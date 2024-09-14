FPV-дрон от "Диких шершней" побил предварительный рекорд скорости, разогнавшись до 325 км/ч. ВИДЕО

Скоростной FPV-дрон от "Диких шершней" разогнался до 325 км/ч.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале "Дикие шершни".

"Скоростной FPV-дрон от "Диких шершней" разогнался до 325 км/ч. Побит наш предыдущий рекорд скорости.



Мы продолжаем развивать этот проект. Еще немного и первая партия таких дронов поедет выполнять специальные и очень важные задачи", - говорится в сообщении.

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