Сибіга "прагматичніший" за Кулебу в дискусіях про територіальні поступки з РФ, - FT

Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорював із західними колегами можливі компроміси з РФ для врегулювання війни. Він був більш "прагматичним" щодо переговорів про "обмін землі на безпеку", ніж його попередник Дмитро Кулеба.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times із посиланням на неназваних європейських дипломатів, які брали участь у Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку минулого тижня.

Один зі співрозмовників видання зауважив, що тепер "ми все частіше відкрито говоримо про те, як може закінчитися конфлікт і від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися для досягнення сталої мирної угоди".

За його словами, "це значна зміна" порівняно з тим, що при Кулебі подібні розмови "були табу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саудівська Аравія готова виступати посередником у врегулюванні "російсько-української кризи", - МЗС

FT також наводить думки інших дипломатів, які помітили "відчутний зсув у тональності та змісті дискусій" щодо врегулювання війни в Україні.

Вони зазначають, що українські посадовці стали "більш відкритими" до ідеї домовленостей про припинення вогню, навіть якщо російські війська залишатимуться на частині української території.

Водночас неназваний український посадовець зауважив, що будь-які переговори можуть викликати "соціальну нестабільність" і "Зеленський це дуже добре розуміє".

Народний депутат і голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко також заявив у коментарі FT, що "завжди існуватиме радикальний сегмент українського суспільства, який називатиме будь-які переговори капітуляцією".

Читайте також: Україна та Захід мають терміново змінити курс задля перемоги у війні, - The Economist

Напередодні агентство Bloomberg написало, що за нинішніх обставин перемир’я додасть російському диктатору Володимиру Путіну сміливості, послабить обороноздатність України та призведе до подальших бойових дій, а Заходу потрібен кращий план.