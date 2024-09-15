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МЗС Туреччини: Закінчення війни треба шукати у мирних переговорах з урахуванням інтересів України

У МЗС Туреччини закликали до мирних перемовин

Туреччина підтримує Україну та прагне скорішого завершення російсько-української війни, яке має відбутися на засадах поваги до "легітимних і законних інтересів українського народу".

Про це заявив генеральний директор з питань міжнародної безпеки МЗС Туреччини Басат Озтюрк під час виступу на форумі вашингтонського центру "Атлантична рада", передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Озтюрк сказав, що Туреччина "без вагань" підтримує Україну, оскільки вона є "сусідом, історично братньою, сестринською країною". Він зазначив, що така підтримка зумовлена не лише питанням кримських татар.

"Ми вважаємо весь український народ також нашими сестрами й братами, і тому я справді вболіваю за них усім серцем. Тому ми не хочемо затягувати цю війну. Звісно, це не означає, що Україна повинна здатися", - сказав представник турецького МЗС.

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Озтюрк заявив, що завершення війни треба шукати у мирних переговорах.

"Жодна війна не тривала вічно. В умовах укладення миру цієї війни також має бути, безумовно, дотримання легітимних і законних інтересів українського народу. Але ми також маємо це зрозуміти. Ми повинні мати збалансований результат цих мирних переговорів", - сказав представник МЗС Туреччини.

Нагадаємо, що напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що повернення окупованого Криму Україні є вимогою міжнародного права.

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Топ коментарі
+13
Інтереси Украіни скромні - територія 1991 р
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15.09.2024 20:19
+11
Хотєлкі - це президент блазень.

А кордони 1991 року - це територіальна цілісність, визнана міжнародним правом.
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15.09.2024 20:54
+10
"Турецький марш"
В.А. Моцарт

Два шаги нелево,
Два шаги направо,
Шаг вперьод
И два назад
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15.09.2024 20:24
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Інтереси Украіни скромні - територія 1991 р
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15.09.2024 20:19 Відповісти
То "хотелки" .
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15.09.2024 20:23 Відповісти
Хотєлкі - це президент блазень.

А кордони 1991 року - це територіальна цілісність, визнана міжнародним правом.
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15.09.2024 20:54 Відповісти
Блазень- це як раз реальність, і мабуть ще надовго. А те шо він несе , то ї є "хотелки", нічим не підкріплені. Перш ніж закликати до міжнародного права треба виконувати свої власні закони.
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15.09.2024 21:26 Відповісти
Не важливо, що ЗЄ несе.

Важливо, що Україна повинна зберігти міжнародно визнані кордони.
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15.09.2024 21:37 Відповісти
Можеш піти за них воювати.
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15.09.2024 23:57 Відповісти
Хто не згоден, може пошукати собі іншу країну.
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15.09.2024 21:38 Відповісти
Всього лиш треба відкрити кордони та спростити вихід з громадянства.
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15.09.2024 22:57 Відповісти
Можеш скупнутися у Тисі.
Можеш стрибнути з вікна.
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15.09.2024 23:04 Відповісти
До війни,значить тебе усе влаштовувало, ти жив тут своє нікчемне життя,а коли стало питання захисту-вирішив звалити.
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16.09.2024 08:49 Відповісти
Неможливо було нічого зробити , проти масового зомбування совкодрочерів 🐑🦠73% , сраними серіальчиками « говнобородька», « сватів», « расміши ПОРНОШУТА-членограя»
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16.09.2024 09:33 Відповісти
Якщо бути чесним , то як виявилося,проблема була не у зазомбованих вазелінських прихильниках , а у інертній масі що на вибори не прийшла , воістину "бійтеся байдужих " ((
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16.09.2024 09:37 Відповісти
Ви поверхнево бачите причини ******** реальності. Це заЗЕмбоване населення почали формувати ще за часів кучми і по теперішній час продовжують безперервно.Надто примітивно все звалити на вибори 19 року-прихід до влади квартальних ЗЕдебілів це ,дуже надіюсь, був апогей наївності громадян.
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16.09.2024 10:51 Відповісти
Оце тобі й на ..... інших воювати посилаєш , а сам здриснути захотів , нормально так ((
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16.09.2024 09:34 Відповісти
Хто тебе посилає ? Може той хто закрив кордони на виїзд ?
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16.09.2024 12:46 Відповісти
Той хто ось це написав : Можеш піти за них воювати. ((
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16.09.2024 14:05 Відповісти
І хто його примушує ? То вже на особистий розсуд кожного патріота .
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16.09.2024 15:47 Відповісти
ось тобі вихід,
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16.09.2024 11:08 Відповісти
Цє в твого просроченого « янетряпки» » хотелкі» , а в Туреччині і на … сісти і рибку з'їсти ! Повний БРЕД , закінчення війни Цє , або капітуляція , яка вже на 90% була в Стамбулі, або розгромлені ТЕРРОРИСТІВ фашистів вбивць загарбників і їх посібників агентів фсб в Києвіі вжє подарованого 🦠зеермачкодлом Півдня ! Все СБУ під керівництвом ванька Баканова ( підручного вави) ВТЕКЛО , ЗАЛИШИВШИ НАВІТЬ ЗБРОЮ ДЛЯ ОКУПАНТІВ і списки військових патріотів
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16.09.2024 09:27 Відповісти
це не "хотєлкі", це це міжнародно визнані кордони.
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16.09.2024 11:10 Відповісти
"Турецький марш"
В.А. Моцарт

