Інженер із підрозділу BULAVA прокоментував створення та випробування дрону-гранатомету "Дикі шершні". ВIДЕО

Інженер ударного підрозділу "Bulava" із Окремої президентської бригади ім. Б.Хмельницького розповів про створення та випробування дрону-гранатомету "Дикі шершні".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Дикі шершні".

"Сфера застосування (дрона-гранатомета - Ред.) може бути досить широкою і він може виконувати широкий спектр завдань. В штурмових діях, як загін прикриття, який раніше складався з людей, зараз це можуть бути дрони. Цей засіб може допомогти зеконмити людські життя", - пояснив інструктор з БпЛА з 3-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади ім. Б.Хмельницького.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що бійці ударного підрозділу "Bulava" із Окремої президентської бригади ім. Б.Хмельницького встановили на FPV-дрон "Королева Шершнів" гранатомет та провели успішне випробування.

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