МЗС Туреччини: Закінчення війни треба шукати у мирних переговорах з урахуванням інтересів України

Туреччина підтримує Україну та прагне скорішого завершення російсько-української війни, яке має відбутися на засадах поваги до "легітимних і законних інтересів українського народу".

Про це заявив генеральний директор з питань міжнародної безпеки МЗС Туреччини Басат Озтюрк під час виступу на форумі вашингтонського центру "Атлантична рада", передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Озтюрк сказав, що Туреччина "без вагань" підтримує Україну, оскільки вона є "сусідом, історично братньою, сестринською країною". Він зазначив, що така підтримка зумовлена не лише питанням кримських татар.

"Ми вважаємо весь український народ також нашими сестрами й братами, і тому я справді вболіваю за них усім серцем. Тому ми не хочемо затягувати цю війну. Звісно, це не означає, що Україна повинна здатися", - сказав представник турецького МЗС.

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Озтюрк заявив, що завершення війни треба шукати у мирних переговорах.

"Жодна війна не тривала вічно. В умовах укладення миру цієї війни також має бути, безумовно, дотримання легітимних і законних інтересів українського народу. Але ми також маємо це зрозуміти. Ми повинні мати збалансований результат цих мирних переговорів", - сказав представник МЗС Туреччини.

Нагадаємо, що напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що повернення окупованого Криму Україні є вимогою міжнародного права.

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