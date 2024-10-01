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Новини Війна
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Сибіга "прагматичніший" за Кулебу в дискусіях про територіальні поступки з РФ, - FT

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорював із західними колегами можливі компроміси з РФ для врегулювання війни. Він був більш "прагматичним" щодо переговорів про "обмін землі на безпеку", ніж його попередник Дмитро Кулеба.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times із посиланням на неназваних європейських дипломатів, які брали участь у Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку минулого тижня.

Один зі співрозмовників видання зауважив, що тепер "ми все частіше відкрито говоримо про те, як може закінчитися конфлікт і від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися для досягнення сталої мирної угоди".

За його словами, "це значна зміна" порівняно з тим, що при Кулебі подібні розмови "були табу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саудівська Аравія готова виступати посередником у врегулюванні "російсько-української кризи", - МЗС

FT також наводить думки інших дипломатів, які помітили "відчутний зсув у тональності та змісті дискусій" щодо врегулювання війни в Україні.

Вони зазначають, що українські посадовці стали "більш відкритими" до ідеї домовленостей про припинення вогню, навіть якщо російські війська залишатимуться на частині української території.

Водночас неназваний український посадовець зауважив, що будь-які переговори можуть викликати "соціальну нестабільність" і "Зеленський це дуже добре розуміє".

Народний депутат і голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко також заявив у коментарі FT, що "завжди існуватиме радикальний сегмент українського суспільства, який називатиме будь-які переговори капітуляцією".

Читайте також: Україна та Захід мають терміново змінити курс задля перемоги у війні, - The Economist 

Напередодні агентство Bloomberg написало, що за нинішніх обставин перемир’я додасть російському диктатору Володимиру Путіну сміливості, послабить обороноздатність України та призведе до подальших бойових дій, а Заходу потрібен кращий план.

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) перемовини (2925) Сибіга Андрій (434) переговори з Росією (1104)


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Топ коментарі
+43
В 2014 вже міняли землю на безпеку. В результаті землі нема і безпеки також нема. Чому весь час треба наступати на одні і ті самі граблі.
100% гаранті я безпеки- військова поразка россійських нацистів.
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01.10.2024 16:11
+33
Тобто, Сибіга не проти відмовитись від українських земель.
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01.10.2024 16:12
+32
ну так !!! це зелені оманські та стамбульські договорняки найвеличнішого зе-нелоха оманського !!!



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01.10.2024 16:16
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В 2014 вже міняли землю на безпеку. В результаті землі нема і безпеки також нема. Чому весь час треба наступати на одні і ті самі граблі.
100% гаранті я безпеки- військова поразка россійських нацистів.
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01.10.2024 16:11 Відповісти
мудрий український нарід буде славити ЗЄлєнського та цілувати йому ноги за те, що він принесене мир

тільки якою ціною?
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01.10.2024 16:19 Відповісти
Ціною смерті "мудрого українського наріду". Це елементарно. Люди в 2019 вирішили всією своєю більшистю померти. Дивне бажання - але факт.
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01.10.2024 16:21 Відповісти
Так і сталося. Після виборів Ze, я зрозумів що треба шукати свій шлях. З іншим народом, принаймні для своїх дітей. Нажаль, це зрозуміло багато українців ще 100 років назад.
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01.10.2024 16:42 Відповісти
ціною нікчемних життів цього самого мудрого наріду,які рознесуть кацапи через пару років після 2миру",коли краще підготуються......
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01.10.2024 16:22 Відповісти
Не факт, що нікчемно житимуть усі, хто капітулює. Значна частина буде знищена через нові голодомори
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01.10.2024 16:29 Відповісти
І на який час?
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01.10.2024 16:40 Відповісти
не пиши маячні.
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01.10.2024 16:44 Відповісти
Ой, у нас тут подляцький бот на щаробіток прийшов
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01.10.2024 19:29 Відповісти
ще одн ... з'явився. Опудало! Хто ти такий щоб ярлики навішувати? Чергова затичка до кожної щІлини ?
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01.10.2024 19:34 Відповісти
Та на який час...🥺😠
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01.10.2024 17:53 Відповісти
А до того ще міняли ядерку на безпеку, тож...
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01.10.2024 16:59 Відповісти
Це теж була турбо дурість.
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01.10.2024 17:19 Відповісти
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01.10.2024 17:41 Відповісти
Ще питання а скільки ми з 2014 року звільнили власних теріторій, чи все це в майбутьному та в тому таємному плані який вже мабуть вивчають в парашці а для нас він досі таємний?
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01.10.2024 18:52 Відповісти
відлік помилковий. Не з 2014, а з 2022 р.
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01.10.2024 19:35 Відповісти
А що з 2014 року нічого не втратили?
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01.10.2024 19:41 Відповісти
втратили. Крим, ОРДЛО, а головне Бандюковича. Саме він винен і у війні і в загибеллі українців
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01.10.2024 19:44 Відповісти
оці сукі здадуть пів держави, але це не погані мінські домовленості, це зеленські
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01.10.2024 16:11 Відповісти
ну так !!! це зелені оманські та стамбульські договорняки найвеличнішого зе-нелоха оманського !!!



