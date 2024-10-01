РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11517 посетителей онлайн
Новости Война
11 095 74

Сибига "прагматичнее", чем Кулеба в дискуссиях с РФ о территориальных уступках, - FT

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсуждал с западными коллегами возможные компромиссы с РФ для урегулирования войны. Он был более "прагматичным" в отношении переговоров об "обмене земли на безопасность", чем его предшественник Дмитрий Кулеба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, которые принимали участие в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе.

Один из собеседников издания заметил, что теперь "мы все чаще открыто говорим о том, как может закончиться конфликт и от чего Украине, возможно, придется отказаться для достижения устойчивого мирного соглашения".

По его словам, "это значительное изменение" по сравнению с тем, что при Кулебе подобные разговоры "были табу".

Также читайте: Прекращение огня подбодрит Путина, ослабит Украину и приведет к дальнейшим боевым действиям, - Bloomberg

FT также приводит мнения других дипломатов, которые заметили "ощутимый сдвиг в тональности и содержании дискуссий" по урегулированию войны в Украине.

Они отмечают, что украинские чиновники стали "более открытыми" к идее договоренностей о прекращении огня, даже если российские войска будут оставаться на части украинской территории.

В то же время неназванный украинский чиновник отметил, что любые переговоры могут вызвать "социальную нестабильность", и "Зеленский это очень хорошо понимает".

Народный депутат и глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко также заявил в комментарии FT, что "всегда будет существовать радикальный сегмент украинского общества, который будет называть любые переговоры капитуляцией".

Читайте также: Песков: Принудить Россию к миру невозможно без достижения целей "СВО"

Накануне агентство Bloomberg написало, что при нынешних обстоятельствах перемирие придаст российскому диктатору Владимиру Путину смелости, ослабит обороноспособность Украины и приведет к дальнейшим боевым действиям, а Западу нужен лучший план.

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) переговоры (4988) Сибига Андрей (421) переговоры с Россией (984)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+43
В 2014 вже міняли землю на безпеку. В результаті землі нема і безпеки також нема. Чому весь час треба наступати на одні і ті самі граблі.
100% гаранті я безпеки- військова поразка россійських нацистів.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:11
+33
Тобто, Сибіга не проти відмовитись від українських земель.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:12
+32
ну так !!! це зелені оманські та стамбульські договорняки найвеличнішого зе-нелоха оманського !!!



показать весь комментарий
01.10.2024 16:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В 2014 вже міняли землю на безпеку. В результаті землі нема і безпеки також нема. Чому весь час треба наступати на одні і ті самі граблі.
100% гаранті я безпеки- військова поразка россійських нацистів.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:11 Ответить
мудрий український нарід буде славити ЗЄлєнського та цілувати йому ноги за те, що він принесене мир

тільки якою ціною?
показать весь комментарий
01.10.2024 16:19 Ответить
Ціною смерті "мудрого українського наріду". Це елементарно. Люди в 2019 вирішили всією своєю більшистю померти. Дивне бажання - але факт.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:21 Ответить
Так і сталося. Після виборів Ze, я зрозумів що треба шукати свій шлях. З іншим народом, принаймні для своїх дітей. Нажаль, це зрозуміло багато українців ще 100 років назад.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:42 Ответить
ціною нікчемних життів цього самого мудрого наріду,які рознесуть кацапи через пару років після 2миру",коли краще підготуються......
показать весь комментарий
01.10.2024 16:22 Ответить
Не факт, що нікчемно житимуть усі, хто капітулює. Значна частина буде знищена через нові голодомори
показать весь комментарий
01.10.2024 16:29 Ответить
І на який час?
показать весь комментарий
01.10.2024 16:40 Ответить
не пиши маячні.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:44 Ответить
Ой, у нас тут подляцький бот на щаробіток прийшов
показать весь комментарий
01.10.2024 19:29 Ответить
ще одн ... з'явився. Опудало! Хто ти такий щоб ярлики навішувати? Чергова затичка до кожної щІлини ?
показать весь комментарий
01.10.2024 19:34 Ответить
Та на який час...🥺😠
показать весь комментарий
01.10.2024 17:53 Ответить
А до того ще міняли ядерку на безпеку, тож...
показать весь комментарий
01.10.2024 16:59 Ответить
Це теж була турбо дурість.
показать весь комментарий
01.10.2024 17:19 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2024 17:41 Ответить
Ще питання а скільки ми з 2014 року звільнили власних теріторій, чи все це в майбутьному та в тому таємному плані який вже мабуть вивчають в парашці а для нас він досі таємний?
показать весь комментарий
01.10.2024 18:52 Ответить
відлік помилковий. Не з 2014, а з 2022 р.
показать весь комментарий
01.10.2024 19:35 Ответить
А що з 2014 року нічого не втратили?
показать весь комментарий
01.10.2024 19:41 Ответить
втратили. Крим, ОРДЛО, а головне Бандюковича. Саме він винен і у війні і в загибеллі українців
показать весь комментарий
01.10.2024 19:44 Ответить
оці сукі здадуть пів держави, але це не погані мінські домовленості, це зеленські
показать весь комментарий
01.10.2024 16:11 Ответить
ну так !!! це зелені оманські та стамбульські договорняки найвеличнішого зе-нелоха оманського !!!



