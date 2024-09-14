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FPV-дрон від "Диких шершнів" побив попередній рекорд швидкості, розігнавшись до 325 км/год. ВIДЕО

Швидкісний FPV-дрон від "Диких шершнів" розігнався до 325 км/год.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано в телеграм-каналі "Дикі шершні".

"Швидкісний FPV-дрон від Диких Шершнів розігнався до 325 км/год. Побито наш попередній рекорд швидкості.

Ми продовжуємо розвивати цей проєкт. Ще трішки і перша партія таких дронів поїде виконувати спеціальні і дуже важливі задачі", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Успішне випробування першого у світі дрона-гранатомета "Дикі шершні". ВIДЕО

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Автор: 

Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232) fpv-дрон (114)


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Топ коментарі
+9
Звіздець шахедам.
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14.09.2024 21:48
+9
Безпілотний катер бере на борт декілька таких фпвішок, кацапи виявляють цей катер, піднімають гелікоптер для його знищення, і тут фпвішки піднімаються для знищення гелікоптера
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14.09.2024 21:55
+8
Молодці
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14.09.2024 21:55
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Звіздець шахедам.
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14.09.2024 21:48 Відповісти
Краще в гелікоптер запустити )
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14.09.2024 21:52 Відповісти
Безпілотний катер бере на борт декілька таких фпвішок, кацапи виявляють цей катер, піднімають гелікоптер для його знищення, і тут фпвішки піднімаються для знищення гелікоптера
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14.09.2024 21:55 Відповісти
Молодці
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14.09.2024 21:55 Відповісти
якась нереальна швидкість для коптера. У шахеда крейсерська швидкість десь 180 км. Тепер залишилось встановити на дрон тепловізор, ІЧ-камеру, систему захоплення і донаведення, засинхронізувати з дроном-ретранслятором, і нова система ППО для мобільної групи готова.
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14.09.2024 21:56 Відповісти
тепловізор = ІЧ-камера
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14.09.2024 22:07 Відповісти
воно то так, але думаю що тепловізор для пошуку та виявлення цілі на кшталт якогось потудного Pulsar'у на 2000+ метрів і камера для керування дрону пілотом все одно будуть окремо. Залазити і колупаись у кишках такого виробу, як професійний військовій тепловізор не є хорошою ідеєю.
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14.09.2024 22:23 Відповісти
Рекорд Гіннеса: найшвидший у світі квадрокоптер розвинув швидкість 480,23 км/год Люк Белл та його батько Майк Белл із Південної Африки встановили світовий рекорд, створивши найшвидший квадрокоптер на батарейках. Їх спеціально виготовлений дрон досяг швидкості 480,23 км/год
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14.09.2024 22:44 Відповісти
у майбутньому перевагу у виробнитві озброєнь будуть мати країни, які на своїй теріторії мають поклади сподумену та літієвовмісних слюд )
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14.09.2024 22:55 Відповісти
Ключева копалина - неодім. Найбільші поклади в Китаї. Китай дозволяє вивозити неодім тільки в готових виробах
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14.09.2024 23:11 Відповісти
я мав на увазі на увазі літій для батарей. А щодо неодиму, то поклади мінералів що його містять у нас теж є. До речі, сам бачив на Кінбурській косі цілі полоси монацитового піску прямо на поверхні.
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14.09.2024 23:38 Відповісти
вчора були свинцеві, сьогодні літієві,...хз які будуть завтра
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15.09.2024 19:15 Відповісти
Друге на порядку денному - побити рекорди виробництва 155-мм снарядів і балістичних ракет дальньої дії.
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14.09.2024 22:06 Відповісти
Роботизоване виробництво з швидким масштабуванням і надійними постачальниками порохів.
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14.09.2024 22:11 Відповісти
Ще пару років тому майже таку швидкість мали спеціальні швидкісні дрони для перегонів.

https://focus.ua/digital/629869-samyy-bystryy-v-mire-dron-vystavili-protiv-bolida-formuly-1-kto-pobedil-video
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14.09.2024 22:08 Відповісти
А цей, кажуть 480,23 км/год. В книзі рекордів Гінеса.

https://www.youtube.com/watch?v=wThmg8Ezm9w&ab_channel=LukeMaximoBell
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14.09.2024 22:47 Відповісти
Давайте хлопці, треба догнати літак з тим клятим путлєром
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14.09.2024 22:11 Відповісти
Доречі!
а булоб круто ***** збити дроном
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14.09.2024 23:45 Відповісти
исходя из видео, это скорей всего крыло на базе турбины, был такой блогер на ютубе, который таким увлекался,
но неплохо, чтобы он был не только одноразовый, а что-то цеплял на крыло или мотор наблюдаемого дрона и улетал.
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14.09.2024 23:53 Відповісти
+
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15.09.2024 00:55 Відповісти
 
 