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01.10.2024 16:16 Відповісти
це оманський договорняк по-героічєски,

в костюмчику хакі та брудній футболці...
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01.10.2024 16:22 Відповісти
чому футболку не виправ. Разом із Скабєєвой
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01.10.2024 16:45 Відповісти
Тобто, Сибіга не проти відмовитись від українських земель.
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01.10.2024 16:12 Відповісти
В нас зараз влада зрадників.
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01.10.2024 16:14 Відповісти
Ворог не може бути зрадником.
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01.10.2024 17:36 Відповісти
I то так...
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01.10.2024 17:55 Відповісти
Корочє, работаєт план *****.
Наскок, упор, договор, повторіть.
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01.10.2024 16:12 Відповісти
Така сама стратегія була в російсько-турецьких війнах
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01.10.2024 17:00 Відповісти
Ну от і відповідь, що за План Перемоги підготували в Офісі Президента і які там засекречені пункти.
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01.10.2024 16:16 Відповісти
Здаємо ***** землі по Львів. А Львів під управління Польші. Приблизно такі секрети у Плані Перемоги.
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01.10.2024 16:18 Відповісти
Все складніше, зелені схоже мріють кормитись з України вічно, адже займатись бізнесом вони не вміють, а накраденого на тривале життя на Заході не вистачить - з їх то апетитами до розкоші, вміють лише красти (та і то не надто талановито). Відповідно обов'язково має бути України, яку вони, їх діти та внуки "відновлюватимуть".
Але все Лівобережжя під загрозою, та і Одеса їм непотрібна (в Монако погода краща), Волинь теж їм непотрібна, і т.п. Тому План Перемоги гарантовано надасть гарантії безпеки Кончі-Заспі, Печерську та Буковелі, а от все інше......
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01.10.2024 16:33 Відповісти
Давайте не будемо називати зраду прагматичністю.
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01.10.2024 16:17 Відповісти
а говорили сакартвелы-грузинебы.....
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01.10.2024 16:17 Відповісти
Саме тому ЗуШобла намагалась усунути Кулебу від посади.
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01.10.2024 16:17 Відповісти
Вже й лопат нема, обіцянних його попередником ?
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01.10.2024 16:17 Відповісти
А хто в цьому сумнівається? Достатньо лише подивитися на його ліцо.....
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01.10.2024 16:23 Відповісти
із посиланням на неназваних європейських дипломатів

Один зі співрозмовників видання зауважив

наводить думки інших дипломатів

неназваний український посадовець зауважив

правдиво потужно переможно!
цікаво, скільки у фт платять за такі пісюльки?
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01.10.2024 16:24 Відповісти
Це - пряме порушення Конституції і державна зрада. Якщо правда, то Сибігу - у відставку і поверніть Кулебу або когось з минулих міністрів типу Тарасюка чи Огризка.
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01.10.2024 16:24 Відповісти
Настуним головою МІД буде юзік, або кошовий. Кадрового резерва у клоунів нема.
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01.10.2024 16:30 Відповісти
Один зі співрозмовників видання зауважив, що тепер "ми все частіше відкрито говоримо про те, як може закінчитися конфлікт і від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися для досягнення сталої мирної угоди"
Це не прагматизм, це здача сувернітету, націоналних інтересів, і взагалі тягне на зраду.
Прагматизм вони знайшли.
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01.10.2024 16:25 Відповісти
Для того цього Сибігу і впердолили на міністра. По-перше, це типовий "чего изволите" і буде дупу рвати, аби задовольнити забаганки Єрмака. По-друге, в Україні саме Єрмак занадто "прагматичний" щодо рашистів - бо ж вони йому і платять.
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01.10.2024 16:25 Відповісти
Народивсяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 1 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 (49 років)
м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2 Зборів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Тернопільська область .Все звичайно ок,мене тільки одно думка тривожить ця жирна держеморда хоче віддати кацапам частину своєї Тернопольскої області чи моєї рідной запоріжскої,і хто надав цій сраці право взагалі щось патякати про віддачу моєю землі свиноруссам?
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01.10.2024 16:26 Відповісти
тобто
кідар зеленогнойний
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01.10.2024 16:27 Відповісти
на неназваних європейських дипломатів.....popahivae rjuzke zakaznym vbrosom
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01.10.2024 16:28 Відповісти
In zrada we trust.
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01.10.2024 17:12 Відповісти
Пора оте зелене гнилля зносити! Бо здадуть *уйлу всю Україну. Зєлю, геть!
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01.10.2024 16:32 Відповісти
Зеля вже здавав землі відводячи війська в обін на мир. Зараз хочуть те саме але в більших масштабах? Що, з першого разу не навчило до чого це призводить?
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01.10.2024 16:33 Відповісти
Така лінія партіі - Кулеба не захотів перевзутись -- от і Сибіга
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01.10.2024 16:36 Відповісти
з такою ефективністю керування кордони ті що є не вдастся довго утримувати, отже він більш адекватрий за кулебу
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01.10.2024 16:37 Відповісти
Скринька відкривається просто, ЗЕлупня набирає обертів по здачі України.
Добре життя за приколом?
До речі, на черзі по зміні неугодних, Буданов.
Як жаль тих, хто грудьми прикривав Україну і яка до блювоти огида мені як офіцеру до тих, хто віддавав честь цьому жалюгідному виродку Говнокомандувачу.
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01.10.2024 16:44 Відповісти
Обменять землю на безопасность ето как отдать половину своей квартиры уголовникам-наркоманам ради спокойствия
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01.10.2024 16:44 Відповісти
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01.10.2024 17:37 Відповісти
І "Казли, каториє пастаянно мєшают нам жить!" (с)
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01.10.2024 16:50 Відповісти
Охриніти,то Сигіба в оон натякав що ми капітулювати не проти?
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01.10.2024 17:14 Відповісти
ні, це все неправда, сибіга не такий