показать весь комментарий
01.10.2024 16:16 Ответить
це оманський договорняк по-героічєски,

в костюмчику хакі та брудній футболці...
показать весь комментарий
01.10.2024 16:22 Ответить
чому футболку не виправ. Разом із Скабєєвой
показать весь комментарий
01.10.2024 16:45 Ответить
Тобто, Сибіга не проти відмовитись від українських земель.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:12 Ответить
В нас зараз влада зрадників.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:14 Ответить
Ворог не може бути зрадником.
показать весь комментарий
01.10.2024 17:36 Ответить
I то так...
показать весь комментарий
01.10.2024 17:55 Ответить
Корочє, работаєт план *****.
Наскок, упор, договор, повторіть.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:12 Ответить
Така сама стратегія була в російсько-турецьких війнах
показать весь комментарий
01.10.2024 17:00 Ответить
Ну от і відповідь, що за План Перемоги підготували в Офісі Президента і які там засекречені пункти.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:16 Ответить
Здаємо ***** землі по Львів. А Львів під управління Польші. Приблизно такі секрети у Плані Перемоги.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:18 Ответить
Все складніше, зелені схоже мріють кормитись з України вічно, адже займатись бізнесом вони не вміють, а накраденого на тривале життя на Заході не вистачить - з їх то апетитами до розкоші, вміють лише красти (та і то не надто талановито). Відповідно обов'язково має бути України, яку вони, їх діти та внуки "відновлюватимуть".
Але все Лівобережжя під загрозою, та і Одеса їм непотрібна (в Монако погода краща), Волинь теж їм непотрібна, і т.п. Тому План Перемоги гарантовано надасть гарантії безпеки Кончі-Заспі, Печерську та Буковелі, а от все інше......
показать весь комментарий
01.10.2024 16:33 Ответить
Давайте не будемо називати зраду прагматичністю.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:17 Ответить
а говорили сакартвелы-грузинебы.....
показать весь комментарий
01.10.2024 16:17 Ответить
Саме тому ЗуШобла намагалась усунути Кулебу від посади.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:17 Ответить
Вже й лопат нема, обіцянних його попередником ?
показать весь комментарий
01.10.2024 16:17 Ответить
А хто в цьому сумнівається? Достатньо лише подивитися на його ліцо.....
показать весь комментарий
01.10.2024 16:23 Ответить
із посиланням на неназваних європейських дипломатів

Один зі співрозмовників видання зауважив

наводить думки інших дипломатів

неназваний український посадовець зауважив

правдиво потужно переможно!
цікаво, скільки у фт платять за такі пісюльки?
показать весь комментарий
01.10.2024 16:24 Ответить
Це - пряме порушення Конституції і державна зрада. Якщо правда, то Сибігу - у відставку і поверніть Кулебу або когось з минулих міністрів типу Тарасюка чи Огризка.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:24 Ответить
Настуним головою МІД буде юзік, або кошовий. Кадрового резерва у клоунів нема.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:30 Ответить
Один зі співрозмовників видання зауважив, що тепер "ми все частіше відкрито говоримо про те, як може закінчитися конфлікт і від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися для досягнення сталої мирної угоди"
Це не прагматизм, це здача сувернітету, націоналних інтересів, і взагалі тягне на зраду.
Прагматизм вони знайшли.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:25 Ответить
Для того цього Сибігу і впердолили на міністра. По-перше, це типовий "чего изволите" і буде дупу рвати, аби задовольнити забаганки Єрмака. По-друге, в Україні саме Єрмак занадто "прагматичний" щодо рашистів - бо ж вони йому і платять.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:25 Ответить
Народивсяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 1 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 (49 років)
м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2 Зборів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Тернопільська область .Все звичайно ок,мене тільки одно думка тривожить ця жирна держеморда хоче віддати кацапам частину своєї Тернопольскої області чи моєї рідной запоріжскої,і хто надав цій сраці право взагалі щось патякати про віддачу моєю землі свиноруссам?
показать весь комментарий
01.10.2024 16:26 Ответить
тобто
кідар зеленогнойний
показать весь комментарий
01.10.2024 16:27 Ответить
на неназваних європейських дипломатів.....popahivae rjuzke zakaznym vbrosom
показать весь комментарий
01.10.2024 16:28 Ответить
In zrada we trust.
показать весь комментарий
01.10.2024 17:12 Ответить
Пора оте зелене гнилля зносити! Бо здадуть *уйлу всю Україну. Зєлю, геть!
показать весь комментарий
01.10.2024 16:32 Ответить
Зеля вже здавав землі відводячи війська в обін на мир. Зараз хочуть те саме але в більших масштабах? Що, з першого разу не навчило до чого це призводить?
показать весь комментарий
01.10.2024 16:33 Ответить
Така лінія партіі - Кулеба не захотів перевзутись -- от і Сибіга
показать весь комментарий
01.10.2024 16:36 Ответить
з такою ефективністю керування кордони ті що є не вдастся довго утримувати, отже він більш адекватрий за кулебу
показать весь комментарий
01.10.2024 16:37 Ответить
Скринька відкривається просто, ЗЕлупня набирає обертів по здачі України.
Добре життя за приколом?
До речі, на черзі по зміні неугодних, Буданов.
Як жаль тих, хто грудьми прикривав Україну і яка до блювоти огида мені як офіцеру до тих, хто віддавав честь цьому жалюгідному виродку Говнокомандувачу.
показать весь комментарий
01.10.2024 16:44 Ответить
Обменять землю на безопасность ето как отдать половину своей квартиры уголовникам-наркоманам ради спокойствия
показать весь комментарий
01.10.2024 16:44 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2024 17:37 Ответить
І "Казли, каториє пастаянно мєшают нам жить!" (с)
показать весь комментарий
01.10.2024 16:50 Ответить
Охриніти,то Сигіба в оон натякав що ми капітулювати не проти?
показать весь комментарий
01.10.2024 17:14 Ответить
ні, це все неправда, сибіга не такий

