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Новости Война
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Прекращение огня подбодрит Путина, ослабит Украину и приведет к дальнейшим боевым действиям, - Bloomberg

Припинення вогню в Україні може принести більше шкоди, ніж користі

При нынешних обстоятельствах перемирие придаст российскому диктатору Владимиру Путину смелости, ослабит обороноспособность Украины и приведет к дальнейшим боевым действиям. Западу нужен лучший план.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Пока Путин верит, что сможет пережить поддержку Украины Западом, его война на истощение будет продолжаться. Вопрос в том, как изменить его расчет. Путин время от времени имитирует заинтересованность в переговорах, но его цена - отказ Украины от претензий на четыре незаконно аннексированные им области и Крым, а также от надежды на членство в НАТО - выдает его неискренность. Напротив, вся экономика России была переориентирована на поддержку войны, она все еще покупает оружие и технологии у стран-изгоев, а заявленная цель Путина остается неизменной: Украина должна быть превращена в российского вассала", - говорится в материале.

Издание отмечает, что каким бы желательным ни было прекращение огня, оно повлечет огромные риски для Украины.

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Возможные риски для Украины в случае "прекращения огня"

С одной стороны, пауза дала бы российской армии время набрать пополнение для примерно 30 000 солдат, которых они теряют ежемесячно, спланировать новую мобилизацию, устранить оперативные недостатки и пополнить свои запасы оружия.

"Путин, скорее всего, использует такое перемирие для того, чтобы просто спланировать новые атаки, как он неоднократно делал в прошлом - в том числе после своего предыдущего вторжения в Украину в 2014 году", - считают журналисты Bloomberg.

Этот риск усиливается тем, что пауза может поставить под угрозу международную поддержку Украины, что усложнит ее защиту от усиленной России.

"Многие западные союзники уже ищут повод, чтобы перенаправить средства из Украины на внутренние нужды; так, Германия планирует глубокое сокращение такой помощи в бюджете на следующий год. Прекращение боевых действий может стать правдоподобным прикрытием", - пишет издание.

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Отмечается, что Путин давно делает ставку на то, что Запад устанет поддерживать Украину, что российское общество будет оставаться пассивным и что его армия финансируется достаточно хорошо, чтобы продолжать боевые действия.

Так называемое "прекращение огня" может увеличить вероятность того, что все эти ставки оправдаются - и оставить и Украину, и Запад в худшем положении, когда боевые действия возобновятся.

Что должны сделать союзники Украины?

Следовательно, целью США и их союзников должно быть обеспечение максимальных переговорных рычагов для Украины перед тем, как начинать переговоры.

Для начала Запад должен признать, что любое значительное сокращение финансирования сейчас не положит конец войне - оно только подбодрит Путина. Запад должен продолжать укреплять возможности ПВО Украины, увеличивать поставки боеприпасов и другого оружия и снять большинство ограничений на использование дальнобойных ракет. Только согласованные усилия такого рода, вероятно, изменят расчет Путина относительно расходов и выгод", - говорится в статье.

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В Bloomberg также отмечают, что союзникам нужно дать надежные гарантии безопасности для Украины: коллективное обязательство защищать территории, которые сейчас находятся под контролем Украины.

"На протяжении своего кровавого правления Путин всегда был готов нарушать перемирие, нарушать договоренности и отказываться от своих слов, когда видел в этом стратегическую выгоду. Есть все основания полагать, что он поступил бы так же и на этот раз. Без надлежащих мер предосторожности прекращение огня не завершит войну, не спасет жизни и не принесет пользы рядовым украинцам. Все будет наоборот", - резюмирует агентство.

Автор: 

путин владимир (31328) перемирие (1656) переговоры с Россией (982)


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Топ комментарии
+28
Якщо війна буде і надалі диспропорційною і оборонною , то хоч припинення хоч не припинення це все ослаблення України.

Посилення України це томагавки , шадови , тауруси що денно і ношно ******* по москві без зупину , от це посилення України
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30.09.2024 11:21
+10
Добре, що ці думки починають оприлюднюватись для широкого загалу у ЗМІ, а не обговорюватись десь в кулуарах офіційно-неофіційних зустрічей політиків.

