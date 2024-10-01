Сибіга "прагматичніший" за Кулебу в дискусіях про територіальні поступки з РФ, - FT
Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорював із західними колегами можливі компроміси з РФ для врегулювання війни. Він був більш "прагматичним" щодо переговорів про "обмін землі на безпеку", ніж його попередник Дмитро Кулеба.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times із посиланням на неназваних європейських дипломатів, які брали участь у Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку минулого тижня.
Один зі співрозмовників видання зауважив, що тепер "ми все частіше відкрито говоримо про те, як може закінчитися конфлікт і від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися для досягнення сталої мирної угоди".
За його словами, "це значна зміна" порівняно з тим, що при Кулебі подібні розмови "були табу".
FT також наводить думки інших дипломатів, які помітили "відчутний зсув у тональності та змісті дискусій" щодо врегулювання війни в Україні.
Вони зазначають, що українські посадовці стали "більш відкритими" до ідеї домовленостей про припинення вогню, навіть якщо російські війська залишатимуться на частині української території.
Водночас неназваний український посадовець зауважив, що будь-які переговори можуть викликати "соціальну нестабільність" і "Зеленський це дуже добре розуміє".
Народний депутат і голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко також заявив у коментарі FT, що "завжди існуватиме радикальний сегмент українського суспільства, який називатиме будь-які переговори капітуляцією".
Напередодні агентство Bloomberg написало, що за нинішніх обставин перемир’я додасть російському диктатору Володимиру Путіну сміливості, послабить обороноздатність України та призведе до подальших бойових дій, а Заходу потрібен кращий план.
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100% гаранті я безпеки- військова поразка россійських нацистів.
тільки якою ціною?
в костюмчику хакі та брудній футболці...
Наскок, упор, договор, повторіть.
Але все Лівобережжя під загрозою, та і Одеса їм непотрібна (в Монако погода краща), Волинь теж їм непотрібна, і т.п. Тому План Перемоги гарантовано надасть гарантії безпеки Кончі-Заспі, Печерську та Буковелі, а от все інше......
Один зі співрозмовників видання зауважив
наводить думки інших дипломатів
неназваний український посадовець зауважив
правдиво потужно переможно!
цікаво, скільки у фт платять за такі пісюльки?
Це не прагматизм, це здача сувернітету, націоналних інтересів, і взагалі тягне на зраду.
Прагматизм вони знайшли.
м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2 Зборів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Тернопільська область .Все звичайно ок,мене тільки одно думка тривожить ця жирна держеморда хоче віддати кацапам частину своєї Тернопольскої області чи моєї рідной запоріжскої,і хто надав цій сраці право взагалі щось патякати про віддачу моєю землі свиноруссам?
кідар зеленогнойний
Добре життя за приколом?
До речі, на черзі по зміні неугодних, Буданов.
Як жаль тих, хто грудьми прикривав Україну і яка до блювоти огида мені як офіцеру до тих, хто віддавав честь цьому жалюгідному виродку Говнокомандувачу.
він просто не має мізків, а в кулеби їх було замало...
У шахраїв є метод - коли треба залізти в кишеню лоху, вони влаштовують якусь відволікаючу яскраву виставу...
Не навчили довірливий український народ, золотi слова, видатного лідера
української нації, її великого Героя, патріота УНР Симона Петлюри:
"Гірше ніж москальські воші можуть
бути тільки українські гниди"!
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А найжахливіше те, що ці виродки, ці
українські гниди, вони ще і при владі.