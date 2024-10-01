Сибига "прагматичнее", чем Кулеба в дискуссиях с РФ о территориальных уступках, - FT

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсуждал с западными коллегами возможные компромиссы с РФ для урегулирования войны. Он был более "прагматичным" в отношении переговоров об "обмене земли на безопасность", чем его предшественник Дмитрий Кулеба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, которые принимали участие в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе.

Один из собеседников издания заметил, что теперь "мы все чаще открыто говорим о том, как может закончиться конфликт и от чего Украине, возможно, придется отказаться для достижения устойчивого мирного соглашения".

По его словам, "это значительное изменение" по сравнению с тем, что при Кулебе подобные разговоры "были табу".

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FT также приводит мнения других дипломатов, которые заметили "ощутимый сдвиг в тональности и содержании дискуссий" по урегулированию войны в Украине.

Они отмечают, что украинские чиновники стали "более открытыми" к идее договоренностей о прекращении огня, даже если российские войска будут оставаться на части украинской территории.

В то же время неназванный украинский чиновник отметил, что любые переговоры могут вызвать "социальную нестабильность", и "Зеленский это очень хорошо понимает".

Народный депутат и глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко также заявил в комментарии FT, что "всегда будет существовать радикальный сегмент украинского общества, который будет называть любые переговоры капитуляцией".

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Накануне агентство Bloomberg написало, что при нынешних обстоятельствах перемирие придаст российскому диктатору Владимиру Путину смелости, ослабит обороноспособность Украины и приведет к дальнейшим боевым действиям, а Западу нужен лучший план.