Наочний приклад цього з нещодавного минулого - війна проти Ічкерії. Навіть коли московити визнали де-юре незалежність Ічкерії у Хасав'юрті, припинили бойові дії, то через 3 роки знищили цю незалежність килимовими бомбардуваннями і масовим терором і вбивствами чеченців.
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30.09.2024 12:06
+9
оно Насраллу ліквідували, правильно зробили. ***** ще гірший ніж той насралла, чому світ не ліквідує цю мерзоту плюгаву!!! Ціною нашої крові та життів хочуть заплатити (((
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30.09.2024 11:23
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Правила форума Совет форумчан
Якщо війна буде і надалі диспропорційною і оборонною , то хоч припинення хоч не припинення це все ослаблення України.

Посилення України це томагавки , шадови , тауруси що денно і ношно ******* по москві без зупину , от це посилення України
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30.09.2024 11:21 Ответить
Кінець війні може принести тільки ФІЗИЧНЕ ЗНИЩЕННЯ ПУЙЛА. Малюку треба чухатися, за ним полює Пуйло (удар по СБУ Запоріжжя). Як і Буданову: удар по штабу ГРУ в Києві. Тут як на Дикому Заході : виживе той, хто стріляє першим. До речі, інформація про знищення російського полковника Коломійцева, виявилася фейком. Він живий -здоровий, на пенсії і не командує жодним підрозділом.
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30.09.2024 17:40 Ответить
"інформація про знищення російського полковника Коломійцева, виявилася фейком"

Со слов )(yйловского военпоца https://t.me/wargonzo/22368 WarGonzo ? Ну ясно, тогда можно верить.
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30.09.2024 18:33 Ответить
Не читаю цього пуйловського пропагандиста. Є і інші джерела інформації. Ви таки стверджуєте, що Коломейцев -не пенсіонер і його ліквідували?
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30.09.2024 23:29 Ответить
Да я невсерьез) И конечно у меня тоже нет иной информации.

"Є і інші джерела інформації"

Просто вероятно, что первоисточник везде - это из этого твита пегова. А он мог вполне и наболтать дезы. Ну просто чтоб не так позорно было. И никаких доказательств он не дал, просто слова.
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01.10.2024 02:10 Ответить
оно Насраллу ліквідували, правильно зробили. ***** ще гірший ніж той насралла, чому світ не ліквідує цю мерзоту плюгаву!!! Ціною нашої крові та життів хочуть заплатити (((
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30.09.2024 11:23 Ответить
Бо без цього під..ра кремлівського може початися розвал недоімперії. Захід цього боїться через ядерну зброю
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30.09.2024 11:42 Ответить
нравітся не нравітся недо-імперія развалітся
На часі - остаточний розвал російської імперії що розпочався в 1905 році продовжився в 1991 році і триває досі... - так буває коли імперія розвалюється поетапно протягом столітть...
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30.09.2024 12:41 Ответить
Якби перемогу у війні присуджували за фотожаби з московитами, то лише один цензор вже десять разів приніс тріумф неньці. Шкода, що автори/розповсюджувачі смішних картинок на них і закінчують дієву допомогу ЗСУ
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30.09.2024 14:48 Ответить
Антигітлерівська коаліція не хотіла ліквідовували Гітлера, бо були впевнені, що він сам доб'є Німеччину.
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30.09.2024 16:48 Ответить
З цьогорічноі допомоги на 8 млд - у наступному німці заклали 4 млд
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30.09.2024 11:26 Ответить
Цілком адекватний текст. Гарно, що такі тексти з'являються на шпальтах таких відомих і впливових видань.

Без реальних гарантій безпеки для підконтрольної території не запобігти відновленню війни, причому в дуже скорому майбутньому
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30.09.2024 11:44 Ответить
союзникам потрібно дати надійні гарантії безпеки для України: колективне зобов'язання захищати території, які нині перебувають під контролем України
Цього НІКОЛИ не буде. Вони наразі не можуть власну територію захистити навіть від російської агентури, і збити мопеди, які перетинають кордони.
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30.09.2024 11:51 Ответить
От власне. Блумбергу це зрозуміло. А Зєлєнскому? Це ж він у нас найбільше топить за мир, тобто припинення вогню і аж ніяк не за Перемогу. Це з дурості, чи.... 🤔
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30.09.2024 11:59 Ответить
Якщо черговий гетьман не годуватиме суспільство байками про вступ в НАТО, припинення вогню дасть час і шанс Україні знову стати ракетно-ядерним монстром, і повертати території з страхом ескалації на сході, а не на заході.
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30.09.2024 12:03 Ответить
"припинення вогню дасть час і шанс Україні знову стати ракетно-ядерним монстром"

