб'ють.
Значно легше, дешевше і надійніше - якби в засрашці була розвинена система доріг, то можна було б просто привезти в фальшивому дні вантажівки пару десятків дронів, зупинитись в лісі, запустити їх (передавши управління на супутниковий канал) і швиденько вшитись звідти.
Але в засрашки такого (розвиненої мережі доріг) немає. А отже будь-яка вантажівка, яка наблизиться до будь-якого аеродрома ближче 10 км - одразу викличе увагу і підозру.
Коротше - все це гімняні ідеї, казочки для наївних.
А в армії людину легше списати, ніж дрон або навіть совковий протигаз
А от шахеди аж просяться, щоб проти них застосували автономні fpv-шки.
Так вас влаштує, Орест?
Дрони-розвідники теж доволі швидкі, але перехоплюються на раз.
Згадав!
Саме тому реально ефективними проти шахедів могла б стати мала авіація типу двомісних сессн. Але чомусь їх не мобілізують всі наявні і не ставлять на патрулювання. Вірогідно, з-за того, що важко буде "поєднати" вже наявну мережу мобільних груп ППО та патрулювання малої авіації - буде багато "дружнього вогню".
"Дикі Шершні" розігнали FPV-дрон до 325 км/год.
Така швидкість потрібна лише в момент атаки.
"спортивні дрони" не з цієї категорії
Ну от дивись: дальність роботи "звичайного" fpv-дрона ну приблизно 15км. Може 20. Швидкість шахеда - 185 км/годину. В оператора дрона-винищувача "звичайного" дрона буде не більше 6-6.5 хвилин на те, щоб: знайти ціль, наздогнати, прицілитись, влучити.
Це ДУЖЕ малий час навіть для досвічених операторів.
Підняти ефективність FPV-дронів, щоб швидкості та вантажопідйомності вистачало "на все" для полювання за шахедами - поки ще не вдалось. Але, впевнений, все можливо!
Тобто кацапів попередили завчасно про атаку, а така інфа недоступна пересічному колаборанту.
Віддачу як він витримає? А от зблизька стріляти кулею чи ВОГ .....
Але тоді великої баб-Яги ще не було, але сама ідея цікава - навіть росіянці на виставку притягли робота з комуняцького ****-екмпресу з притороченим рпг (
Мабуть, оті Оманські інвестори, тримають його за бейці…
А може, йому пороблено … за насміхання за МАЙДАН.??