FPV-дрон від "Диких шершнів" побив попередній рекорд швидкості, розігнавшись до 325 км/год. ВIДЕО
Швидкісний FPV-дрон від "Диких шершнів" розігнався до 325 км/год.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано в телеграм-каналі "Дикі шершні".
"Швидкісний FPV-дрон від Диких Шершнів розігнався до 325 км/год. Побито наш попередній рекорд швидкості.
Ми продовжуємо розвивати цей проєкт. Ще трішки і перша партія таких дронів поїде виконувати спеціальні і дуже важливі задачі", - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+9 valeriy svan
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https://focus.ua/digital/629869-samyy-bystryy-v-mire-dron-vystavili-protiv-bolida-formuly-1-kto-pobedil-video
https://www.youtube.com/watch?v=wThmg8Ezm9w&ab_channel=LukeMaximoBell
а булоб круто ***** збити дроном
но неплохо, чтобы он был не только одноразовый, а что-то цеплял на крыло или мотор наблюдаемого дрона и улетал.