він просто не має мізків, а в кулеби їх було замало...
показать весь комментарий
01.10.2024 17:22 Ответить
тоєсть то були погані мінські домовленості а тепер будуть хороші мінські домовленості
показать весь комментарий
01.10.2024 17:24 Ответить
Вигнати гадьониша, натомість обрати презом Залужного - гарантія гідного опору і перемог на фронті.
показать весь комментарий
01.10.2024 17:33 Ответить
Vsio idiot po planu , vapros toka , po kakomu ?
показать весь комментарий
01.10.2024 17:43 Ответить
Схожий на Сивоху, в нього навіть обличчя виймає з пам'яті якись малороські "платформи".
показать весь комментарий
01.10.2024 18:04 Ответить
Реінкарнація Сивухи, та і замашками схожі
показать весь комментарий
01.10.2024 18:32 Ответить
Для порівняння. 30 вересня 2024 року.
показать весь комментарий
01.10.2024 18:10 Ответить
Не розумію, чому всі обурюються? Зеленський обіцяв своїм виборцям домовитись з пуйлом посередні і 73% виборців його підтримали у цьому. Зараз він втілює в життя свою обіцянку.
показать весь комментарий
01.10.2024 18:14 Ответить
Бо Зєльц їх розвів, і вони це відчувають.
показать весь комментарий
01.10.2024 18:25 Ответить
А, так он чого подвинули Кулебу з його лопатами. Час підходить для перемовин і потрібні "прагматичні" переговорщики. Цікава політика у зелені. Наріт пафосними потужними та незламними відосиками надрочували на "кордони 91 року" та "потужно-незламність", а самі за лаштунками вже почали "прагматично " дивитися на завершення війни. А наріду не здається, що його знову "зробили разом", як останнього лоха?
У шахраїв є метод - коли треба залізти в кишеню лоху, вони влаштовують якусь відволікаючу яскраву виставу...
показать весь комментарий
01.10.2024 18:23 Ответить
Українці вибрали у 19р. свій пі* дець самі ...заради 🤡 ,віддали своє житт'я ,та житт'я своїх дітей ...нація мазохистів ...
показать весь комментарий
01.10.2024 18:31 Ответить
I як гірко що нічому не навчили Український народ і нашу яка майже завжди за всі роки незалежності України була боягузлива і продажна, ще і корупційна-влада виходить що ворожа Україні.
Не навчили довірливий український народ, золотi слова, видатного лідера
української нації, її великого Героя, патріота УНР Симона Петлюри:
"Гірше ніж москальські воші можуть
бути тільки українські гниди"!
-
А найжахливіше те, що ці виродки, ці
українські гниди, вони ще і при владі.
показать весь комментарий
01.10.2024 18:39 Ответить
Продають Україну зелені потвори....
показать весь комментарий
01.10.2024 18:42 Ответить
Цікаво чиє місто здадуть слідуюче заради миру? Тоді за такою логікою можна було і не починати супротив у 2022 і одразу русскій мір був би скрізь.
показать весь комментарий
01.10.2024 18:55 Ответить
Останнє посилання газети приємне - таки бояться козирні агенти з Банкової за свої пердаки.
показать весь комментарий
01.10.2024 19:05 Ответить
Скоріш за все, Зермаки міняють команду свідєтєлєй Стамбульського позора Бубона на інших. Льоха Голденяйц щез, Кірюша Тимошонка що то там по мєлочішкє стріляє, Подлякович теж по мєлочовкє, а сухумська Хламідія та взагалі пропала з ефіру. Умеров в тумані відставки, як і Кірюша Буданга, бувший МІД вже цілодобово може вигулювати песика. Як говорять на болотах - іних уж нєт, а тє уже далєчє......
показать весь комментарий
01.10.2024 19:13 Ответить
Прагматичніший? Невже теж з російським паспортом?
показать весь комментарий
01.10.2024 19:35 Ответить
На нари ішака!
показать весь комментарий
01.10.2024 20:26 Ответить
Неминуче станеться це. Хоч як голови в пісок не запихайте.
показать весь комментарий
01.10.2024 20:34 Ответить
 
 