FPV-дрон від "Диких шершнів" побив попередній рекорд швидкості, розігнавшись до 325 км/год. ВIДЕО

Швидкісний FPV-дрон від "Диких шершнів" розігнався до 325 км/год.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано в телеграм-каналі "Дикі шершні".

"Швидкісний FPV-дрон від Диких Шершнів розігнався до 325 км/год. Побито наш попередній рекорд швидкості.



Ми продовжуємо розвивати цей проєкт. Ще трішки і перша партія таких дронів поїде виконувати спеціальні і дуже важливі задачі", - йдеться в повідомленні.

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