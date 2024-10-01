Сибига "прагматичнее", чем Кулеба в дискуссиях с РФ о территориальных уступках, - FT
Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсуждал с западными коллегами возможные компромиссы с РФ для урегулирования войны. Он был более "прагматичным" в отношении переговоров об "обмене земли на безопасность", чем его предшественник Дмитрий Кулеба.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, которые принимали участие в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе.
Один из собеседников издания заметил, что теперь "мы все чаще открыто говорим о том, как может закончиться конфликт и от чего Украине, возможно, придется отказаться для достижения устойчивого мирного соглашения".
По его словам, "это значительное изменение" по сравнению с тем, что при Кулебе подобные разговоры "были табу".
FT также приводит мнения других дипломатов, которые заметили "ощутимый сдвиг в тональности и содержании дискуссий" по урегулированию войны в Украине.
Они отмечают, что украинские чиновники стали "более открытыми" к идее договоренностей о прекращении огня, даже если российские войска будут оставаться на части украинской территории.
В то же время неназванный украинский чиновник отметил, что любые переговоры могут вызвать "социальную нестабильность", и "Зеленский это очень хорошо понимает".
Народный депутат и глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко также заявил в комментарии FT, что "всегда будет существовать радикальный сегмент украинского общества, который будет называть любые переговоры капитуляцией".
Накануне агентство Bloomberg написало, что при нынешних обстоятельствах перемирие придаст российскому диктатору Владимиру Путину смелости, ослабит обороноспособность Украины и приведет к дальнейшим боевым действиям, а Западу нужен лучший план.
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100% гаранті я безпеки- військова поразка россійських нацистів.
тільки якою ціною?
в костюмчику хакі та брудній футболці...
Наскок, упор, договор, повторіть.
Але все Лівобережжя під загрозою, та і Одеса їм непотрібна (в Монако погода краща), Волинь теж їм непотрібна, і т.п. Тому План Перемоги гарантовано надасть гарантії безпеки Кончі-Заспі, Печерську та Буковелі, а от все інше......
Один зі співрозмовників видання зауважив
наводить думки інших дипломатів
неназваний український посадовець зауважив
правдиво потужно переможно!
цікаво, скільки у фт платять за такі пісюльки?
Це не прагматизм, це здача сувернітету, націоналних інтересів, і взагалі тягне на зраду.
Прагматизм вони знайшли.
м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2 Зборів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Тернопільська область .Все звичайно ок,мене тільки одно думка тривожить ця жирна держеморда хоче віддати кацапам частину своєї Тернопольскої області чи моєї рідной запоріжскої,і хто надав цій сраці право взагалі щось патякати про віддачу моєю землі свиноруссам?
кідар зеленогнойний
Добре життя за приколом?
До речі, на черзі по зміні неугодних, Буданов.
Як жаль тих, хто грудьми прикривав Україну і яка до блювоти огида мені як офіцеру до тих, хто віддавав честь цьому жалюгідному виродку Говнокомандувачу.
він просто не має мізків, а в кулеби їх було замало...
У шахраїв є метод - коли треба залізти в кишеню лоху, вони влаштовують якусь відволікаючу яскраву виставу...
Не навчили довірливий український народ, золотi слова, видатного лідера
української нації, її великого Героя, патріота УНР Симона Петлюри:
"Гірше ніж москальські воші можуть
бути тільки українські гниди"!
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А найжахливіше те, що ці виродки, ці
українські гниди, вони ще і при владі.