він просто не має мізків, а в кулеби їх було замало...
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01.10.2024 17:22 Відповісти
тоєсть то були погані мінські домовленості а тепер будуть хороші мінські домовленості
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01.10.2024 17:24 Відповісти
Вигнати гадьониша, натомість обрати презом Залужного - гарантія гідного опору і перемог на фронті.
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01.10.2024 17:33 Відповісти
Vsio idiot po planu , vapros toka , po kakomu ?
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01.10.2024 17:43 Відповісти
Схожий на Сивоху, в нього навіть обличчя виймає з пам'яті якись малороські "платформи".
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01.10.2024 18:04 Відповісти
Реінкарнація Сивухи, та і замашками схожі
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01.10.2024 18:32 Відповісти
Для порівняння. 30 вересня 2024 року.
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01.10.2024 18:10 Відповісти
Не розумію, чому всі обурюються? Зеленський обіцяв своїм виборцям домовитись з пуйлом посередні і 73% виборців його підтримали у цьому. Зараз він втілює в життя свою обіцянку.
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01.10.2024 18:14 Відповісти
Бо Зєльц їх розвів, і вони це відчувають.
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01.10.2024 18:25 Відповісти
А, так он чого подвинули Кулебу з його лопатами. Час підходить для перемовин і потрібні "прагматичні" переговорщики. Цікава політика у зелені. Наріт пафосними потужними та незламними відосиками надрочували на "кордони 91 року" та "потужно-незламність", а самі за лаштунками вже почали "прагматично " дивитися на завершення війни. А наріду не здається, що його знову "зробили разом", як останнього лоха?
У шахраїв є метод - коли треба залізти в кишеню лоху, вони влаштовують якусь відволікаючу яскраву виставу...
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01.10.2024 18:23 Відповісти
Українці вибрали у 19р. свій пі* дець самі ...заради 🤡 ,віддали своє житт'я ,та житт'я своїх дітей ...нація мазохистів ...
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01.10.2024 18:31 Відповісти
I як гірко що нічому не навчили Український народ і нашу яка майже завжди за всі роки незалежності України була боягузлива і продажна, ще і корупційна-влада виходить що ворожа Україні.
Не навчили довірливий український народ, золотi слова, видатного лідера
української нації, її великого Героя, патріота УНР Симона Петлюри:
"Гірше ніж москальські воші можуть
бути тільки українські гниди"!
-
А найжахливіше те, що ці виродки, ці
українські гниди, вони ще і при владі.
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01.10.2024 18:39 Відповісти
Продають Україну зелені потвори....
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01.10.2024 18:42 Відповісти
Цікаво чиє місто здадуть слідуюче заради миру? Тоді за такою логікою можна було і не починати супротив у 2022 і одразу русскій мір був би скрізь.
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01.10.2024 18:55 Відповісти
Останнє посилання газети приємне - таки бояться козирні агенти з Банкової за свої пердаки.
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01.10.2024 19:05 Відповісти
Скоріш за все, Зермаки міняють команду свідєтєлєй Стамбульського позора Бубона на інших. Льоха Голденяйц щез, Кірюша Тимошонка що то там по мєлочішкє стріляє, Подлякович теж по мєлочовкє, а сухумська Хламідія та взагалі пропала з ефіру. Умеров в тумані відставки, як і Кірюша Буданга, бувший МІД вже цілодобово може вигулювати песика. Як говорять на болотах - іних уж нєт, а тє уже далєчє......
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01.10.2024 19:13 Відповісти
Прагматичніший? Невже теж з російським паспортом?
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01.10.2024 19:35 Відповісти
На нари ішака!
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01.10.2024 20:26 Відповісти
Неминуче станеться це. Хоч як голови в пісок не запихайте.
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01.10.2024 20:34 Відповісти
 
 