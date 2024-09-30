Прекращение огня подбодрит Путина, ослабит Украину и приведет к дальнейшим боевым действиям, - Bloomberg
При нынешних обстоятельствах перемирие придаст российскому диктатору Владимиру Путину смелости, ослабит обороноспособность Украины и приведет к дальнейшим боевым действиям. Западу нужен лучший план.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Bloomberg.
"Пока Путин верит, что сможет пережить поддержку Украины Западом, его война на истощение будет продолжаться. Вопрос в том, как изменить его расчет. Путин время от времени имитирует заинтересованность в переговорах, но его цена - отказ Украины от претензий на четыре незаконно аннексированные им области и Крым, а также от надежды на членство в НАТО - выдает его неискренность. Напротив, вся экономика России была переориентирована на поддержку войны, она все еще покупает оружие и технологии у стран-изгоев, а заявленная цель Путина остается неизменной: Украина должна быть превращена в российского вассала", - говорится в материале.
Издание отмечает, что каким бы желательным ни было прекращение огня, оно повлечет огромные риски для Украины.
Возможные риски для Украины в случае "прекращения огня"
С одной стороны, пауза дала бы российской армии время набрать пополнение для примерно 30 000 солдат, которых они теряют ежемесячно, спланировать новую мобилизацию, устранить оперативные недостатки и пополнить свои запасы оружия.
"Путин, скорее всего, использует такое перемирие для того, чтобы просто спланировать новые атаки, как он неоднократно делал в прошлом - в том числе после своего предыдущего вторжения в Украину в 2014 году", - считают журналисты Bloomberg.
Этот риск усиливается тем, что пауза может поставить под угрозу международную поддержку Украины, что усложнит ее защиту от усиленной России.
"Многие западные союзники уже ищут повод, чтобы перенаправить средства из Украины на внутренние нужды; так, Германия планирует глубокое сокращение такой помощи в бюджете на следующий год. Прекращение боевых действий может стать правдоподобным прикрытием", - пишет издание.
Отмечается, что Путин давно делает ставку на то, что Запад устанет поддерживать Украину, что российское общество будет оставаться пассивным и что его армия финансируется достаточно хорошо, чтобы продолжать боевые действия.
Так называемое "прекращение огня" может увеличить вероятность того, что все эти ставки оправдаются - и оставить и Украину, и Запад в худшем положении, когда боевые действия возобновятся.
Что должны сделать союзники Украины?
Следовательно, целью США и их союзников должно быть обеспечение максимальных переговорных рычагов для Украины перед тем, как начинать переговоры.
Для начала Запад должен признать, что любое значительное сокращение финансирования сейчас не положит конец войне - оно только подбодрит Путина. Запад должен продолжать укреплять возможности ПВО Украины, увеличивать поставки боеприпасов и другого оружия и снять большинство ограничений на использование дальнобойных ракет. Только согласованные усилия такого рода, вероятно, изменят расчет Путина относительно расходов и выгод", - говорится в статье.
В Bloomberg также отмечают, что союзникам нужно дать надежные гарантии безопасности для Украины: коллективное обязательство защищать территории, которые сейчас находятся под контролем Украины.
"На протяжении своего кровавого правления Путин всегда был готов нарушать перемирие, нарушать договоренности и отказываться от своих слов, когда видел в этом стратегическую выгоду. Есть все основания полагать, что он поступил бы так же и на этот раз. Без надлежащих мер предосторожности прекращение огня не завершит войну, не спасет жизни и не принесет пользы рядовым украинцам. Все будет наоборот", - резюмирует агентство.
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Посилення України це томагавки , шадови , тауруси що денно і ношно ******* по москві без зупину , от це посилення України
Со слов )(yйловского военпоца https://t.me/wargonzo/22368 WarGonzo ? Ну ясно, тогда можно верить.
"Є і інші джерела інформації"
Просто вероятно, что первоисточник везде - это из этого твита пегова. А он мог вполне и наболтать дезы. Ну просто чтоб не так позорно было. И никаких доказательств он не дал, просто слова.
На часі - остаточний розвал російської імперії що розпочався в 1905 році продовжився в 1991 році і триває досі... - так буває коли імперія розвалюється поетапно протягом столітть...
Без реальних гарантій безпеки для підконтрольної території не запобігти відновленню війни, причому в дуже скорому майбутньому
Цього НІКОЛИ не буде. Вони наразі не можуть власну територію захистити навіть від російської агентури, і збити мопеди, які перетинають кордони.
Яким чином?
а нас ***********? Чим можна розбомбити гору або шахту? справа не в бомбах - в сцикливості і продажності політичної влади..
Тому всі ці квоктання, що перемир'я вигідно нам, а не кацапам, - це підігрування кацапні.
І з чого ви взяли, що після заключення перемир'я в України буде 3-5 років, а не 3-5 днів?
Наочний приклад цього з нещодавного минулого - війна проти Ічкерії. Навіть коли московити визнали де-юре незалежність Ічкерії у Хасав'юрті, припинили бойові дії, то через 3 роки знищили цю незалежність килимовими бомбардуваннями і масовим терором і вбивствами чеченців.
Отже, метою США та їхніх союзників має бути забезпечення максимальних переговорних важелів для України перед тим, як розпочинати перемовини.
Капітуляцію наркот вже порішав, залишились деталі.
То чому ви вирішили, що в третій раз має бути чудо і кацапи щось будуть виконувати?
Думаю все же от преза мало что зависело. Просто его посчитали слишком жалким и слабым, чтобы вести войну. ***** хотел получить Украину быстрее, потому и напал. При другом презе может и не было б войны, но страну б понемногу сдавали раше. Просто быстрее чем при Зеле.
Твоя ошибка, - ты считаешь, что сборище человеческих отбросов, под названием рф - это государство, но это не так - это свалка двуногого мусора, и ее надо утилизировать и дезинфицировать.
То что, нация Украина оказалась рядом со свалкой и пропиталась ее духом, это не значит, что нация исчезла, это значит, что ей надо помыться.
А то, что продажные мировые политики любят рыться в триколорном мусоре - это проблема политиков.
Хорошо наблюдать и "болеть" по телеку, типа это спорт.