Два шаги нелево,
Два шаги направо,
Шаг вперьод
И два назад
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15.09.2024 20:24 Відповісти
хоча, з попередженням, шо натівське ППО Туреччини не буде перепрограмоване і може збити винищувачі екскорту пуйла і зібьє, не виключено, що разом із пуйлом
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15.09.2024 20:52 Відповісти
Послать модераторів нах... з урахуванням інтересів України
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15.09.2024 20:29 Відповісти
"...дотримання легітимних і законних інтересів українського народу..." Джерело:

Міжнародне право? Міжнародно визнані кордони? Статут ООН? Міждержавні договори про визнання, співпрацю та співробітництво?
Чи це все пофіг, а головне те, що озвучить "народний обранець" і "слуга народу", найвеличніший лідер усіх Всесвітів? Чи може туркам до вподоби те, що призначені "пабєдуном" Умєров, Арахамія, Чалий "ратифікували" в Стамбулі весною 2022-го?

Не розумію
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15.09.2024 20:33 Відповісти
Закінчення війни треба шукати на руїнах кремля. Едине, що може обговорюватися - це швидкість руйнації чудовиська під назвою "рф".
Як це буде турецькою?
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15.09.2024 20:35 Відповісти
це просто геніально, і як турки до такого додумалися
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15.09.2024 20:37 Відповісти
Стісняюсь спитать: а які з "інтересів українського народу" пан султан всєя Туреччини вважає "нелегітимними" та/або "незаконними"?
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15.09.2024 21:09 Відповісти
,фальшиві і лицемірні турки."Ми вважаємо весь український народ також нашими сестрами й братами, і тому я справді вболіваю за них усім серцем .а саме тому, погодили з куйлом окупацію українського Криму у 2014 році.Без турецької згоди , на окупацію українського Криму, рашистський куйло, не наважився б на його окупацію... "3,14 піздунця втираю про братерство .три роки війни не допомагаючи Україні ніяк.хіба що допомагають куйлу торгувати українським краденим зерном ,скуповуючи його по дешевих цінах і перепродуючи його .як турецьке...
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15.09.2024 21:34 Відповісти
Закінчення війни треба шукати в виведенні кацапні з території України. Всі інші варіанти - то порожнє сотрясання воздуха.
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15.09.2024 22:10 Відповісти
Турецька дипломатія є еталоном у Світі!
Член НАТО, що прагне вступити у БРІКС- військово-політичну противагу НАТО і при цьому підтримує Україну, оскільки вона є "сусідом, історично братньою, сестринською країною".
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15.09.2024 22:58 Відповісти
-"з інтересами України " - це якраз те що записано в статуті ООН. І те що рашка не хоче повертати ніяк!!
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15.09.2024 23:11 Відповісти
Ой, дякую за одолжєніє...
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16.09.2024 09:56 Відповісти
Азербайджан, теж, шукав мир, понад 30 років!!…
Ердоган знає, що милить дурниці..
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16.09.2024 10:52 Відповісти
 
 