Яким чином?
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30.09.2024 12:13 Ответить
Пакистанським.
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30.09.2024 12:16 Ответить
Така розробка не залишиться непоміченою. Кацапи *********** під час перемир'я і весь світ не засудить цього.
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30.09.2024 12:24 Ответить
Щож індуси нерозбомбили, корея нерозбомбила, іран не розбомбили, іхраїль не розбомбили, пар нерозбомбили, де голя і мао теж нерозбомбили.
а нас ***********? Чим можна розбомбити гору або шахту? справа не в бомбах - в сцикливості і продажності політичної влади..
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30.09.2024 12:33 Ответить
Ок, не не ***********, а поновлять повномасштабні бойові дії під приводом "Україна порушила умови перемир'я". І світ вже не буде допомагати нам так, як раніше, бо це дійсно буде порушенням умов.

Тому всі ці квоктання, що перемир'я вигідно нам, а не кацапам, - це підігрування кацапні.
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30.09.2024 12:55 Ответить
Порушення яких умов? В України буде 3-5 роки виправити Будапештську катастрофу, поки кацапи не відновляться. Війна доб'є Україну набагато раніше рф - хіба цього не видно?
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30.09.2024 13:40 Ответить
Умов перемир'я, в яких буде прописано заборона розробки ядерної зброї.

І з чого ви взяли, що після заключення перемир'я в України буде 3-5 років, а не 3-5 днів?
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30.09.2024 13:48 Ответить
Добре, що ці думки починають оприлюднюватись для широкого загалу у ЗМІ, а не обговорюватись десь в кулуарах офіційно-неофіційних зустрічей політиків.

Наочний приклад цього з нещодавного минулого - війна проти Ічкерії. Навіть коли московити визнали де-юре незалежність Ічкерії у Хасав'юрті, припинили бойові дії, то через 3 роки знищили цю незалежність килимовими бомбардуваннями і масовим терором і вбивствами чеченців.
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30.09.2024 12:06 Ответить
То що, коли наступаєм на мацкву? Очолите наступ?
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30.09.2024 12:40 Ответить
Що завадить вам, кацапам, розпочати бойові дії на другий день після "перемир'я"?
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30.09.2024 12:58 Ответить
Ну раз кацапи можуть гіпотетично почати бойові дії після перемир'я, то краще щоб цього перемир'я взагалі ніколи не було. Треба щоб війна тривала завжди щоб не почалась нова війна.
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30.09.2024 13:15 Ответить
Ні, кацапе. Не коси під дурника.
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30.09.2024 13:25 Ответить
оте саме що ічкеріі буде з нами через 3-5 років якщо буде ..заморожений конфлікт.. рашатварі наклепають ракет і знову полізуть
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30.09.2024 18:45 Ответить
Перша адекватна стаття за останній період що я бачив в іноземних ЗМІ
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30.09.2024 12:25 Ответить
А продовження вогню посилить Україну і призведе до припинення бойових дій, так вважає Bloomberg?
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30.09.2024 12:49 Ответить
А перемир'я зупинить війну? З чого ви так вирішили?
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30.09.2024 12:57 Ответить
Якесь дежавю… це ж вже було років пʼять тому коли вогонь на лінї розмежування з лугандоном припиняли-припиняли але це нічого не дало, лугандон назад не повернувся. А зараз шо не так? Хіба від припинення вогню фашисти щось повернуть нам? Як же ж тримайте кишені ширше. Фашистам довіри немає!!!
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30.09.2024 15:00 Ответить
Так про повернення чогось взагалі не йдеться.

Отже, метою США та їхніх союзників має бути забезпечення максимальних переговорних важелів для України перед тим, як розпочинати перемовини.

Капітуляцію наркот вже порішав, залишились деталі.
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30.09.2024 15:37 Ответить
У широкомаштабну війну спробували, час спробувати у зупинку бойових дій та перемир'я. А там нема нічого, постійного ніж тимчасове!
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30.09.2024 14:00 Ответить
Уже ж пробували - один раз в 2014. Так помогло, що довелося ще раз перемирятися в 2015. І, як бачимо, теж не допомогло.

