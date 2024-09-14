FPV-дрон от "Диких шершней" побил предварительный рекорд скорости, разогнавшись до 325 км/ч. ВИДЕО
Скоростной FPV-дрон от "Диких шершней" разогнался до 325 км/ч.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале "Дикие шершни".
"Скоростной FPV-дрон от "Диких шершней" разогнался до 325 км/ч. Побит наш предыдущий рекорд скорости.
Мы продолжаем развивать этот проект. Еще немного и первая партия таких дронов поедет выполнять специальные и очень важные задачи", - говорится в сообщении.
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https://focus.ua/digital/629869-samyy-bystryy-v-mire-dron-vystavili-protiv-bolida-formuly-1-kto-pobedil-video
https://www.youtube.com/watch?v=wThmg8Ezm9w&ab_channel=LukeMaximoBell
а булоб круто ***** збити дроном
но неплохо, чтобы он был не только одноразовый, а что-то цеплял на крыло или мотор наблюдаемого дрона и улетал.