То чому ви вирішили, що в третій раз має бути чудо і кацапи щось будуть виконувати?
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30.09.2024 15:19 Ответить
Надто багато тексту , а по суті - нехай Захід просто перестане фінансувати РФію і введе справді дієві санкції
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30.09.2024 14:33 Ответить
Яке там припинення вогню. Історія шо нічому не навчила? Вже ж таке було - ви українці віддайте нам ядерну зброю та стратегічні ракетоносії а ми за це вас будемо захищати, любити і пацькати і ніколи-ніколи не нападемо…. Я б тім голубям миру (кравчуку та кучмі) ті міролюбні крила сокирою повідрубав…. Не можна кацапським фашистам вірити ні на йоту!!!
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30.09.2024 14:56 Ответить
один уже подох ..миротворець.. другий той що ЧОРНОВОЛА вбив живий падла . ..обєлєтіл.. пінчука років на 300 вперед на десятки мільярдів а тепер зятьок рекаварі відкриває
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30.09.2024 18:51 Ответить
А скільки цей під…., тьфу вибачаюсь, - гарант багатства пінчука, зброї за свою каденцію продав помятаєш? Всяким пакистанцям та нігерам з Африки мурлам з близького сходу, дійсно що тільки він знає та гроші що у банках лежать. А хто збройні програми у впк закрив? А хто зека до влади привів? От зараз вона (та зброя на якої він збагачувався б нам у пригоді була. Не хочу лаятися але дуже хочеться….
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30.09.2024 21:47 Ответить
Ещё не призывали восемнадцатилетних, какое в звезду прекращение огня.
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30.09.2024 15:27 Ответить
Вот. И вилы не всем раздали. У нас еще огромный ресурс
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30.09.2024 22:34 Ответить
По вашим коментам выходит, что Украина такая плохая, типа гонит людей на убой. А то,что рашисты пришли сюда в нашу страну нас убивать это как-то обходите.
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01.10.2024 12:20 Ответить
Ніякого припинення вогню не буде і хватить розводити всяку кацапську пропаганду!
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30.09.2024 18:22 Ответить
Це поки гроші на оборону є, а можуть і закінчитися. Наші західні друзі щось все менш охоче нам допомагають
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30.09.2024 18:36 Ответить
Раша еще и ядеркой угрожает. Если ей покажется что ее сильно атакуют, готова ударить.
Думаю все же от преза мало что зависело. Просто его посчитали слишком жалким и слабым, чтобы вести войну. ***** хотел получить Украину быстрее, потому и напал. При другом презе может и не было б войны, но страну б понемногу сдавали раше. Просто быстрее чем при Зеле.
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30.09.2024 22:33 Ответить
Когда-то мир думал, что пустынные земли палестины принадлежат арабам, а оказалось, что это государство Израиль.
Твоя ошибка, - ты считаешь, что сборище человеческих отбросов, под названием рф - это государство, но это не так - это свалка двуногого мусора, и ее надо утилизировать и дезинфицировать.
То что, нация Украина оказалась рядом со свалкой и пропиталась ее духом, это не значит, что нация исчезла, это значит, что ей надо помыться.
А то, что продажные мировые политики любят рыться в триколорном мусоре - это проблема политиков.
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30.09.2024 22:40 Ответить
Кому не плювати на те, що ти там щітаєш, рашнявий мудак?
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01.10.2024 01:23 Ответить
кацап завали *****
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01.10.2024 07:13 Ответить
И так не так, и этак не то
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30.09.2024 20:49 Ответить
Типа "воюйте, у вас еще много людей, не останавливайтесь." И скрытый шантаж - "перестанете воевать, мы сократим помощь".
Хорошо наблюдать и "болеть" по телеку, типа это спорт.
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30.09.2024 22:25 Ответить
бред собачий, какой смысл рф сейчас делать паузу? и смотреть на то как мы укрепляемся? строим линии суровикина, бетонные кубики, подземные доты, и накапливаем оружие, несмотря на то, что они делали бы также, им не выгодно иметь в таком случае паузу, и после паузы пробивать укрепления. Всё идёт к сценарию войны в Вьетнаме и Афганистане. Две стороны, советы и запад, всё повторяется. Стакан наполовину пуст или наполовину полон?
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30.09.2024 23:21 Ответить
зебіл тобі набудує ага
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01.10.2024 07:14 Ответить
Я была в шоке, когда на днях на одном из телеканалов некий эксперт А.Вигиринский сказал, что западные страны не должны унижать россию. Впрочем этот эксперт из пула медведчука всегда позволяет себе нечто подобное. Также Вигиринский сказал буквально такое: К. Харрис будет поддерживать войну, а Трамп очень волнуется за жизни людей. Естественно, этот вброс является явной манипуляцией направленной на отбеливание Трампа и очернение Харрис.
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01.10.2024 01:00 Ответить
 
 